Лучшие люди Европы не спасли ее "от Кремля и вредителей"

В британской The Guardian на днях был опубликован материал, которому просто суждено было произвести эффект разорвавшейся бомбы, пишет колумнист Ирина Алкснис.

Три десятка именитых интеллектуалов обнародовали совместное открытое письмо-воззвание в защиту единой Европы и ее величайшего достижения в виде либеральной демократии. Среди подписантов целая пачка классиков современной литературы — Милан Кундера, Салман Рушди, Эльфрида Елинек, Марио Варгас Льоса, Орхан Памук и еще несколько крайне звучных имен, пишет РИА Новости.

Также не обошлось дело и без представителей либеральной литературной номенклатуры, чьи достижения сосредоточены главным образом в безупречной идеологической выдержанности позиции. Ярчайшим примером тут может служить нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

При этом подписанты представляют Европу во всем ее многообразии. Например, либеральную Россию олицетворяет Людмила Улицкая, чей автограф также стоит под документом.

© Sputnik / Владимир Астапкович Европа оскорбленная, или Почему ЕС переживает не лучшие времена

Автор же самого текста — небезызвестный Бернар-Анри Леви, французский "философ", тот самый, который "мы все украинцы" и горячий апологет всех гуманитарных бомбардировок Запада последних десятилетий — от Югославии до Ливии.

Довольно небольшая по объему статья явно задумывалась как манифест нынешнего поколения европейских либералов, неожиданно для себя столкнувшихся с угрозами и вызовами не просто своему мировоззрению, а самому установившемуся общественно-политическому порядку, основанному на этой идеологии.

Автор и подписанты встревоженно констатируют нависшие над Европой опасности, коими называют поднявший голову национализм, популизм, тоталитаризм, отказ от идей единой Европы и, разумеется, Россию, зловеще опутавшую своими щупальцами весь континент. Ближайшим и очень сложным вызовом для Европы станут выборы в Европарламент в мае, и "если не появится нечто, что повернет вспять восходящую, вспучивающуюся, упорную волну", результат, по их мнению, обещает быть катастрофическим.

Но европейские интеллектуалы-либералы не намерены сдаваться без боя. Они прямо называют себя теми, кто "отказывается смириться с надвигающимся катаклизмом", хотя и полагают, что сила, к которой они принадлежат, "часто слишком тихая и слишком смиренная". Они намерены принять "новую битву за цивилизацию", которая, в их глазах, сравнима с теми, что велись с фашизмом и коммунизмом, и призывают все здоровые силы присоединиться к ним.

В общем, очевидно, что данной публикации было просто предназначено прозвучать громом среди ясного неба и стать "маяком для каждого свободного мужчины и женщины на планете".

Однако реальность вновь подвела перечисленных гуру либерализма. Спустя почти три дня после публикации их алармистский призыв повлек за собой весьма скромную реакцию в виде скупых новостных сообщений в немногочисленных СМИ и вялых обсуждений в социальных сетях.

Представляется, что разгадку данной странности стоит искать не столько в политических, сколько в эстетических материях.

Один заголовок публикации — "Боритесь за Европу — или вредители разрушат ее" — вызывает чувство неловкости за авторов и подписантов, пользующихся штампами тех самых тоталитарных режимов, что они неустанно обличают. Бесчисленные напыщенности, которыми наполнен текст, такие, как "катастрофа обрушится на нас", "все более наглое вмешательство обитателя Кремля" (надо понимать, это они о российском президенте) и "могильщики европейской идеи", употребляемые даже без доли иронии, способны вызвать судороги у людей, наделенных минимальным литературным вкусом. А уж назвав душу и идентичность абстракциями, которые "существуют только в воображении демагогов", выдающиеся либералы-гуманитарии умудрились оскорбить такое количество людей, включая собственных единомышленников, что становится вполне понятно, почему даже те в большинстве своем предпочли замести данный текст под коврик.

По существу, главная проблема с этим воззванием-манифестом в том, что он плох не с политической, а литературной точки зрения. А вот то, что под ним стоят подписи людей с репутациями живых классиков современной литературы, как раз делает его политической проблемой. Правда, не в том смысле, что полагает Леви и его соратники.

Они просто в очередной раз подтвердили, что никто не способен дискредитировать современный либерализм больше, чем самые истовые и искренние его сторонники, взявшие на себя роль его лица, а заодно претендующие на функцию совести современного мира.