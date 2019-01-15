Знакомимся с соперниками Узбекистана на Кубке Азии: сборная Японии

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев предлагает "неэнциклопедический" взгляд на команды, станут соперниками сборной Узбекистана на Кубке Азии -2019. Эта статья – об одной из самых влиятельных футбольных стран континента - о Японии.

"Касима Антлерс", "Кавасаки Верди", "Урава Ред Даймондс" — это названия японских клубов, которые стали для болельщика в начале 90-х новым словом в футболе. Японская "Джей-Лига" в самом начале ее развития полагалась не только на доморощенный футбол, в Страну восходящего солнца приезжали бразильцы, такие как звезда 80-х Зико. Правда, приезжали горячие латиноамериканские парни в основном для того, чтобы достойно завершить карьеру и при этом финансово не прогадать.

В 80-х японцы могли смотреть на стадионе лучшие команды Европы и Южной Америки в битве за Межконтинентальный кубок, спонсором которой был автомобильный концерн "Тойота". Позже это соревнование превратилось в клубный чемпионат мира – ныне он проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, как и предстоящий Кубок Азии.

Все это и способствовало росту популярности японского футбола. К "домашнему" чемпионату мира-2002, который Япония и Южная Корея проводили совместно, команда подошла во всеоружии — и даже вышла из группы, по пути обыграв команду России. Единственный в этой встрече гол Накамото состоялся при полном попустительстве защиты россиян. Однако дальше одной восьмой финала японцы пройти не смогли.

С тех пор Япония неизменно попадает на мировые форумы. Успехов больших она не добивается, но практически во всех матчах страна показывает зажигательный и экспериментальный футбол. В то же время эксперимент в исполнении японцев всегда получается в высшей степени дисциплинированным и в то же время интересным. Я 2011-м году команду пригласили для участия в "Кубке Америки" - Япония и до сих пор остается единственной неамериканской командой, которая участвовала в этом турнире.

"Русская рулетка" японской сборной

В 2018-м году в России японцы изрядно спутали все карты букмекерам. В стартовом матче в Саранске представители страны восходящего солнца обыграли колумбийцев. За этим последовала яркая и интересная игра со сборной Сенегала в Екатеринбурге. Команды провели по две результативных атаки. Но качество игры впечатлило и болельщиков и специалистов, включая меня: я наблюдал за игрой с трибуны.

Особенно впечатлил старожил команды, экс-игрок ЦСКА и "Милана" Кейсуке Хонда. В последние годы его, как правило, хватало только на один тайм. И в этой игре Кейсуке вышел на замену после перерыва. Именно он вовремя открылся в штрафной после углового, получил мяч и быстрым движением переправил его в угол ворот. Ныне Кейсуке тренирует команду Камбоджи.

Третий матч на российском мундиале турнире получился крайне странным. Команда играла вполсилы и проиграла Польше 0:1. Тем не менее, ей удалось обойти Сенегал по седьмому показателю, который учитывался при равенстве очков – это количество желтых карточек: у Японии их было меньше. Именно поэтому в конце игры игроки команды просто перекатывали мяч. Это вызвало гнев не только у соперников-поляков, но и у японских болельщиков и журналистов. Команду обвинили в нечестной спортивной борьбе и в отсутствии инициативы.

Зато в одной восьмой финала японцы блистали. На 52-й минуте команда вела уже со счетом 2:0. Однако затем сказалось мастерство бельгийцев и усталость "самураев". Победный мяч «красные дьяволы» забили уже на четвертой добавленной минуте. Однако после той игры никто не упрекал японских футболистов за отсутствие мотивации.

Эксперимент с молодежью

Не секрет, что европейским тренерам в Азии сложно. Вот и японцы редко когда могут находить общий язык с "приезжими" наставниками. Как доказательство, незадолго до российского чемпионата мира был уволен босниец Вахид Халилходжич. Причина — пресловутое непонимание японского менталитета. Его сменил 63-летний Акиро Нисина, который стал «кузнецом» яркой игры своих игроков на российском мундиале. Теперь команду к Кубку Азии Хейджиме Мориясу.

Выбор тренера несколько удивил. В составе новой команды не нашлось места одному из известнейших футболистов страны – Синдзи Кагаве. Вместо этого команду будут представлять несколько молодых игроков, которые раньше не имели опыта выступления на больших турнирах. Цель такого решения – безболезненно провести смену поколений в команде. Новобранцам будет помогать Юйя Осако, нападающий бременского "Вердера", а также защитник стамбульского "Галатасарая" Юто Нагамото.

Япония – четырехкратный обладатель Кубка Азии - в 1992-м, 2000-м, 2004-м и 2011-годах. Но в этот раз в новом составе сделать это, по мнению будет крайне сложно. В групповом турнире молодым игрокам предстоит столкнуться с плотной обороной Омана, Туркменистана и Узбекистана.