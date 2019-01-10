Каким бизнесом владеют дети президентов постсоветских стран

Отпрыски лидеров стран уже стали привычным фактором политики во многих постсоветских государствах. В народе утверждают, что многие из них очень богаты.

Редакция Sputnik Кыргызстан выяснила, какой бизнес есть у детей президентов. Информация взята из открытых источников.

Азербайджан

© Sputnik / Алексей Филиппов Президент Азербайджана Ильхам Алиев (второй справа) с супругой Мехрибан (третья справа), сыном Гейдаром (первый справа) и дочерьми Арзу и Лейлой

У главы Азербайджана Ильхама Алиева трое детей: единственный сын Гейдар пошел служить осенью прошлого года. По официальным данным и согласно интервью дочери, Лейла и Арзу занимаются общественной деятельностью. В частности, Лейла является вице-президентом Фонда Гейдара Алиева. Однако ряд СМИ указывают, что у них есть доли в различных предприятиях Азербайджана, которые оцениваются в миллионы долларов.

Армения — сын продолжает дело отца

© Sputnik / Евгений Одиноков Президент Армении Армен Саркисян во время интервью.

У президента Армена Саркисяна два сына: Айк и Вартан. Информация о них очень скудная. СМИ пишут, что последний — IT-предприниматель и специалист по информационным технологиям, возглавляет дочернюю компанию отцовского холдинга Knightsbridge Group. Основное направление — информационная безопасность "критической инфраструктуры". По конституции Армении у президента немного полномочий, основная власть распределена между правительством и парламентом.

Казахстан: дочь Назарбаева — миллиардер

У бессменного казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, который также имеет статус лидера нации, три дочери.

AP Photo/Sergei Grits Дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева

Старшая — Дарига Назарбаева. Ей 55 лет, была замужем за ныне покойным олигархом и политиком Рахатом Алиевым. С ним воспитывала троих детей. Позже Алиев стал оппозиционером. Дарига Назарбаева возглавляла СМИ, была бизнесвумен, акционером Нурбанка, главой партии "Асар". Также избиралась депутатом нижней палаты парламента РК, назначалась на пост вице-премьера, в настоящее время депутат верхней палаты парламента.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Дочь президента Казахстана Динара Кулибаева с мужем и сыном

Вторая дочь — 51-летняя Динара Кулибаева. Замужем за казахстанским предпринимателем и политиком Тимуром Кулибаевым. Имеет сына и двоих дочерей. По данным журнала Forbes, ее состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов, столько же у ее супруга. Кулибаева, помимо бизнеса (банковская и финансовая деятельность), занимается благотворительностью, образовательными проектами и является академиком Академии наук Казахстана.

© AFP 2018 / JAVIER SORIANO Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с дочерью Алией

Третья дочь, 38-летняя Алия, трижды была замужем. Первый ее супруг — сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева — Айдар. Во второй раз вышла замуж за футболиста и бизнесмена Данияра Хасенова и родила двоих дочерей. Третий муж — бизнесмен и политик Димаш Досанов, у них сын и дочь. Алия занимается бизнесом, а также экологическими проектами. У нее был строительный бизнес, предприятие по разливу воды, телекоммуникации.

Украина: сын — бывший бизнесмен

© Sputnik / Александр Максименко Президент Украины Петр Порошенко с семьей во время празднования Дня Независимости в Киеве. Слева - дочь Евгения. Справа налево - дочь Александра, сын Михаил и супруга Марина.

У Петра Порошенко четверо детей, трое из них родились в 2000-х годах. Старший сын — 33-летний Алексей — в 2009-м работал в компании отца "Рошен". Позже перешел на госслужбу. В последние несколько лет является депутатом парламента Украины — Верховной рады.

Эстония

Пресс-служба президента Украины Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд от двух браков родила четверых детей. Двое младших совсем маленькие, а про старших очень мало информации. Несколько лет назад стало известно, что ее старшая дочь Силья Мярдля (Тальвик) работает преподавателем, а сын Сийм Тальвик занимается развитием стартапа Sorry As A Service. Фирма помогает различным компаниям извиняться перед клиентами.

Дети президентов Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Узбекистана, России, Таджикистана, Туркменистана либо не занимаются бизнесом, либо информации об этом нет в открытом доступе. Отметим, что у некоторых глав дети еще маленькие. А у президента Литвы их и вовсе нет.