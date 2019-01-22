Новая киберстратегия США: о мировом господстве прямым текстом

Хороший структурированный разбор тезисов киберстратегии США мало кто у нас читал. Мне кажется, этот пробел нужно восполнить. Вообще, новая киберстратегия США заполняет очень многие пробелы, расставляет точки над i и снимает многие риторические вопросы, считает колумнист РИА Новости.
По-моему, она обязательна к ознакомлению для всех, кто так или иначе работает в ИТ-отрасли, — чиновников, руководителей ИТ-компаний, профильных журналистов.
Итак, из первых уст
...Новая киберстратегия США National Cyber Strategy of the United States of America датирована сентябрем 2018-го, хотя опубликована она в середине ноября. Предыдущая киберстратегия была принята в США 15 лет назад.
Предваряет киберстратегию обращение к нации президента Трампа. Там, в частности, сказано:
"Мои друзья Американцы!
Мои главные приоритеты — защищать национальную безопасность Америки и развивать благосостояние народа Америки. Обеспечение безопасности киберпространства имеет основополагающее значение для обоих начинаний... Америка создала интернет и поделилась им со всем миром. Теперь мы должны сохранить и упрочить киберпространство для будущих поколений.
...Соединенные Штаты впервые за последние 15 лет озвучивают свою киберстратегию. Эта стратегия объясняет, как моя администрация будет:
• защищать Родину, защищая сети, системы, функции и данные;
• продвигать и далее процветание Америки, совершенствуя безопасную, развивающуюся цифровую экономику и поощряя отечественные инновации;
• расширять влияние США за рубежом, чтобы укреплять ключевые принципы открытого, функционального, надежного и безопасного интернета.
...Мы продолжим вести мир в процветающее кибербудущее".
Перевод "Стратегии" на русский язык можно прочесть здесь.
Оригинал "Стратегии" на английском находится вот здесь.
Коротко изложим главное содержание.
Язык. Скрепы
Язык "Национальной киберстратегии" — довольно бюрократический, канцелярский, казенный, общий и декларативный. Это в целом понятно и более-менее нормально, но читать трудно.
Они повторяются в "Стратегии" много раз.
Тем, кого забавляют "скрепы" в устах Путина, понравятся также "столпы" в устах Трампа: основные пункты киберстратегии называются столпами (Pillars). Они прямо занумерованы — Столп первый, Столп второй и так далее. Авторы не видят здесь ничего смешного или пафосного.
Далее — основные мысли и положения.
Видение себя в киберстратегии
США — единственная супердержава планеты. Она имеет подавляющую военную, экономическую и политическую мощь. Она изобрела интернет. Она распространяет везде свои принципы свободы, свободы слова и процветания. Она является сейчас и будет и впредь мировым лидером на планете вообще и в киберпространстве в частности.
"…Появление интернета и увеличение влияния киберпространства на все сферы жизни современного мира совпали со становлением Соединенных Штатов Америки в качестве единственной сверхдержавы во всем мире."
"…Американцы зачастую принимали превосходство Соединенных Штатов в киберпространстве как само собой разумеющееся явление и считали, что такое положение навсегда останется неоспоримым…"
Лидерство
США доминируют в мире (и мир приветствует это лидерство!), США должны доминировать и в киберпространстве — сейчас и в будущем. Будучи лидером, они должны продвигать свое влияние по миру.
Технологическое доминирование
"Основой влияния Соединенных Штатов в киберпространстве является технологическое преимущество. Соответственно, правительство Соединенных Штатов обеспечит проведение скоординированных действий по защите передовых технологий, в том числе от их кражи нашими противниками, обеспечит поддержку доработки этих технологий и возможного уменьшения барьеров для американских компаний при выходе на рынок".
Продвижение американских ценностей
Американские ценности нужно продвигать по планете. Это одна из целей Америки. Технологии — средство для этого.
"Интернет стал средством, приносящим огромные выгоды как внутри страны, так и за рубежом, более того, он позволяет распространять американские ценности: свободу, безопасность и процветание".
