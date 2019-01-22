20:57 22 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
IT-система

Новая киберстратегия США: о мировом господстве прямым текстом

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Игорь Ашманов
16 0 0

Новую киберстратегии США опубликовали два месяца назад в ноябре 2018 года, но до сих пор мало кто из жителей других стран ознакомился с ней.

Хороший структурированный разбор тезисов киберстратегии США мало кто у нас читал. Мне кажется, этот пробел нужно восполнить. Вообще, новая киберстратегия США заполняет очень многие пробелы, расставляет точки над i и снимает многие риторические вопросы, считает колумнист РИА Новости.

По-моему, она обязательна к ознакомлению для всех, кто так или иначе работает в ИТ-отрасли, — чиновников, руководителей ИТ-компаний, профильных журналистов.

Итак, из первых уст

...Новая киберстратегия США National Cyber Strategy of the United States of America датирована сентябрем 2018-го, хотя опубликована она в середине ноября. Предыдущая киберстратегия была принята в США 15 лет назад.
Предваряет киберстратегию обращение к нации президента Трампа. Там, в частности, сказано:

"Мои друзья Американцы!

Мои главные приоритеты — защищать национальную безопасность Америки и развивать благосостояние народа Америки. Обеспечение безопасности киберпространства имеет основополагающее значение для обоих начинаний... Америка создала интернет и поделилась им со всем миром. Теперь мы должны сохранить и упрочить киберпространство для будущих поколений.

...Соединенные Штаты впервые за последние 15 лет озвучивают свою киберстратегию. Эта стратегия объясняет, как моя администрация будет:

• защищать Родину, защищая сети, системы, функции и данные;

• продвигать и далее процветание Америки, совершенствуя безопасную, развивающуюся цифровую экономику и поощряя отечественные инновации;

• расширять влияние США за рубежом, чтобы укреплять ключевые принципы открытого, функционального, надежного и безопасного интернета.

...Мы продолжим вести мир в процветающее кибербудущее".

Перевод "Стратегии" на русский язык можно прочесть здесь.

Оригинал "Стратегии" на английском находится вот здесь.

Коротко изложим главное содержание.

Язык. Скрепы

Язык "Национальной киберстратегии" — довольно бюрократический, канцелярский, казенный, общий и декларативный. Это в целом понятно и более-менее нормально, но читать трудно.

Медиа проекция
© Flickr/ Brian Klug
Виртуальная война: Запад вызывает Москву
Интересны термины, явно вводимые в дискурс. Это "государства-противники" (adversaries), "государства-единомышленники" (like-minded states), "наказывать" (punish), "заставлять заплатить" (impose costs),"налагать последствия" (impose consequences), "безответственное поведение" (reckless activity).

Они повторяются в "Стратегии" много раз.

Тем, кого забавляют "скрепы" в устах Путина, понравятся также "столпы" в устах Трампа: основные пункты киберстратегии называются столпами (Pillars). Они прямо занумерованы — Столп первый, Столп второй и так далее. Авторы не видят здесь ничего смешного или пафосного.

Далее — основные мысли и положения.

Видение себя в киберстратегии

США — единственная супердержава планеты. Она имеет подавляющую военную, экономическую и политическую мощь. Она изобрела интернет. Она распространяет везде свои принципы свободы, свободы слова и процветания. Она является сейчас и будет и впредь мировым лидером на планете вообще и в киберпространстве в частности.

"…Появление интернета и увеличение влияния киберпространства на все сферы жизни современного мира совпали со становлением Соединенных Штатов Америки в качестве единственной сверхдержавы во всем мире."

"…Американцы зачастую принимали превосходство Соединенных Штатов в киберпространстве как само собой разумеющееся явление и считали, что такое положение навсегда останется неоспоримым…"

Лидерство

США доминируют в мире (и мир приветствует это лидерство!), США должны доминировать и в киберпространстве — сейчас и в будущем. Будучи лидером, они должны продвигать свое влияние по миру.

