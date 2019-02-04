Свершилось. Порошенко предложил украинцам Путина вместо себя

Публика попроще ругается с телевизорами и с попутчиками в маршрутках, креативный класс и доморощенные эксперты ведут священную войну в социальных сетях, порохоботы стонут от утроенной нагрузки. Обсуждается даже не событие как таковое, ведь никто и не сомневался, несмотря на затянувшуюся интригу, что Порошенко пойдет воевать за второй срок. Мало кто изучает и программу кандидата, в ней нет ничего нового. В центре внимания — стиль и эстетика проведенного съезда, слоганы избирательной кампании, намеки и сигналы противникам, поведение засветившихся в зале лиц, а также тех, кто мероприятием манкировал. На основании этого профессиональные эксперты и самодеятельные политологи прогнозируют дальнейшее ведение кампании в отчаянной ситуации постоянного падения рейтинга.

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...Избирателю было предложено определиться: "Либо Порошенко, либо Путин" — циклопических размеров меню то и дело выводилось на огромные экраны по бокам сцены. Таким незатейливым образом политтехнологи кандидата давали понять, что абсолютно все из обоза конкурентов Порошенко являются агентами Кремля.

Социальные сети тут же отреагировали, и на десятках страниц появились опросы — мол, Порошенко или Путин? Оказалось, что от позора пана кандидата спасает лишь абсолютная умозрительность дихотомии, ибо результаты интернет-голосований показали, что Путин на Украине в общем и целом побеждает Порошенко с результатом 9:1.

Но вернемся на съезд. Слушатели в зале и зрители у мониторов развлекались тем, что считали, сколько раз Порошенко упомянет Россию, ее президента, Кремль, и делали ставки — прозвучит ли снова "остаточно прощевай" или этот гештальт наконец закрыт. Победили оптимисты: кандидат снова "попрощевался". Ну и конечно, несколько десятков раз упомянул оккупанта и агрессора, уделив ускользающе малое внимание экономике, социальным проблемам, благосостоянию вверенного ему народа, хотя и заявил о победном росте экономических показателей 12 кварталов подряд.

Некоторое внимание было уделено перспективам возвращения Донбасса и окончания войны. Порошенко объявил, что украинцы-де устали от войны, поэтому нам нужен мир. Холодный, но мир. Однако ни одной миротворческой идеи так и не озвучил, ни на градус не снизив обычную запальчивость. Между тем прямо во время съезда украинские каратели особенно тщательно обстреливали Горловку в ДНР.

Снова и снова избирателю предъявлялись томос, безвиз и невероятно окрепшая армия, защищающая Европу от неминуемого российского вторжения. В качестве ближайшего рубежа "перемог" был обозначен 2024 год — именно тогда Украина, обещает Порошенко, подаст заявку на членство в Евросоюзе и НАТО и непременно его получит: "Мы войдем туда как региональный лидер, потому что именно мы защитили европейскую цивилизацию".

Пресс-служба президента Украины Порошенко: никто не способен остановить Украину

Из реальных сюрпризов. Многих удивило неожиданное появление — в числе не просто зрителей, но выступавших — днепропетровского мэра Бориса Филатова, бывшего ставленника олигарха Коломойского, бывшего ядовитого критика всех начинаний Порошенко. Для Петра Алексеевича было критически важно заручиться поддержкой руководителя именно этого крупного и богатого украинского города, вотчины Коломойского, и он таки смог. Речь Бориса Филатова определенно войдет в анналы, ибо настолько сервильного текста избиратели не слыхивали даже от самых верных соратников Порошенко. "В каждом троллейбусе, в каждом отремонтированном детском садике есть частица заслуг Порошенко", — убеждал собравшихся Филатов. Пикантно смотрелось и выступление спикера Парубия, участника "Народного фронта", чей представитель Арсений Яценюк, как ожидается, тоже будет выдвигаться. По обыкновению, на грани истерики агитировал генпрокурор Луценко. Собирал на себя внимание глава раскольнической секты ПЦУ Епифаний.

А вот теперь интересно посмотреть, кто же съезд проигнорировал. Например, митрополит Филарет, глава "УПЦ Киевского патриархата", до этого побывавший на выдвижении Тимошенко. Самый большой резонанс вызвало отсутствие киевского градоначальника Виталия Кличко, который внезапно сильно заболел, будучи в Вене. Полное манкирование было бы уже совсем скандальным, поэтому Кличко поддержал кандидатуру Порошенко кратким видео. Не было в числе участников и министра внутренних дел Авакова — злые языки говорят, что он ведет напряженные торги с Тимошенко и, похоже, ими удовлетворен.

В своем выступлении Порошенко, разумеется, несколько раз пнул ближайших конкурентов. Особенно злит его Юлия Тимошенко, которая как раз на днях пообещала, что после победы непременно посадит Петра за коррупцию.

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Небольшого саркастического намека удостоился и неназванный Зеленский.

Что будет с кандидатом Порошенко дальше? В качестве отчаянного козыря уже брошен на стол отчет об одиннадцати неудавшихся покушениях на него, но и тут вместо тревоги неблагодарные граждане делятся анекдотами и бессовестными надеждами.

Чем ближе день голосования, тем более умилительные сцены и сенсационные разоблачения ожидаются на всех телеканалах страны.

…А тем временем в свежеопубликованном рейтинге кандидатов гонку внезапно возглавил комик Владимир Зеленский, на несколько символических десятых опередив Юлию Тимошенко.

Злые украинские комментаторы пишут: "Клоун спустился на третье место".

Источник: РИА Новости