Открытый интернет — принципиальное условие продвижения американских ценностей. Если авторитарные государства, прикрываясь понятиями суверенитета и информационной безопасности, будут ограничивать интернет для своих народов, их нужно наказать за это.
Союзники ("государства-единомышленники")
Несколько раз в документе упоминаются союзники (allies) и "государства-единомышленники" (like-minded-states). Они должны помогать США и быть ведомыми вперед американцами.
"Американское содействие по наращиванию потенциала партнеров в сфере кибербезопасности имеет решающее значение для поддержания американского влияния в целях противодействия глобальным конкурентам. Создание киберпотенциала позволит международным партнерам вести политику и осуществлять практические действия в качестве эффективных партнеров в рамках Инициативы киберсдерживания, возглавляемой Соединенными Штатами".
Кто враги?
У Америки есть конкуренты и противники (competitors and adversaries). В основном это вредные, безответственные государства.
Они плохие:
"…Они рассматривают киберпространство в качестве площадки, которая позволяет нейтрализовать превосходящую военную, экономическую и политическую мощь Соединенных Штатов; площадки, где Соединенные Штаты, их союзники и партнеры уязвимы".
Они занимаются вредоносной активностью. Они атакуют учреждения США и частные американские компании, воруют секреты на триллионы долларов, пытаются разрушить принципы демократии в США. В последнее время они увеличили частоту и изощренность своих атак.
Они пользуются всеми преимуществами открытого и общедоступного интернета, при этом ограничивая доступ к нему собственных народов.
Противники названы прямо: это, прежде всего, Россия и Китай, а также Иран и КНДР.
"Россия, Китай, Иран и Северная Корея используют киберпространство в качестве площадки, где они могут бросить вызов Соединенным Штатам, нашим союзникам и партнерам. Такие вызовы зачастую характеризуются безрассудством, которое немыслимо в других сферах. Наши противники используют инструменты киберпространства для подрыва нашей экономики и демократии, кражи нашей интеллектуальной собственности и нарушения механизмов наших демократических процессов.
… Китай использует киберпространство для осуществления экономического шпионажа и кражи объектов интеллектуальной собственности, стоимость которой измеряется триллионами долларов".
Правила поведения и наказание за непослушание
США введут правила "ответственного поведения в киберпространстве" и будут наказывать за их неисполнение — всеми средствами, включая военные.
Слова "наказывать", "накладывать последствия" встречаются в Киберстратегии много раз. США планируют наказывать(punish) своих противников за их "безрассудное поведение" и подрыв принципов отрытого интернета, а также создавать для них последствия (imposeconsequences), заставлять платить за свои действия (pay costs).
"Соединенные Штаты намерены сотрудничать с государствами-единомышленниками по вопросам координации и оказания поддержки применения мер реагирования друг друга в отношении серьезных злоумышленных инцидентов в киберпространстве, в том числе посредством обмена разведывательными данными, подкрепленными источниками, публичными заявлениями о поддержке мер реагирования, а также совместным применением мер реагирования против злоумышленников".
Открытый интернет как инструмент доминирования США
В "Киберстратегии", как уже говорилось, прямо написано, что интернет является инструментом распространения американских ценностей по миру. Он важен также для успеха американских компаний в глобальной конкуренции — в том числе против государств в областях стратегической конкуренции.
"Плохие государства" пытаются нарушить открытость интернета, превратить его в "авторитарный Веб". Но США не дадут им этого сделать.
"Мы будем всячески противодействовать попыткам авторитарных государств, рассматривающих открытый интернет как политическую угрозу, превратить свободный и открытый интернет в авторитарную сеть с тотальным контролем под видом обеспечения безопасности или борьбы с терроризмом".
США будут всеми средствами помогать гражданским активистам и маргиналам во всех странах и на всех уровнях безопасно выходить в интернет и продвигать "интернет-свободу".
Разведка и технари
В стратегии упоминается не только "разведсообщество", но и "техническое сообщество". Их нужно развивать. Задача США — втягивать киберталанты со всего мира. Нужно подогнать под эту цель законы об иммиграции.
