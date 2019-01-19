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Свадебный букет

Клялся бросить жену и детей — истории женщин, вышедших замуж после 30 лет

CC0 / pixabay
Колумнисты
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Светлана Федотова
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По статистике, в странах Центральной Азии большинство девушек выходят замуж в возрасте от 20 до 23 лет. Героини этого материала создали семьи после тридцати. Они откровенно рассказали, почему приняли такое решение.

Вопрос "Когда ты выйдешь замуж?" в самых разных формулировках эти женщины слышали так часто, что научились не реагировать на него. По просьбе собеседниц Sputnik Кыргызстан не публикует их имена.

Родные мечтали выдать меня за богатого

Я вышла замуж в 33 года. До этого меня раз сто называли старой девой, говорили, что не смогу родить, что с мужем намного лучше, чем без него… Такие реплики отпускали не только соседи, но и родственники. Удивляюсь, как люди не понимают, что этими вопросами и разговорами они ставят других в неловкое положение.

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Я долго жила с родителями, и они сильно на меня влияли. Могли беспардонно вмешиваться в мою жизнь и вершить судьбу, не задумываясь о том, чего хочу я сама. Когда впервые влюбилась и привела молодого человека домой, чтобы познакомить его с мамой и отцом, они вели себя очень скверно. Сначала открыто издевались над парнем, потом стали спрашивать его о финансовом положении… Ну какое финансовое положение может быть в 20 лет?! В конце концов он просто встал и ушел. А позже ситуация повторилась с другим молодым человеком.

Пока я материально зависела от родных, они считали, что вправе сами выбирать мне спутников. Мечтали удачно выдать меня замуж, чтобы я могла не работать, а они не считали пенсионные копейки. Папа и мама буквально видели меня женой богатого знакомого, но он был вдвое старше и к женщинам относился, как к мебели…

В 27 лет я уехала из отчего дома и разорвала отношения с близкими. У меня было много страхов, например, боялась отношений с мужчинами. Однажды познакомилась в кафе с парнем: официант перепутал наши заказы. Через пару месяцев общения мы начали встречаться. К тому времени я научилась жить своим умом.

Мы вместе уже пять лет, а поженились два года назад. Думаете, после этого мне перестали докучать глупыми и нескромными вопросами? Нет, меня начали спрашивать, когда я наконец рожу!..

Строила карьеру и лишилась друзей
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Мне всегда говорили, что я должна учиться, работать и только потом думать о парнях и свиданиях. В 19 лет, учась в университете, я стала режиссером на одном из телеканалов. Потом устроилась на престижную работу, а со временем решила получить второе образование.

Не могу сказать, что у меня не было отношений с мужчинами, — мне даже предлагали руку и сердце, но я не относилась к этому серьезно. Намеки на нечто большее просто игнорировала и уговаривала очередного воздыхателя потерпеть: дескать, пройдет время, и ты меня разлюбишь…

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Я работала в государственных органах и с мужчинами часто разговаривала, как с подчиненными. На приветствия и вопрос "Как дела?" отвечала сухо и сдержанно. Так продолжалось до 26 лет, а потом я вдруг осознала, что упускаю что-то важное в жизни. Поняла, что стала черствее и грубее. Несколько лет не ходила на посиделки с друзьями, и в итоге у меня их практически не осталось.

Я решила, что так больше нельзя. Возобновила отношения с подругами, стала заводить новые знакомства. Несколько лет как-будто заново училась разговаривать с мужчинами. Жизнь стала гораздо интереснее! Я начала заниматься саморазвитием.

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Мне, как и многим незамужним девушкам, задавали вопрос, когда же меня наконец увидят в свадебном платье. В 30 лет у меня были отношения с одним человеком, но было и много "но" — я не знала, хочу ли связывать с ним свою жизнь. А потом встретила мужчину мечты… Честно, я даже не думала, что мне может так крупно повезти! Через пару месяцев мы поженились. Вместе уже несколько лет, у нас родился ребенок.

Я не осуждаю женщин, которые строят карьеру или, наоборот, целиком посвящают себя семье. Каждый вправе самостоятельно делать выбор. Главное — слушать свое сердце, а не жить согласно постулатам, которые вам навязывают родные или общество.

Ждала, пока любимый оставит семью

Я вышла замуж в 35 лет, но до тех пор не была одинока. Десять лет жизни я посвятила ожиданию человека, который не был моим.

Познакомилась с ними во время стажировки после окончания университета. Он занимал высокую должность, был красив, умен и хорошо воспитан. Через год после знакомства мы начали встречаться. Любимый честно говорил, что родители никогда не разрешат ему на мне жениться: у нас разные национальности и вероисповедание, к тому же я из бедной семьи. Мы встречались несколько лет, а потом я узнала, что мой парень женится.

Отец поставил ему ультиматум — женитьба на девушке из "нужной" семьи или лишение наследства. Его родители знали обо мне и унижали при каждом удобном случае, давая понять, что я им не ровня.

Свадебные кольца
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Хотя мой парень женился, я продолжала хранить ему верность. Более того — мы поддерживали отношения. Я ждала и верила его обещаниям, что рано или поздно он оставит семью ради меня. Так продолжалось 10 лет, пока я наконец не осознала, что теряю время. Заявила любимому, что пора делать выбор: или он уходит из семьи, или мы расстаемся. Он думал еще месяц, а потом сказал, что не в силах оставить семью. То есть лучшие годы своей жизни я провела в ожидании того, чего никогда бы не произошло.

Мы расстались, полгода я находилась в депрессии. Потом попала в аварию и познакомилась на СТО с парнем, который починил не только автомобиль, но и мой внутренний мир. Спустя время вышла за него замуж. Кстати, бывший возлюбленный неоднократно пытался возобновить отношения, но перспектива быть "девушкой для пятничного вечера" меня уже не устраивала.

 

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Теги:
Семья, Развод, свадьба, Брак, Узбекистан, Центральная Азия



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