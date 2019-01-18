Плюс автомобилизация всей страны: Германия открывает для себя Узбекистан

Политолог, востоковед Дмитрий Верхотуров рассуждает для Sputnik о том, чего ждать от предстоящего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию.

Узбекистанско-германские отношения переживают в настоящее время небывало бурное развитие. 21-23 января состоится официальный визит Шавката Мирзиёева в ФРГ. Это первый официальный визит действующего президента в Германию, и его программа весьма насыщенна. Глава Узбекистана проведет в Берлине переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбе. Также Мирзиёев посетит Мюнхен и проведет переговоры с представителями немецких деловых и финансовых кругов.

В Берлине 14 января уже состоялся германско-узбекистанский деловом форум, на котором были подписаны соглашения о намерениях и инвестиционные контракты на общую сумму в 4 млрд долларов. Это, пожалуй, крупнейший и наиболее успешный деловой двухсторонний форум за все время отношений между Узбекистаном и ФРГ. Его успех позволяет выражать уверенность, что официальный визит Шавката Мирзиёева будет также успешным и очень плодотворным.

Пока что повестку визита обе стороны, следуя обычной дипломатической практике, определяют в довольно общем виде. Это и понятно: говорить нужно о заключенных соглашениях и достигнутых договоренностях. Но все же, какой главный вопрос стоит сейчас в повестке дня?

Главные вопросы дня

На мой взгляд, этот главный вопрос можно сформулировать так: экономическое открытие Узбекистана для ФРГ.

Почему так? С одной стороны, экономическое сотрудничество Германии и Узбекистана имеет приличную историю и уже достигло серьезных результатов. По состоянию на октябрь 2018 года в Узбекистане было 147 предприятий с немецким капиталом, в том числе 45 предприятий со 100%-м немецким участием. Развиваются проекты в различных отраслях, в том числе в автомобилестроении. В Узбекистане, к примеру, работает сборочный завод фирмы MAN.

Госкоминвестиций Узбекистана Узбекистан и Германия договорились в Берлине на 4 миллиарда долларов

Но, с другой стороны, объем германских инвестиций в Узбекистан в 2008-2018 годах составил 750 млн евро – за десять лет это немного. Столь же невелика двухсторонняя торговля, по данным за январь-ноябрь 2018 года – 712,1 млн долларов. Для сравнения, торговый оборот Германии и Казахстана в 2017 году достиг 4,5 млрд долларов.

Существовали веские причины, препятствовавшие успешному экономическому партнерству двух стран. Первая и наиболее важная – отсутствие свободной конвертации сума. Посол ФРГ в Узбекистане Найтхарт Хёфер-Виссинг часто называл это обстоятельство важнейшей причиной слабого развития узбекистанско-германских торговых и инвестиционных отношений. По некоторым оценкам, немецкие инвесторы не смогли конвертировать и вывести из Узбекистана около 500 млн евро. При таком положении инвестиции были малоприбыльными для немецких компаний. Но в сентябре 2017 года президент Узбекистана принял историческое решение о свободной конвертации сума в евро и доллары. Это решение в Берлине восприняли с воодушевлением.

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Вторая причина – сложная судьба швейцарской компании Zeromax, которая привлекала немецкие компании для строительства в Ташкенте, но в 2010 году ее руководитель Миродил Джалолов был арестован, активы заморожены, и за ней остался долг в 130 млн евро перед немецкими компаниями.

Насколько можно судить из слов Вальдемара Киснера, представителя группы 24 немецких компаний, работавших с Zeromax, было найдено решение этого сложного вопроса, в свое время очень негативно повлиявшего на немецкие инвестиции в Узбекистане. Детали соглашения не уточняются, но Киснер заявил, что поступило предложение участвовать в новых проектах, и оно было принято.

Эти причины сильно тормозили развитие экономических отношений. Например, в марте 2015 года, на первом германо-узбекистанском деловом совете в Берлине были подписаны кредитные, инвестиционные и торговые контракты на сумму 2,8 млрд долларов. Насколько можно судить, значительная часть этих контрактов не была исполнена.

Ситуация меняется к лучшему

Теперь же ситуация изменилась. Речь идет не только о новом пакете соглашений на значительно большую сумму – 4 млрд долларов, но и о том, что крупнейшие немецкие банки в 2017 году выделили Узбекистану 950 млн евро для финансирования инвестпроектов (Deutsche Bank – 500 млн евро, Commerzbank AG – 350 млн евро, AKA Bank – 100 млн евро). Появились очень крупные проекты прямых инвестиций. Особенно выделяется проект компании ATLAS International, которая намеревается в ближайшие годы вложить 300 млн евро в систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана Узбекские и немецкие туроператоры наладят сотрудничество

Тут надо отметить, что это не только один из самых крупных немецких инвестпроектов. Он имеет большое экономическое значение для Узбекистана. Во-первых, более строгое соблюдение правил дорожного движения ведет к сокращению автомобильных аварий и связанного с ними материального ущерба. Во-вторых, 20% фонда штрафов пойдут на развитие дорожной инфраструктуры. Хорошие дороги, что общепризнано, создают условия для более динамичного развития экономики и торговли.

И то, и другое приобретает особенное значение в свете того, что Узбекистан в ближайшие годы, вероятнее всего, будет активно работать над автомобилизацией страны. Если проект получится, то он не только быстро окупится, но и будет ежегодно вносить весьма ощутимый вклад в экономическое развитие республики.

Таким образом, уже сейчас можно сказать, что интерес и доверие немецких компаний к Узбекистану выросли значительно выше, чем в предыдущие годы.

Но все же предстоит еще немало сделать, чтобы тропа, проложенная первопроходцами, стала широкой и удобной магистральной дорогой. Потому, на мой взгляд, важнейшие вопросы экономического характера, которые, вероятнее всего, будут обсуждаться во время визита президента Узбекистана в ФРГ, будут состоять в следующем.

Валюта, инвестиции, работа

Во-первых, дальнейшая либерализация и развитие валютного рынка в Узбекистане. Во-вторых, вступление Узбекистана в ВТО, на что в ФРГ делают весьма далеко идущие расчеты. В-третьих, правовой режим и гарантии немецких инвестиций в стране.

Надо полагать, что отношение к этим вопросам будет серьезное с обеих сторон, но особенно с узбекской. Узбекистан не имеет собственных крупных инвестиционных ресурсов, но при этом имеет население с большой долей молодежи. Ее нужно занять, для чего нужны рабочие места. Немецкие инвестиции нужны для создания рабочих мест. Эта проблема имеет не только экономический, но и политический аспект. Если этого не сделать в ближайшие же годы, то в Узбекистане вскоре могут настать очень неспокойные времена. Поэтому стоит постараться.

Судя по всему, визит президента Узбекистана в ФРГ будет успешным. Оснований сомневаться в этом нет.