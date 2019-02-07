Мягкое вторжение: чем грозит Узбекистану военное сотрудничество с США

Военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко рассуждает о соперничестве США и России за военно-техническое сотрудничество с Узбекистаном.

Продолжается геополитическая борьба США и России за дружбу и военно-техническое сотрудничество с Узбекистаном, расходы которого на оборону в минувшем году превысили 1,4 миллиарда долларов или около 4% ВВП. И совершенно неслучайно глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что диверсификация и заинтересованность Ташкента в поставках американского вооружения создают "уникальную возможность увести Узбекистан в сторону от военных закупок из России". При этом генерал посетовал, что американские системы вооружения стоят значительно дороже российских аналогов.

Ташкент реализует программу модернизации и переоснащения армии новейшим вооружением до 2020 года, войска получают дорогостоящие средства ПВО, вертолеты, бронетанковую технику, артиллерийские системы. Выделенные на перевооружение более 1 миллиарда долларов в год – привлекательный приз для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. Не секрет, что вытеснение России с оружейного рынка Центральной Азии – приоритетная задача американцев. И все же столь откровенные признания в Конгрессе США – редкость.

Своим указом президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев утвердил главные направления внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества. В списке приоритетов – взаимодействие с США в области военно-технического сотрудничества, военного образования и подготовки кадров.

Ранее Узбекистан вышел из ОДКБ (в 2012 году), провозгласил ускоренную модернизацию вооруженных сил, и начал активно сотрудничать в военной сфере с рядом стран НАТО.

Особенности модернизации

Оборонный потенциал Узбекистана в последние два года заметно возрос. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower страна занимает достойное 39-е место из 136 (выше Румынии и Беларуси). Полагаю, для компактной армии численностью 56,5 тысяч военнослужащих это очень хороший результат (та же Румыния держит "под ружьем" почти 73 тысячи человек).

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Сегодня Сухопутные войска Узбекистана имеют на вооружении 420 танков, 715 боевых машин пехоты, 143 самоходных артиллерийских установки, 880 артиллерийских орудий и 109 систем залпового огня. Военно-воздушные силы страны представлены 69 истребителями, 89 фронтовыми бомбардировщиками, 88 транспортными самолетами, 73 вертолетами, включая 25 ударных. Цифры впечатляющие, однако, интересы национальной безопасности и общая граница с Афганистаном ко многому обязывают.

Для модернизации армии и формирования национального оборонно-промышленного комплекса президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев активно привлекает зарубежную помощь: одновременно реализуются 13 "дорожных карт" военно-технического сотрудничества.

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Длительное время ВТС между Узбекистаном и Россией Федерацией развиваются на основе "Договора о стратегическом партнерстве" и "Договора об углублении экономического содружества". Во многом благодаря стратегическому партнерству с Россией узбекская армия успешно завершила контртеррористическую операцию против боевиков-исламистов, и была признана самой сильной в Центральной Азии.

Основа российских поставок вооружения – самолеты, комплексы ПВО, бронетехника. Сегодня ВТС РФ и Узбекистана развивается по Плану двустороннего военного сотрудничества на 2019 год.

О приоритетах модернизации свидетельствует, к примеру, недавний контракт на поставку Узбекистану более 10 ударных вертолетов Ми-35. Эта винтокрылая машина просто создана для сурового Центральноазиатского театра военных действий и является технологическим ориентиром для перевооружения в других сферах боевого применения. Огневая мощь Ми-35 выше, чем у основных конкурентов, на 140%. Вертолет способен перевозить до восьми военнослужащих с вооружением, до 1,5 тонн боеприпасов или других грузов внутри кабины, и до 2,4 тонн на внешней подвеске.

Диалектика диверсификации

Вместе с тем в последние годы в Ташкенте появилось региональное представительство НАТО, и республика получила: из Франции – 14 военных вертолетов компании Airbus Helicopters, из Испании – четыре легких турбовинтовых военно-транспортных самолета С-295W, из Чехии – авиационное радиоэлектронное оборудование.

Болгария снабжает выстрелами для гранатометов (компании Arsenal JSCo). Израиль помогает модернизировать БПЛА. Ташкент интересуется продукцией ВПК Южной Кореи. Планируются поставки бронетехники из Казахстана. Развивается ВТС с Азербайджаном и Беларусью. В сфере военного образования успешны контакты с Китаем. Разумеется, и американцы стремятся содействовать узбекской военной реформе, продавать как можно больше своего оружия. Мягкая экспансия США в Центральной Азии не прекращается.

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Широкий круг партнеров по линии ВТС, вроде бы, позволяет Узбекистану эффективнее наращивать военную мощь, и оставаться равноудаленным от мировых "центров силы". Однако любому военному специалисту понятно, что интернациональный "коктейль" вооружений скорее создает войскам проблемы эксплуатации и боевого применения, чем усиливает ударную мощь. Даже представить сложно сочетание американского оружия, тактических "специй" из Южной Кореи и китайских методик.

Система подготовки кадров, оружейный арсенал, стратегия и тактика – это отдельные части единого технологического процесса, нацеленного на боеготовность войск и в конечном итоге на победу в бою. Замена одного из звеньев технологии неизбежно вызывает трансформацию всего военного организма. К примеру, переобучение узбекских военных специалистов инструкторами из Пентагона влечет за собой использование американских вооружений и стандартов боевого применения, сопряжение оружия и тактики США с дружественными средствами связи, системами и стандартами передачи информации. Такая диверсификация – прямой путь к зависимости от Вашингтона. Американским санкциям салютуют все страны НАТО, и оружейные поставки Западной Европы могут быть пресечены в Белом доме одним росчерком пера.

И последнее, американский опыт борьбы с международным терроризмом (в частности, 18-летнее безуспешное пребывание коалиции США и НАТО в Афганистане) не создает предпосылок для обучения передовой тактике и боевому мастерству кого-либо в Центральной Азии.