Технологическое доминирование

Круглый стол на тему: Российско-американские отношения: актуальное состояние
© Sputnik / Владимир Трефилов
Шариков: бороться с киберугрозами в одиночку невозможно
США имеют превосходство в новейших технологиях. Это ключевой элемент доминирования в киберпространстве. США должны сохранить его и помочь американским компаниям использовать его на ИТ-рынке.

"Основой влияния Соединенных Штатов в киберпространстве является технологическое преимущество. Соответственно, правительство Соединенных Штатов обеспечит проведение скоординированных действий по защите передовых технологий, в том числе от их кражи нашими противниками, обеспечит поддержку доработки этих технологий и возможного уменьшения барьеров для американских компаний при выходе на рынок".

Продвижение американских ценностей

Американские ценности нужно продвигать по планете. Это одна из целей Америки. Технологии — средство для этого.

"Интернет стал средством, приносящим огромные выгоды как внутри страны, так и за рубежом, более того, он позволяет распространять американские ценности: свободу, безопасность и процветание".

Открытый интернет — принципиальное условие продвижения американских ценностей. Если авторитарные государства, прикрываясь понятиями суверенитета и информационной безопасности, будут ограничивать интернет для своих народов, их нужно наказать за это.

Союзники ("государства-единомышленники")

Несколько раз в документе упоминаются союзники (allies) и "государства-единомышленники" (like-minded-states). Они должны помогать США и быть ведомыми вперед американцами.

"Американское содействие по наращиванию потенциала партнеров в сфере кибербезопасности имеет решающее значение для поддержания американского влияния в целях противодействия глобальным конкурентам. Создание киберпотенциала позволит международным партнерам вести политику и осуществлять практические действия в качестве эффективных партнеров в рамках Инициативы киберсдерживания, возглавляемой Соединенными Штатами".

Кто враги?

У Америки есть конкуренты и противники (competitors and adversaries). В основном это вредные, безответственные государства.

Они плохие:

"…Они рассматривают киберпространство в качестве площадки, которая позволяет нейтрализовать превосходящую военную, экономическую и политическую мощь Соединенных Штатов; площадки, где Соединенные Штаты, их союзники и партнеры уязвимы".

Они занимаются вредоносной активностью. Они атакуют учреждения США и частные американские компании, воруют секреты на триллионы долларов, пытаются разрушить принципы демократии в США. В последнее время они увеличили частоту и изощренность своих атак.

Они пользуются всеми преимуществами открытого и общедоступного интернета, при этом ограничивая доступ к нему собственных народов.

Флаги США и России
© Sputnik / Михаил Климентьев
Посольство РФ отреагировало на обвинения постпреда США в ООН
Они безответственно прячутся за понятием "суверенитет", под его прикрытием "нарушая законодательство других государств, осуществляя акты экономического шпионажа и хакерские атаки, нанося значительный вред экономикам, интересам физических лиц, интересам коммерческого и некоммерческого характера, а также правительствам по всему миру".

Противники названы прямо: это, прежде всего, Россия и Китай, а также Иран и КНДР.

"Россия, Китай, Иран и Северная Корея используют киберпространство в качестве площадки, где они могут бросить вызов Соединенным Штатам, нашим союзникам и партнерам. Такие вызовы зачастую характеризуются безрассудством, которое немыслимо в других сферах. Наши противники используют инструменты киберпространства для подрыва нашей экономики и демократии, кражи нашей интеллектуальной собственности и нарушения механизмов наших демократических процессов.
… Китай использует киберпространство для осуществления экономического шпионажа и кражи объектов интеллектуальной собственности, стоимость которой измеряется триллионами долларов".

Правила поведения и наказание за непослушание

США введут правила "ответственного поведения в киберпространстве" и будут наказывать за их неисполнение — всеми средствами, включая военные.

