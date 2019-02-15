Это не конец света, а всего лишь долг США

Мир отнесся к этой новости буднично и спокойно: согласно данным американского Минфина, на 11 февраля государственный долг США составил 22,012 триллиона долларов, и осмыслить эту цифру нормальному человеку как-то весьма непросто. Поэтому мозг и воспринимает ее всего лишь как еще одну бегущую по экрану телевизора и застывшую на мониторе строку.

Просто для справки: только в течение еще продолжающегося февраля, за неполные две недели (данные от того же 11 февраля), госдолг США вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг Украины более чем на 90 миллиардов долларов.

При этом напомним, что нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп шел на выборы в том числе под лозунгом избавления США от "непомерного" (и это — чистая правда) государственного долга. В течение двух президентских сроков, разумеется: Трамп вообще мужчина бескомпромиссный, второй срок воспринимающий как должное. Тем не менее американский госдолг только за первую половину первого президентского срока нынешнего американского лидера вырос примерно на два триллиона долларов. И, совершенно точно, — это еще не предел. Как сообщает Бюджетное управление конгресса США, если текущие тренды в управлении экономикой сохранятся, то к 2028 году американский государственный долг почти неизбежно вырастет до 96 процентов ВВП страны.

Что тут еще важно: обвинять Трампа в недопустимом росте госдолга нелепо. Резко наращивать государственный долг Америки начала предыдущая демократическая администрация Обамы, который за два минувших президентских срока увеличил его фактически вдвое: с 10,6 триллиона долларов до 19,9 триллиона. Это произошло во многом из-за "пакета стимулирующих мер", с помощью которых американская администрация преодолевала последствия кризиса 2008 года, фактически "заливая" свою экономику свободно напечатанными деньгами и доводя ставки по кредитам едва ли не до отрицательных величин.

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Нынешняя же действительность заставляет признать очевидное: изменить этот тренд "антитаргетирования" денежной системы не смогли ни "глобалистские" демократы Барака Обамы, ни нынешний, кое в чем реально экономически крутой и национально ориентированный президент Дональд Трамп.

И это означает с точки зрения экономики предельно простую вещь: данный тренд системен и не поддается стандартным мерам по чисто технологическому и/или административно-правовому купированию. Ибо нет никаких оснований предполагать, что нынешняя администрация намерена продолжать политику предыдущей. Более того, согласно официальным заявлениям, и, что важнее, предпринимаемым практическим шагам, очевидно, что подходы двух последних глав государства различаются достаточно радикально.

Но долг — продолжает, хоть и не такими зверскими темпами, все равно расти.

Да и откуда взяться чему другому: только в прошлом финансовом году дефицит государственного бюджета США вырос примерно на 17 процентов и достиг 779 миллиардов долларов. И это максимальный дефицит с 2012 года. А в текущем году, согласно данным все того же Бюджетного управления конгресса США, он, бюджетный дефицит, вырастет еще примерно на 15 процентов, до 897 миллиардов долларов. А на 2022 год дефицит американского госбюджета достигнет триллиона долларов без тренда на снижение.

И как возрастающий дефицит бюджета, так и возросшие темпы роста государственного долга вполне понятны и прогнозируемы. Это обусловлено прежде всего прошлогодней налоговой реформой, которая была математически необходима американской экономике, но американскому бюджету обошлась в полтора триллиона долларов.

И увеличение расходов на оборону свою лепту, безусловно, внесло.

Что вся эта картина должна говорить уважаемому и внимательному читателю. Ну, во-первых, ничего из вышесказанного вовсе не значит, как это ни печально прозвучит для отечественных "турбопатриотов", что "проклятой Америке наконец-то пришел конец". Это вовсе не так. США вообще страна с удивительно устойчивым и здоровым деловым сообществом, а государственный долг некоторых развитых европейских (и не сильно развитых псевдоевропейских, но не о них сейчас речь) по отношению к их собственному ВВП представляет собой картину куда более печальную, чем американская.

Тут проблема в другом.

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Просто на каком-то этапе начали сбоить основополагающие и базовые для нынешней экономической модели механизмы фондового рынка, что начало приводить к образованию "фондовых пузырей", когда на биржах начинают торговаться ничем не обеспеченные бумаги, примеров тут масса.

И динамика надувания, — да, намного более "медленного", но при этом пугающе реального "долларового пузыря" — слишком уж похожа на другие "фондовые пузыри". А мы все слишком хорошо помним, что было, когда в США в 2008 году всего лишь схлопнулась ипотека: мало тогда не показалось никому, и далеко не только в США. И нам тут крайне необходимо быть хотя бы относительно готовыми к "моменту завершения карнавала". И обязательно держать в голове, что предыдущие "глобальные кризисы экономики", увы, преодолевались мировыми финансовыми элитами исключительно в режиме мировой войны.

Источник: РИА Новости