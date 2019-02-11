В Кабульский политехнический университет, построенный советскими специалистами в середине 1960-х, мы приехали солнечным утром. Возле главного корпуса встретил ректор Мир Абдул Матин, и на хорошем русском языке рассказал нам о непростой судьбе вуза. В свое время ректор окончил Ворошиловградский машиностроительный институт в СССР, получил специальность

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Университетский городок поражает масштабом и неоднозначным состоянием. Сегодня отнюдь не во всех аудиториях Кабульского политехнического есть застекленные оконные рамы. В помещениях отсутствуют двери и половое покрытие. Повсеместно голый бетон с отметинами от пуль и снарядов. Не хватает мебели, и студенты конспектируют лекции преподавателей буквально на коленке. Нет отопления, а температура воздуха в солнечном Кабуле в ноябре – феврале нередко опускается ниже нуля.

После вывода советских войск, очередного витка гражданской войны и захвата власти моджахедами система обучения в начале 1990-х была нарушена, университету нанесен огромный материальный и моральный ущерб. Однако советского запаса прочности хватило, чтобы вуз продолжил образовательную деятельность, и в начале 2000-х годов получил статус государственного.

Громадные проблемы и тяжелые условия объективно сокращают количество студентов, лекции читают лишь с утра до полудня, но и в таком состоянии университет представляет собой яркий пример самоотверженности преподавателей и жажды знаний молодых афганцев. Это ведущее техническое образовательное учреждение страны. И еще – островок российской культуры и русского языка, который преподается здесь как основной иностранный.

С верой в Россию

Что привлекает в университет афганскую молодежь? Студент Муджиб Рахман настойчиво преодолевает трудности, стремится стать хорошим инженером, чтобы помочь своей семье, и улучшить жизнь афганского народа. И с такой мечтой легче преодолевать трудности.

Студенты-технари живо интересуются историей своей страны. Саид Исхак знает, что учится в стенах, построенных советскими специалистами. В его семье восемь братьев и сестер, все стараются учиться (кстати, в государственных образовательных учреждениях Афганистана среднее специальное образование бесплатное).

Александр Хроленко Кинозал Кабульского политехнического университета

Золотой фонд вуза – преподавательский состав, подготовленный преимущественно в СССР. Преподаватель кафедры русского языка Мохаммед Насим начал работать в Кабульском автомеханическом институте 33 года назад. По его словам, в то время преподаватели и студенты очень глубоко изучали предметы учебной программы. Институт был новым, красивым и многолюдным. Государство помогало преподавателям и работникам бюджетной сферы. Ежегодно в Кабуле для них строили и бесплатно предоставляли около 60 квартир. Мохаммед говорит, что сразу после ухода советских войск люди почувствовали, как резко ухудшилась их жизнь. Сегодня афганское государство не помогает университету в восстановлении. В завершение нашей беседы Мохаммед Насим эмоционально замечает: в Афганистане все люди знают и говорят, что самый хороший и полезный президент – это Путин.

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Преподаватель русского языка Мария Мир Мохаммад Джан Содот изучала русский язык в Кабульском университете 30 лет назад, и после ухода советских войск пострадала за свой жизненный выбор. Захватившие Кабул моджахеды жестоко избивали эту хрупкую женщину и других преподавателей – за преподавание русского языка. И все же сегодня в университете более 1000 студентов занимаются русским языком, и Мария отмечает их любовь к предмету.

Несмотря на раны войны, Кабульский политехнический устремлен в будущее. Оптимизм и открытость, жажда знаний, внутренняя свобода, готовность преподавателей и студентов к преодолению трудностей – очень импонируют.

КамАЗ и "Белорус"

Афганцы сожалеют, что советские преподаватели и специалисты тридцать лет назад оставили Кабул вместе с войсками 40-й армии генерала Бориса Громова. Однако здания Кабульского политехнического университета, построенные при поддержке Советского Союза более полувека назад, по-прежнему напоминают очертаниями аббревиатуру СССР. Российская техника востребована, на дорогах афганской столицы можно увидеть новые грузовые автомобили КамАЗ. А главное – афганцы не утратили веру в Россию.

