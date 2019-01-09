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Не смешно. Британцы испугались российского юмора

© Sputnik / Maksim Blinov
Колумнисты
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Мария Балябина
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Российское оружие снова оказалось сильнее британского. На этот раз победить удалось на поле юмора, который, по мнению британских СМИ, Россия милитаризировала.

Наступление нового года – время подводить итоги года прошедшего, чем сейчас все и занимаются. Подсчитывают, сколько раз Трамп и Макрон потрогали друг друга, сколько туфель Тереза Мэй сменила за время переговоров по Brexit'у, сколько принял Жан-Клод Юнкер.

Но тут нужно быть серьезнее. Если кто-то заподозрит, что мы на эту тему шутим, нас снова обвинят. Недавно ведь обнаружилось, что эта агрессивная Россия даже юмор превратила в оружие, пишет Мария Балябина для Sputnik.

Би-би-си нам сообщает, что в дни умирающего Советского Союза русские использовали юмор, чтобы сбежать от мрачной реальности. Чехов и Зощенко, видимо, просто знали заранее и подготовились. Ярчайшим примером российского эскапизма британцы назвали телевизионное шоу "Куклы", которое появилось в 90-е годы. Там политиков изображали их резиновые копии.

Но потом, как сообщает Би-би-си, пришел Путин и все испортил – шутки стали неправильными. По их мнению, тот же КВН российского президента изображает хорошо, а всех остальных – по-честному. А Twitter нашего посольства в Британии, которое тоже шутит, – это же вообще за гранью добра и зла. Они же с юмором ответили на "хайли лайкли", сказав, что когда нет доказательств, пора подключать Пуаро.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Ну как еще можно было ответить? Мы же думали, что Мэй тоже пошутила – нельзя ведь было принять всю эту абсурдную историю вокруг Скрипалей всерьез.

Если, по мнению британцев, мы бежим от невыносимо тоскливой реальности с помощью шуток, то представляете, как тяжело живется на родине Бенни Хилла, Мистера Бина, Дживса и Вустера и всех тех, кто всячески гордится своим национальным чувством юмора. Хотя сейчас многим оно кажется в лучшем случае непонятным, а в худшем – весьма извращенным. Иногда этот тонкий юмор настолько тонок, что не заметен совсем. Может, поэтому они и не могут использовать его как оружие?

А мы, получается, можем. И, как выясняется, весьма успешно. Что ж, можете придумывать за это новые санкции. Запретить трансляции КВН в Великобритании, потребовать объяснений от Петросяна, попытаться перешутить Елену Воробей. Давайте, поднажмите, были же у вас и Шекспир, и Джером, и Шоу. Давайте, раз и у нас, и у вас есть это оружие, воевать с его помощью – на сцене, в газетах, в YouTube. Пусть все войны с нового года будут только такими.




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