Сотрудничество, договоренности, партнеры? Не, не слышали
В "Киберстратегии" фактически не упоминаются равные партнеры, равные геополитические игроки, с которыми были бы необходимы какие-то договоренности, у которых могут быть свои интересы, которые стоило бы учитывать. Есть либо прямые враги, либо ведомые союзники, выстраивающиеся "свиньей" за США. Кто не с ними — тот против них.
Ничего нет про общие правила, которым будут подчиняться и США, — только про правила США для всех остальных.
Нигде нет дежурных слов про "мир во всем мире" и прочего. Процветание человечества по умолчанию означает процветание США — ну и остального мира под их мудрым лидерством.
Что еще интересно. Разобранная выше национальная киберстратегия уточняется в ряде документов более низкого уровня подчинения. В частности, в киберстратегии Министерства обороны США.
"Киберстратегия Министерства обороны США" выпущена ранее в 2018 году, примерно повторяет и детализирует все сказанное выше, только в более конкретной, прямой и грубой форме.
Следовательно, это ключевое преимущество США, которое нужно использовать в борьбе с противником. А противнику самых новейших технологий не отдавать, естественно.
Посмотреть краткое изложение киберстратегии Пентагона (на английском) можно тут.
Есть и еще более детализированный документ — стратегия Объединенного киберкомандования Вооруженных сил США (функциональная структура, объединяющая более 6000 офицеров и специалистов из разных военных ведомств и командований) под названием "Завоевание и удержание господства в киберпространстве". Тут все понятно прямо из названия.
Сравнение с российской Доктриной информационной безопасности
У России нет документа под названием "Киберстратегия", но в декабре 2016 года была подписана Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
Основные отличия российской Доктрины от американской киберстратегии:
1. Россия не заявляет о желании быть лидерами в киберпространстве или на планете.
2. Россия не использует термин "противники" и не называем никого противником.
3. Россия признает наличие в мире партнеров по переговорам и соглашениям с отличающимися интересами, с равными правами на переговорах.
4. Россия не разрешает себе активных операций против "противников" и не собираемся вмешиваться в интернет на их территориях.
5. Россия объявляет о желании построить прочный мир и сотрудничество в киберпространстве.
Наша стратегия — оборонная, в отличие от атакующей американской. Хорошо это или плохо — пусть читатель решает сам.
Выводы
По сути, мы видим в "Киберстратегии США" прямую, открытую заявку на мировое господство и управление планетой. Теперь и в киберпространстве.
Само понятие суверенитета США объявляют вредным, как и понятие информационной безопасности, — если это не суверенитет и безопасность США.
США прямо разрешают себе считать весь мировой интернет своей территорией, вмешиваться в его использование и функционирование на территориях других государств; они прямо разрешают себе кибератаки и активные кибероперации против "противников".
Почему? Потому что им это не нужно, они твердо рассчитывают победить всех в одиночку. А зачем будущему победителю самому подписывать ограничения для себя?
Еще вопрос. Ну, хорошо, даже если они хотят управлять миром, захватить мировое господство, вмешиваться в дела всех и нарушать любые суверенитеты, — зачем об этом писать настолько прямо и публиковать на сайте правительства США?
Дело тут в том, что США разговаривают только сами с собой, для них важен только внутренний диалог. Даже если папуасы из дальних деревушек что-то там прочтут о намерениях белого сахиба (а они не очень-то и читают, вообще-то), на что это может повлиять?
США — как тот галактический парламент в "Звездных войнах", все решается в нем. Только он важен. Как написал кто-то из политологов: "Если в Пакистане на рынке устроили теракт, скорее всего, это попытка повлиять на выборы в конгресс США".
Значит, Трампу было важно сообщить fellow Americans, "разведсообществу", "техносообществу", что он — за них, все понимает правильно и будет продвигать их интересы по планете.
А мнение индейцев шерифа не интересует. Как давным-давно сказал один известный носитель бремени белого человека (не Киплинг, Беллок): "На каждый вопрос есть четкий ответ: У нас есть пулемет, у них его нет".