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Александр Хроленко Учебные "Волги" в Кабульском политехническом университете

Политехнический университет – престижный вуз, он готовит специалистов по различным направлениям. В вузе имеются три факультета с 19 кафедрами. Русский язык изучают одновременно до двух тысяч студентов. Здесь пользуются старыми учебниками на русском языке (студенты читают их с помощью русско-персидских словарей). На этой же учебно-методической основе преподаватели готовят свои лекции (ни одна из стран Запада не смогла предложить учебных пособий аналогичного качества). Вероятно, поэтому афганские преподаватели и студенты искренне обрадовались, угадывая в нашем визите возвращение России, и надеясь на поступление из Москвы новой (дефицитной) технической литературы.

Кстати, под афганским небом хватит места специалистам, учебникам и продукции машиностроения многих стран СНГ. К примеру, на территории университета мы заметили и видавшую виды "Волгу", старый белорусский трактор, когда-то служивший учебным пособием для афганских студентов. Ректор политехнического университета Мир Абдул Матин считает "Белорус" очень сильной и надежной машиной. Афганским крестьянам эта техника очень хорошо знакома. В республике наиболее распространены два вида тракторов – белорусский и пакистанский (значительно уступающий первому). Возможно, новым белорусским тракторам предстоит мирное завоевание Афганистана.

Перспективы взаимодействия

Если России и другим странам СНГ суждено вернуться в Афганистан, наиболее перспективные и благодарные сферы приложения усилий – экономика, образование и культура. Заметим, Российский центр науки и культуры в Кабуле официально еще не открыт, но уже успел доказать свою необходимость и эффективность для налаживания добрососедских и деловых связей между ИРА и РФ.

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Пожалуй, РЦНК является эпицентром навигации и коммуникации для всех приезжающих в Афганистан по делам из России и других стран СНГ. Его руководитель Вячеслав Некрасов стремится всеми силами поддерживать главный центр преподавания русского языка в Афганистане, к примеру, издавать новые учебники. При содействии РЦНК в Афганистан неоднократно приезжали представители Московского института инженеров транспорта, Уральского госуниверситета, Тульского педагогического университета. Специалисты российского университета Дружбы народов осенью 2018 года в Кабуле помогли афганским преподавателям повысить уровень квалификации, и уже имеются планы на летнюю стажировку афганских преподавателей русского языка в Москве. По соглашению, между двумя странами проходит также обмен студентами.

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Афганистан остро нуждается в квалифицированных специалистах – поле экономического и культурного взаимодействия со странами СНГ огромно. По данным ЮНЕСКО, общее число неграмотных афганцев превышает 11 миллионов человек – почти треть населения страны. В сельских районах 90 процентов женщин и 63 процента мужчин в возрасте старше 15 лет не умеют читать и писать. Да, главные проблемы Афганистана решаются экономическим путем: будет работа, зарплата – исчезнет социальная база подпитывающая террористические группировки. И все же экономику можно поднять только вместе с образованием. Не случайно Афганистан тратит на образование до 12 процентов годового бюджета. Сегодня в стране функционирует около 13 тыс. школ (175 тыс. преподавателей и 10 млн. учеников), 36 государственных и 138 частных высших учебных заведения (только в Кабуле зарегистрировано 68 частных вузов).

Крупнейшие образовательные центры: Кабульский государственный университет, Кабульский политехнический университет, Педагогический университет имени профессора Раббани, Кабульский медицинский университет. Первый женский университет на 900 мест был открыт в Кабуле в 2016 году (это крайне важно для женщин, которым родственники запрещают посещать учебные заведения с совместным обучением).

Афганский народ талантлив и трудолюбив. К этой стране соседям следует относиться как к равноправному и достойному партнеру. Любая помощь Афганистану со стороны России и других государств СНГ окупится сторицей, даст добрые всходы – сегодня, завтра, и через десятилетия.