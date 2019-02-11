Без окон и дверей на лекции аншлаг: в Кабуле жажда знаний сильнее разрухи

В Кабульский политехнический университет, построенный советскими специалистами в середине 1960-х, мы приехали солнечным утром. Возле главного корпуса встретил ректор Мир Абдул Матин, и на хорошем русском языке рассказал нам о непростой судьбе вуза. В свое время ректор окончил Ворошиловградский машиностроительный институт в СССР, получил специальность
"Двигатели внутреннего сгорания"
Университетский городок поражает масштабом и неоднозначным состоянием. Сегодня отнюдь не во всех аудиториях Кабульского политехнического есть застекленные оконные рамы. В помещениях отсутствуют двери и половое покрытие. Повсеместно голый бетон с отметинами от пуль и снарядов. Не хватает мебели, и студенты конспектируют лекции преподавателей буквально на коленке. Нет отопления, а температура воздуха в солнечном Кабуле в ноябре – феврале нередко опускается ниже нуля.
Громадные проблемы и тяжелые условия объективно сокращают количество студентов, лекции читают лишь с утра до полудня, но и в таком состоянии университет представляет собой яркий пример самоотверженности преподавателей и жажды знаний молодых афганцев. Это ведущее техническое образовательное учреждение страны. И еще – островок российской культуры и русского языка, который преподается здесь как основной иностранный.
С верой в Россию
Что привлекает в университет афганскую молодежь? Студент Муджиб Рахман настойчиво преодолевает трудности, стремится стать хорошим инженером, чтобы помочь своей семье, и улучшить жизнь афганского народа. И с такой мечтой легче преодолевать трудности.
Студенты-технари живо интересуются историей своей страны. Саид Исхак знает, что учится в стенах, построенных советскими специалистами. В его семье восемь братьев и сестер, все стараются учиться (кстати, в государственных образовательных учреждениях Афганистана среднее специальное образование бесплатное).
Золотой фонд вуза – преподавательский состав, подготовленный преимущественно в СССР. Преподаватель кафедры русского языка Мохаммед Насим начал работать в Кабульском автомеханическом институте 33 года назад. По его словам, в то время преподаватели и студенты очень глубоко изучали предметы учебной программы. Институт был новым, красивым и многолюдным. Государство помогало преподавателям и работникам бюджетной сферы. Ежегодно в Кабуле для них строили и бесплатно предоставляли около 60 квартир. Мохаммед говорит, что сразу после ухода советских войск люди почувствовали, как резко ухудшилась их жизнь. Сегодня афганское государство не помогает университету в восстановлении. В завершение нашей беседы Мохаммед Насим эмоционально замечает: в Афганистане все люди знают и говорят, что самый хороший и полезный президент – это Путин.
Несмотря на раны войны, Кабульский политехнический устремлен в будущее. Оптимизм и открытость, жажда знаний, внутренняя свобода, готовность преподавателей и студентов к преодолению трудностей – очень импонируют.
КамАЗ и "Белорус"
Афганцы сожалеют, что советские преподаватели и специалисты тридцать лет назад оставили Кабул вместе с войсками 40-й армии генерала Бориса Громова. Однако здания Кабульского политехнического университета, построенные при поддержке Советского Союза более полувека назад, по-прежнему напоминают очертаниями аббревиатуру СССР. Российская техника востребована, на дорогах афганской столицы можно увидеть новые грузовые автомобили КамАЗ. А главное – афганцы не утратили веру в Россию.
Кстати, под афганским небом хватит места специалистам, учебникам и продукции машиностроения многих стран СНГ. К примеру, на территории университета мы заметили и видавшую виды "Волгу", старый белорусский трактор, когда-то служивший учебным пособием для афганских студентов. Ректор политехнического университета Мир Абдул Матин считает "Белорус" очень сильной и надежной машиной. Афганским крестьянам эта техника очень хорошо знакома. В республике наиболее распространены два вида тракторов – белорусский и пакистанский (значительно уступающий первому). Возможно, новым белорусским тракторам предстоит мирное завоевание Афганистана.
Перспективы взаимодействия
Если России и другим странам СНГ суждено вернуться в Афганистан, наиболее перспективные и благодарные сферы приложения усилий – экономика, образование и культура. Заметим, Российский центр науки и культуры в Кабуле официально еще не открыт, но уже успел доказать свою необходимость и эффективность для налаживания добрососедских и деловых связей между ИРА и РФ.
Крупнейшие образовательные центры: Кабульский государственный университет, Кабульский политехнический университет, Педагогический университет имени профессора Раббани, Кабульский медицинский университет. Первый женский университет на 900 мест был открыт в Кабуле в 2016 году (это крайне важно для женщин, которым родственники запрещают посещать учебные заведения с совместным обучением).
Афганский народ талантлив и трудолюбив. К этой стране соседям следует относиться как к равноправному и достойному партнеру. Любая помощь Афганистану со стороны России и других государств СНГ окупится сторицей, даст добрые всходы – сегодня, завтра, и через десятилетия.