Слова "наказывать", "накладывать последствия" встречаются в Киберстратегии много раз. США планируют наказывать(punish) своих противников за их "безрассудное поведение" и подрыв принципов отрытого интернета, а также создавать для них последствия (imposeconsequences), заставлять платить за свои действия (pay costs).

Мобильный телефон в руке
© Pixabay
Число кибератак на устройства Android в 2016 году выросло в пять раз
Заметим, что "наказывать" противников США собираются как киберсредствами, так и обычными — политическими, экономическими и военными (как электронными, так и "кинетическими"), о чем говорится не единожды:

"Соединенные Штаты намерены сотрудничать с государствами-единомышленниками по вопросам координации и оказания поддержки применения мер реагирования друг друга в отношении серьезных злоумышленных инцидентов в киберпространстве, в том числе посредством обмена разведывательными данными, подкрепленными источниками, публичными заявлениями о поддержке мер реагирования, а также совместным применением мер реагирования против злоумышленников".

Открытый интернет как инструмент доминирования США

В "Киберстратегии", как уже говорилось, прямо написано, что интернет является инструментом распространения американских ценностей по миру. Он важен также для успеха американских компаний в глобальной конкуренции — в том числе против государств в областях стратегической конкуренции.

"Плохие государства" пытаются нарушить открытость интернета, превратить его в "авторитарный Веб". Но США не дадут им этого сделать.

"Мы будем всячески противодействовать попыткам авторитарных государств, рассматривающих открытый интернет как политическую угрозу, превратить свободный и открытый интернет в авторитарную сеть с тотальным контролем под видом обеспечения безопасности или борьбы с терроризмом".

США будут всеми средствами помогать гражданским активистам и маргиналам во всех странах и на всех уровнях безопасно выходить в интернет и продвигать "интернет-свободу".

Разведка и технари

В стратегии упоминается не только "разведсообщество", но и "техническое сообщество". Их нужно развивать. Задача США — втягивать киберталанты со всего мира. Нужно подогнать под эту цель законы об иммиграции.

Внесение данных в компьютерную базу
© Ivan David Gomez Arce
Госслужащие РУз учились кибербезопасности у экспертов из Европы и США
"Наши конкуренты реализуют программы подготовки трудовых ресурсов, которые могут нанести вред конкурентоспособности Соединенных Штатов в сфере кибербезопасности в долгосрочной перспективе. Правительство Соединенных Штатов продолжит финансировать и расширять программы, которые создают качественный национальный кадровый резерв, как в начальной школе, так и в рамках высших учебных заведений. Нынешняя администрация будет внедрять предложенные Президентом иммиграционные реформы, основанные на заслугах кандидатов, с целью создания в Соединенных Штатах наиболее конкурентоспособного технологического сектора".

Сотрудничество, договоренности, партнеры? Не, не слышали

В "Киберстратегии" фактически не упоминаются равные партнеры, равные геополитические игроки, с которыми были бы необходимы какие-то договоренности, у которых могут быть свои интересы, которые стоило бы учитывать. Есть либо прямые враги, либо ведомые союзники, выстраивающиеся "свиньей" за США. Кто не с ними — тот против них.

Штаб-квартира Министерства обороны США
© David B. Gleason
В Пентагоне узнали об утечке секретных данных
Не ставится задачей выработка ни международного законодательства, ни международных соглашений, а "международные форумы" упоминаются в той же роли "союзников" США. То есть как управляемые ими площадки.

Ничего нет про общие правила, которым будут подчиняться и США, — только про правила США для всех остальных.

Нигде нет дежурных слов про "мир во всем мире" и прочего. Процветание человечества по умолчанию означает процветание США — ну и остального мира под их мудрым лидерством.

Что еще интересно. Разобранная выше национальная киберстратегия уточняется в ряде документов более низкого уровня подчинения. В частности, в киберстратегии Министерства обороны США.

