Муки китайской бюрократии — как почувствовать себя униженной на отдыхе

Колумнист Sputnik Кыргызстан Асель Минбаева съездила на остров Хайнань, что находится на юге Китая, и откровенно (местами даже очень) описала свои впечатления.

Вряд ли в мире есть более унизительная вещь, чем групповая виза на Хайнань. Оформлять ее гораздо легче, чем обычную, стоит она дешевле, зато в аэропорту приходится здорово побегать...

Когда наш самолет приземлился, пассажиры рейса Алматы — Санья гордо прошествовали к контрольно-пропускному пункту, и лишь двум десяткам человек с групповой визой пришлось остаться, чтобы выслушать длинные инструкции гида, пишет она в своей колонке для Sputnik Кыргызстан.

Муки от китайской бюрократии мы ощутили сразу же. Надо было выстроиться друг за другом согласно порядковым номерам и такой змейкой мигрировать из кабинета в кабинет. Если кто-то отлучался в уборную и пропускал свою очередь, это становилось проблемой для всех. За два часа мы стали единым целым — одним ворчливым и замотанным организмом.

Сразу скажу, что улетали мы точно так же — по порядковым номерам. Страшно представить, что произошло бы, если бы кто-то опоздал на рейс!

Спустя пару часов бесконечных очередей нас наконец рассадили по микроавтобусам и развезли по отелям. Какие там гостиницы, мама дорогая! Если бы хозяин кое-какого иссык-кульского пансионата на букву "к" увидел эти отели, он хлопнул бы себя по лбу и воскликнул: "Елки-палки, ничего себе, я цены заламываю!".

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Нас поселили в роскошном 12-этажном отеле, отделанном мрамором (кстати, на Хайнане он считается "средненьким"). Все вокруг пахло мятой, в ажурной клетке пели попугайчики… Казалось бы, рай, но было обстоятельство, которое немного подпортило впечатление: выяснилось, что по-русски (или хотя бы по-английски) говорит всего один человек из персонала, но и тот куда-то подевался.

Началась отчаянная игра в "крокодила". Однажды я уже играла в нее, и тогда мне казалось, что изобразить жестами эвтаназию — очень трудная задача. Пф-ф, да это цветочки по сравнению с попыткой уточнить, "где тут ресторан, который работает по системе "все включено"?". Ничего у нас не вышло. К тому же мы сломали психику несчастному пареньку, который изо всех сил пытался нам помочь.

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Впрочем, голод все-таки привел нас к бесплатной еде. Китайская система "все включено" — это что-то невероятное! По вечерам в отеле жарили устрицы в чесночном соусе на гриле, а воспоминания об их суфле из зеленого чая бередят мое сердце до сих пор. Еды было валом и на любой вкус: хочешь — ешь мидии, хочешь — стейк.

Кстати, питание за пределами отеля — не лучший вариант. Во-первых, это довольно дорого: обед обойдется примерно в три тысячи сомов на двоих. Во-вторых, есть риск случайно заказать бычьи яички в йогуртовом соусе — китайская кухня непредсказуема.

Считается, что золотой сезон на Хайнане длится с ноября по май. Мы полетели туда в августе, поэтому нам предрекали бесконечные тропические ливни и огромные волны, не позволяющие купаться в море.

Нам повезло — дождь шел всего один день. А вот пляж был огражден лентами, и тревожный женский голос на английском, русском и китайском языках предупреждал по громкоговорителям, что заходить в воду опасно. Но что вы думаете? Там было полно народу, который с гиканьем бултыхался на огромных волнах. Инстинкт самосохранения? Не, не слышали.

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Кстати, про самосохранение. Если бы самый отпетый бишкекский джигит на тюнингованной "бэхе" 1994 года посмотрел, как водят авто китайцы, он всплеснул бы руками и сказал: "Кудай сактасын!". Ибо правила дорожного движения они игнорируют так же рьяно, как и существование в мире авторских прав. Сигнал светофора здесь носит скорее рекомендательный характер. Пешеходный переход на Хайнане — вещь вообще условная, так что дорогу надо переходить очень аккуратно.

Все, конечно, знают, что Китай — страна с самой большой численностью населения. Это значит, что вы постоянно будете стоять в очередях. Даже в местных супермаркетах, где работают все 15 касс, придется подождать хотя бы 10 минут.

Однако походы по магазинам того стоят — голодной до шопинга бишкекчанке есть где разгуляться. Ассортимент продуктов в супермаркетах огромен: от варенья из личи до консервированных куриных лапок. К тому же здесь представлены все мировые бренды одежды. Я ничего не купила, зато многое перемерила. Причем никто не смотрел на меня косо, как в бишкекских элитных бутиках (мол, пошла вон, нищебродка).

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Хайнань — место, где по соседству с джунглями возвышаются небоскребы, а по улицам ездят "Теслы" и мопеды. Прохожий без зазрения совести может бросить мусор себе под ноги, и через полчаса его уже не будет — настолько хорошо тут работают городские службы.

Природа тоже шикарная: джунгли, море, повсюду цветущая плюмерия. Можно часами читать на пляже, развалившись на мягком лежаке — удобно смотреть на воду и пить кокосовое молоко.

Жители Китая весьма своеобразно относятся к инструкциям. Как-то мы допоздна задержались в бассейне. Он закрывался в 11 вечера, и, кроме нас с мужем, в прохладной воде плескалась китайская пара с маленькими детьми. Когда часы показали, что время вышло, мы вылезли из воды, а эти люди продолжали плавать.

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Работник бассейна, не говоря ни слова, принялся за дезинфекцию — начал заливать в воду какую-то вонючую жидкость. Вы представляете, какой крик подняла бы обычная кыргызская мама, если бы в бассейн с ее детьми лили неизвестный продукт химической промышленности?! Но китайская мама даже глазом не повела: они же сами задержались. Порезвившись в воде еще минут десять, семья выбралась оттуда и в хорошем расположении духа направилась в номер. Ох, нам бы такое оптимистичное отношение к жизни...

Кстати, иногда местным детям надевают специальные штанишки с огромным вырезом сзади, чтобы они могли без труда… гм… справлять естественную нужду. Ну и ради вентиляции... В общем, у них свои правила.

На Хайнане также действует "великий китайский файрвол". Это значит, что в Facebook или Instagram вы не зайдете, если заранее не установите VPN.

Стоит ли ехать на Хайнань? Конечно. В конце концов, это самая настоящая заграница, где совершенно другая кухня, никто тебя не понимает, зато невероятно весело.