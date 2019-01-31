СПГ не пройдет: Европа захотела больше газа из России

Сколько газа нужно Старому Свету и чего там сильно опасаются, выясняла Наталья Дембинская.

Потребность Евросоюза в газе растет, а собственная добыча неуклонно падает. Как отмечает ведущая немецкая деловая газета Die Welt, Европе придется увеличить закупки не только в России, но и в США. Впрочем, американские сланцевики уже признали: альтернативой российским производителям они все равно не станут.

Сколько газа нужно Старому Свету и чего там сильно опасаются — в материале РИА Новости.

Растущий спрос и сокращение добычи

В 2018 году потребность Европы в импортном газе составила 390 миллиардов кубометров. Половину ее закрыла Россия — "Газпром" поставил рекордные 201,7 миллиарда кубометров.

Главная газовая проблема Европы — сокращение собственной добычи при растущем спросе. На крупнейшем месторождении Гронинген в Нидерландах, где добывают половину голландского газа, добыча снижается с 2014 года. Из-за этого в 2017-м Нидерланды — второй крупнейший производитель газа в ЕС после Норвегии — стали нетто-импортером голубого топлива.

А к 2030 году Гронинген планируют вообще закрыть. Местные власти заявили: его разработка стала причиной частых землетрясений. Die Welt констатирует: потеря десятого по величине газового месторождения в мире затронет всю Европу.

На Гронинген приходилась шестая часть объема добычи газа в ЕС (к 2017-му общий объем добычи в Старом Свете упал до 128 миллиардов кубометров в год).

Возможности Норвегии — второго по величине поставщика газа в Европе — тоже ограниченны. По прогнозам норвежского государственного нефтяного директората, нынешний рекордный экспорт в объеме 120 миллиардов кубометров за три следующих года способен вырасти только до 121,4 миллиарда.

Добыча природного газа в Европе обречена на падение из-за старения и истощения ресурсной базы, констатирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Сократить хронически увеличивающийся разрыв между собственным производством и спросом на голубое топливо в Европе способна Россия. Но платой за это станет еще большая зависимость Евросоюза от российского газа.

СПГ — не конкурент

В попытках снизить эту зависимость Европа наращивает, в частности, импорт СПГ из США. Как отмечает Die Welt, европейцы готовы покупать больше сжиженного газа из США и других стран.

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В октябре-январе, по данным Reuters, поставки СПГ из США в Европу выросли более чем в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 4,45 миллиарда кубометров. Таким образом, американский сжиженный газ занял второе место на рынке Европы после Катара. Крупнейшими потребителями американского СПГ стали страны, где доля российского газа невелика, — Великобритания, Франция, Нидерланды и Испания.

В дальнейшем СПГ будет все сложнее конкурировать по стоимости с существующими трубопроводами природного газа — особенно из России.

Отдельную угрозу представляет строящийся подводный трубопровод "Северный поток — 2" с пропускной способностью 5,3 миллиарда кубометров в сутки, предупреждает МЭА.

Понимая это, Трамп продолжает давить на Германию, требуя остановить проект. Американский лидер опасается: его реализация позволит Берлину получать из России до 60-70 процентов требуемых энергоресурсов. Глава Белого дома напомнил: Германия одновременно хочет, чтобы Вашингтон продолжал защищать страну от "угрозы с востока". А потому такое положение дел неприемлемо: ЕС должен закупать СПГ у США — ради своего же блага.

Nord Stream 2 Подготовка труб на борту судна Solitaire, для последующей укладки газопровода «Северный поток-2» в Финском заливе

Впрочем, крупнейший потребитель газа в Европе, похоже, уже сделал свой выбор — в пользу российского топлива. Еще в прошлом году канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставщики СПГ из США неконкурентоспособны. Сжиженный газ из-за океана почти на 30 процентов дороже российского трубопроводного.

Купят еще больше газа

А уже в этом году в Давосе Меркель окончательно прояснила позицию Германии: стремление к диверсификации поставок никуда не делось, но страна по-прежнему будет закупать природный газ из России и в течение ближайших десятилетий он будет играть решающую роль в удовлетворении энергетических потребностей Центральной Европы.

Это лишний раз подтверждает, что политизировать газовые контракты, как, например, Польша и Литва, локомотив европейской экономики не готов.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Газовый терминал в Свиноуйсьце

То, что возможности американских производителей СПГ на европейском рынке весьма ограниченны, они признают и сами.

Как заявил вице-президент по стратегии американской Cheniere Energy Эндрю Уолкер на Европейской газовой конференции, Старый Свет по-прежнему будет нуждаться в поставках из России. По его расчетам, доля российского топлива на европейском рынке будет расти как минимум до 2035 года.

Сейчас "Газпром" отправляет продукцию в ЕС по нескольким маршрутам: транзитом через Белоруссию, Польшу и Украину, а также напрямую через Балтийское море. Запуск "Турецкого потока" и "Северного потока — 2" позволит довести годовой экспорт почти до 290 миллиардов кубометров.

© Sputnik / Алексей Куденко Альтернативный маршрут. Почему русский газ в Европе невозможно остановить

На этой неделе компания Nord Stream 2, оператор строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщила, что уже уложено свыше 500 километров нового газопровода. Это более 40 процентов его общей протяженности, которая составляет 1220 километров.

Финансовый директор компании — оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции, сообщил, что строительство первой нитки газопровода завершат в ноябре текущего года, второй — в декабре.

По прогнозам Международного энергетического агентства, даже новые трубопроводы из России не покроют полностью потребности Старого Света в дополнительных объемах газа. Пик спроса на голубое топливо МЭА прогнозирует в 2025-м — до 409 миллиардов кубометров в год.