"Киберстратегия Министерства обороны США" выпущена ранее в 2018 году, примерно повторяет и детализирует все сказанное выше, только в более конкретной, прямой и грубой форме.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Алексей Никольский
Эксперт: хакеры не могут использовать для атак подаренный Трампу мяч
Что стоит особо отметить в этой стратегии — это очень интересное положение о том, что противник использует те же технологии, что и США, и становится от них все более зависим. А это между тем преимущественно американские технологии.

Следовательно, это ключевое преимущество США, которое нужно использовать в борьбе с противником. А противнику самых новейших технологий не отдавать, естественно.

Посмотреть краткое изложение киберстратегии Пентагона (на английском) можно тут.

Есть и еще более детализированный документ — стратегия Объединенного киберкомандования Вооруженных сил США (функциональная структура, объединяющая более 6000 офицеров и специалистов из разных военных ведомств и командований) под названием "Завоевание и удержание господства в киберпространстве". Тут все понятно прямо из названия.

Сравнение с российской Доктриной информационной безопасности

У России нет документа под названием "Киберстратегия", но в декабре 2016 года была подписана Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.

Основные отличия российской Доктрины от американской киберстратегии:

1. Россия не заявляет о желании быть лидерами в киберпространстве или на планете.
2. Россия не использует термин "противники" и не называем никого противником.
3. Россия признает наличие в мире партнеров по переговорам и соглашениям с отличающимися интересами, с равными правами на переговорах.
4. Россия не разрешает себе активных операций против "противников" и не собираемся вмешиваться в интернет на их территориях.
5. Россия объявляет о желании построить прочный мир и сотрудничество в киберпространстве.

Наша стратегия — оборонная, в отличие от атакующей американской. Хорошо это или плохо — пусть читатель решает сам.

Выводы

По сути, мы видим в "Киберстратегии США" прямую, открытую заявку на мировое господство и управление планетой. Теперь и в киберпространстве.

Само понятие суверенитета США объявляют вредным, как и понятие информационной безопасности, — если это не суверенитет и безопасность США.

США прямо разрешают себе считать весь мировой интернет своей территорией, вмешиваться в его использование и функционирование на территориях других государств; они прямо разрешают себе кибератаки и активные кибероперации против "противников".

Здание ЦРУ
© AFP 2018 / SAUL LOEB
Британский подросток раздобыл разведданные США, притворившись главой ЦРУ
Фактически Америка вскрывает ящик Пандоры, объявляя эпоху кибервойн открытой. Это хорошо коррелирует с современным нежеланием США присоединяться к любым инициативам по регулированию кибератак и кибервойн, ратифицировать любые инициативы ООН по кибербезопасности и так далее.

Почему? Потому что им это не нужно, они твердо рассчитывают победить всех в одиночку. А зачем будущему победителю самому подписывать ограничения для себя?

Еще вопрос. Ну, хорошо, даже если они хотят управлять миром, захватить мировое господство, вмешиваться в дела всех и нарушать любые суверенитеты, — зачем об этом писать настолько прямо и публиковать на сайте правительства США?

Дело тут в том, что США разговаривают только сами с собой, для них важен только внутренний диалог. Даже если папуасы из дальних деревушек что-то там прочтут о намерениях белого сахиба (а они не очень-то и читают, вообще-то), на что это может повлиять?

США — как тот галактический парламент в "Звездных войнах", все решается в нем. Только он важен. Как написал кто-то из политологов: "Если в Пакистане на рынке устроили теракт, скорее всего, это попытка повлиять на выборы в конгресс США".
Значит, Трампу было важно сообщить fellow Americans, "разведсообществу", "техносообществу", что он — за них, все понимает правильно и будет продвигать их интересы по планете.

А мнение индейцев шерифа не интересует. Как давным-давно сказал один известный носитель бремени белого человека (не Киплинг, Беллок): "На каждый вопрос есть четкий ответ: У нас есть пулемет, у них его нет".




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мусульманские женщины в объективе фотографа
Мусульманские женщины в объективе фотографа
Видео танца директора школы в Китае покорило пользователей
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054