Обезвредить каждого мужчину на Западе: так победит Россия

На фронте всемирной борьбы за равенство новый скандал — и его активно обсуждают по обе стороны Атлантики. У нас, естественно, тоже.

Виктор Мараховский, колумнист РИА Новости.

Суть: компания-гигант по производству бритв, пытающаяся соответствовать передовым идеям, выпустила ролик социальной рекламы. Ролик агитирует против Токсичной Маскулинности.

Сначала в двухминутном произведении зрителям демонстрируется беспросветное зло:

— мутузящие друг друга школьники;

— школьники, достающие сверстника-плаксу эсэмэсками о том, что он плакса.

— мужики, жарящие сосиски на мангале и философски приговаривающие "мальчишки останутся мальчишками";

— начальник, агрессивно треплющий по плечу на совещании безответную подчиненную;

— молодой человек, сексистски порывающийся бежать знакомиться с сексуальной девицей, идущей мимо.

А затем появляется ряд положительных мужских персонажей: эти пресекают мальчишескую драку, затыкают неуважительные разговоры о женщинах, удерживают рвущегося познакомиться с красавицей друга — и ликвидируют прочие возмутительные проявления. "Мы верим в лучшее в мужчинах", — сообщает ролик. И призывает мужчин "быть лучшими, чем они могут быть".

...Что любопытно. Это оказался тот случай, когда в передовой по замыслу и исполнению затее что-то пошло не так.

Количество дизлайков у ролика резко перевесило количество лайков. Поддержавшие его — судя по комментариям, сделали это скорее из мстительности ("Ах, мужчинам не понравилось, что их изобразили неидеальными? Ну так 90% рекламы, рассчитанной на женщин, именно об этом"). Те, кому не понравилось, — просто в ужасе от того, что даже в их интимный мир аполитичного утреннего бритья прорвалась "война социальной справедливости".

Тут нужно, видимо, объяснить явление, которое бичуется в данной соцрекламе. "Токсичная (если буквально — "ядовитая") маскулинность" — это, согласно передовой идеологии передовых стран, составная часть "гегемонной" мужественности. Последняя — изобретена австралийской левой публицисткой и гендерной исследовательницей Рэйвин Коннел (до операции по перемене пола — Роберт Коннел). Чертами этой противной мужественности являются: храбрость, сдержанность, борьба за социальный статус, агрессивность и соревновательность, а также инициативная сексуальность.

Так вот. Сейчас в передовых странах эту самую "токсичную маскулинность" принято считать одним из главных источников всех прочих зол — от притеснения меньшинств до социального неравенства.

А теперь начинается самое интересное.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Женская доля и роль: чего не хватает Узбекистану для гендерного равенства

Вся штука в том, что теоретически "токсичной" мужественности в современной передовой идеологии должна быть противопоставлена мужественность хорошая, правильная.

Практически же у передовых идеологов невозможно встретить внятное описание мужественности, которая не была бы "токсичной".

Храбрость в передовом представлении — это не добродетель, а тяга к риску, безответственность и агрессивность. То есть храбрость токсична.

Эмоциональная сдержанность — тоже токсична: ведь мужчина из-за нее не может поплакать, пожаловаться и выразить свои чувства, а от этого его переживания трансформируются в гнев и агрессию.

Стремление к высокому социальному статусу — токсично особенно: ведь оно рождает соревновательность, доминирование, нагибание окружающих и иерархию.

Агрессивная сексуальность (то есть, говоря практически, любое "девушка, телефончик не дадите?") просто преступна, поскольку она дает женщине понять, что та для мужчины — сексуальный объект.

Говоря проще, мужественность токсична вся. И вся она — "социальный конструкт", то есть навязанный бедным мальчикам комплекс поведения. От которого страдают все вокруг — и женщины, и секс-меньшинства, и подчиненные, и первые встречные, и вообще кто попало, и сами мужчины.

А значит, вся эта агрессивность должна быть побеждена — и должна восторжествовать воинствующая безвредность.

...Откуда эта идеология взялась в передовом мире — можно только гадать. Может быть, он действительно устал от непрерывных чемпионатов, от старой американской формулы "добейся успеха или сдохни пытаясь", от ковбойства и социопатичных альфа-самцов на верхних ветвях социального баобаба. Может быть — перед нами просто часть сугубо внутриполитической войны против "белых консервативных мужчин", создавших прежний, уходящий Запад и не желающих его просто так отдавать.

Для нас тут любопытно другое. Больше полувека назад знаменитый писатель Станислав Лем в романе "Возвращение со звезд" описал счастливое человечество будущего, добровольно лишившее себя этой самой "токсичной маскулинности" — то есть, попросту говоря, агрессивности.

Так вот: это человечество, хоть и сохранило свои умственные способности — замерло в развитии и отказалось от какой-либо экспансии. Потому что вместе с отвратительными чертами мужественности (тягой к власти и подчинению слабых, гневом и безрассудством) оно утратило также и инстинкт преодоления, и мечту о невозможном.

Технических средств подавить мужественность сейчас у передовых идеологов, конечно, нет. Но они могут загнать ее в глубокое подполье, сделав единственно допустимым "нетоксичное" (то есть лишенное традиционных мужских черт) поведение.

Во что это выльется с точки зрения массовой психопатологии — представить пока сложно. Но нашей отсталой цивилизации, если говорить начистоту — трудно пожелать себе лучших глобальных конкурентов, чем нации, состоящие из тотально обезвреженных мужчин. Таким нам будет трудно проиграть, даже если постараемся.