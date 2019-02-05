Совет да любовь, или На ком женятся убежденные холостяки

Почему мужчины становятся закоренелыми холостяками и стоит ли им на старости лет искать себе жену - рассуждает колумнист Sputnik Грузия, писательница Мариам Сараджишвили.

Как известно по последней переписи населения, в Грузии женщин на 168 тысяч больше, чем мужчин. И тем не менее, неженатых мужчин достаточно. Причиной тому два фактора: низкий социальный статус, который выражается в отсутствии постоянной работы, и высокие требования к будущей супруге.

Углубимся в сухие цифры. Демографическая ситуация в стране не радует еще с 90-х годов.

В Грузии в 1992–94 годах родилось на 53 тысячи ребенка меньше, чем могло родиться при наличии тех условий, которые существовали до этого времени. Положение не изменилось и далее. По данным переписи 2002 года, из 1 864 559 женщин в возрасте 15 и выше лет не имели детей 91 291.

Не знаю, как в вашем районе, а в Ваке махровых холостяков, кому за 40 с хвостиком, много. Только на нашей улице и двух прилежащих знаю человек десять, с учетом того, что круг у меня маленький. А что там, за этим кругом? Просто страшно представить их реальное количество. Все, как на подбор, положительные, с высшим образованием, при квартирах, машинах, работе, обладатели хорошей генетики и любящих интеллигентных родителях, хотя уже довольно престарелых. И никто из них нисколько не наркоман и не обременен каким-нибудь тяжелым криминальным прошлым. Сидят себе тихо, мирно за компьютерами по вечерам и медленно, но верно отцветают.

А демографическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Да, призыв патриарха рожать третьего ребенка прекрасен, но некоторые несознательные представители еще и одним отпрыском не обзавелись. И даже не планируют в обозримом будущем. А время не ждет.

При этом наблюдаю, что вот один неприступный бастион сдался – женился наконец–таки, потом другой в 50 лет решил рискнуть. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Хотя все хорошо в свое время.

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Если присмотреться к избранницам закоренелых холостяков, то хоть они все дамы разные, причем есть и приезжие, но у них несколько общих черт. Они оптимистки, энергичные, успешные, с искрометным чувством юмора и могут за пять минут разрулить любую трудную ситуацию. С такими любому типу мужчин легко и комфортно.

Одна из них даже поделилась своим наблюдением.

- Я вышла замуж с тремя детьми в Тбилиси. Мой муж никогда не был женат, но, встретив меня, влюбился. Живем прекрасно. У него много неженатых друзей в возрасте, и они все жалуются, что никак не могут себе найти подходящую партию. Даже завидуют немного моему мужу, что у него есть я, неунывающая. Часто женщины слишком много требуют от мужчин и потому остаются одни. Никогда не надо показывать мужу свое плохое настроение. Мужчине самому хочется, чтоб его пожалели и поняли. У кого из них есть силы вникать в женские заморочки? Улыбайтесь почаще, и вам улыбнется счастье!

При ближайшем рассмотрении и анализе нескольких все же решивших облечься семейными узами бывших холостяков выявляется такая закономерность. Подавляющее большинство из них - единственные дети очень энергичных мам, которые расписали жизнь своих сыновей на много лет вперед. Оберегали от отягчающей ответственности за кого-либо и рассказывали страшилки о коварных Евиных дочках, которые ловят наивных, порядочных, домашних мальчиков в свои липкие сети.

Со временем страх перед семейными узами стал вторым "я", а привычка быть в гордом одиночестве прочно вошла в подкорку. Интуитивно холостяки ищут образ женщины–матери, которая сможет избавить его, любимого, от всех бытовых проблем и не будет давить на психику женскими капризами и надоедливыми "надо" и "должен". Потому если и женятся, то выбирают такой тип женщин, которые могут оградить их от всех треволнений окружающей среды.

Но так как количество незамужних женщин опережает число представителей сильного пола, то всегда найдутся желающие рискнуть и взвалить на себя этот трудно транспортируемый чемодан без ручки. Но не вариант, что холостяк рискнет своим привычным покоем.

Добрым знаком для прекрасных охотниц может служить случайно сорвавшееся с языка потенциального жениха сравнение:

- Ты так похожа на мою маму.

Это значит, что ждите предложения руки и сердца. Еще один неприступный бастион пал.

Как правило, собственные дети у закоренелых холостяков редкость. Все хорошо во время, и проказница природа по-своему шутит над теми, кто избегал по жизни риска быть самим собой и нести те функции, которые был должен по праву рождения.

Финал у таких историй печальный – безрадостная старость, тягучий скрип полов в пустой квартире и пара–тройка типичных страхов.

Поэтому не бойтесь рискнуть!

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