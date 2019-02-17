Почему ваш парень не хочет жениться — крик души холостяка

Одному моему хорошему знакомому в этом году исполняется 35 лет, и он ни разу не был женат. Вы уж было подумали, что он какой-нибудь безработный лентяй, который сидит на родительской шее и плюет в потолок? Ничего подобного! Он занимает хорошую должность, образованный и воспитанный, с дворянской осанкой. В общем, сватаю, пишет колумнист Sputnik Кыргызстан.

Его старшие товарищи, которым уже под пятьдесят, как один твердят: "Вот когда мне исполнилось 24, я уже женился и стал отцом". При этом они стыдливо умалчивают, что сейчас разведены или уже нашли новую жену.

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Я часто думаю: а стоит ли вообще связывать себя узами брака? Почему у многих пар так и не получается прожить долго и счастливо? Быть или не быть… женатым? Вот в чем вопрос.

Рассмотрим очень важную сторону — финансовую. Парень, который хочет добиться девушки, обязательно должен быть при деньгах. Даже конфетно-букетный период подразумевает покупку конфет и букетов. А это нынче недешево! При этом одной розой или бюджетными ромашками сейчас никого не удивишь. Хочешь понравиться — будь любезен приобрести 101 розу.

При этом никто не отменял походы в кафе или кино. И для таких целей лучше всего иметь свой автомобиль: романтика в забитой маршрутке улетучивается быстрее кислорода.

Парень тратится на мишек, такси, кино, и рано или поздно у него зарождается мысль: "Ага, всем девушкам нужны только деньги!". Конечно, есть барышни, которые во главу угла ставят банковский счет избранника. Однако большинство девушек просто хотят убедиться в его надежности. