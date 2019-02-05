Муки китайской бюрократии — как почувствовать себя униженной на отдыхе

Вряд ли в мире есть более унизительная вещь, чем групповая виза на Хайнань. Оформлять ее гораздо легче, чем обычную, стоит она дешевле, зато в аэропорту приходится здорово побегать...
Когда наш самолет приземлился, пассажиры рейса Алматы — Санья гордо прошествовали к контрольно-пропускному пункту, и лишь двум десяткам человек с групповой визой пришлось остаться, чтобы выслушать длинные инструкции гида, пишет она в своей колонке для Sputnik Кыргызстан.
Сразу скажу, что улетали мы точно так же — по порядковым номерам. Страшно представить, что произошло бы, если бы кто-то опоздал на рейс!
Спустя пару часов бесконечных очередей нас наконец рассадили по микроавтобусам и развезли по отелям. Какие там гостиницы, мама дорогая! Если бы хозяин кое-какого иссык-кульского пансионата на букву "к" увидел эти отели, он хлопнул бы себя по лбу и воскликнул: "Елки-палки, ничего себе, я цены заламываю!".
Началась отчаянная игра в "крокодила". Однажды я уже играла в нее, и тогда мне казалось, что изобразить жестами эвтаназию — очень трудная задача. Пф-ф, да это цветочки по сравнению с попыткой уточнить, "где тут ресторан, который работает по системе "все включено"?". Ничего у нас не вышло. К тому же мы сломали психику несчастному пареньку, который изо всех сил пытался нам помочь.
Кстати, питание за пределами отеля — не лучший вариант. Во-первых, это довольно дорого: обед обойдется примерно в три тысячи сомов на двоих. Во-вторых, есть риск случайно заказать бычьи яички в йогуртовом соусе — китайская кухня непредсказуема.
Считается, что золотой сезон на Хайнане длится с ноября по май. Мы полетели туда в августе, поэтому нам предрекали бесконечные тропические ливни и огромные волны, не позволяющие купаться в море.
Нам повезло — дождь шел всего один день. А вот пляж был огражден лентами, и тревожный женский голос на английском, русском и китайском языках предупреждал по громкоговорителям, что заходить в воду опасно. Но что вы думаете? Там было полно народу, который с гиканьем бултыхался на огромных волнах. Инстинкт самосохранения? Не, не слышали.
Все, конечно, знают, что Китай — страна с самой большой численностью населения. Это значит, что вы постоянно будете стоять в очередях. Даже в местных супермаркетах, где работают все 15 касс, придется подождать хотя бы 10 минут.
Однако походы по магазинам того стоят — голодной до шопинга бишкекчанке есть где разгуляться. Ассортимент продуктов в супермаркетах огромен: от варенья из личи до консервированных куриных лапок. К тому же здесь представлены все мировые бренды одежды. Я ничего не купила, зато многое перемерила. Причем никто не смотрел на меня косо, как в бишкекских элитных бутиках (мол, пошла вон, нищебродка).
Природа тоже шикарная: джунгли, море, повсюду цветущая плюмерия. Можно часами читать на пляже, развалившись на мягком лежаке — удобно смотреть на воду и пить кокосовое молоко.
Жители Китая весьма своеобразно относятся к инструкциям. Как-то мы допоздна задержались в бассейне. Он закрывался в 11 вечера, и, кроме нас с мужем, в прохладной воде плескалась китайская пара с маленькими детьми. Когда часы показали, что время вышло, мы вылезли из воды, а эти люди продолжали плавать.
Кстати, иногда местным детям надевают специальные штанишки с огромным вырезом сзади, чтобы они могли без труда… гм… справлять естественную нужду. Ну и ради вентиляции... В общем, у них свои правила.
На Хайнане также действует "великий китайский файрвол". Это значит, что в Facebook или Instagram вы не зайдете, если заранее не установите VPN.
Стоит ли ехать на Хайнань? Конечно. В конце концов, это самая настоящая заграница, где совершенно другая кухня, никто тебя не понимает, зато невероятно весело.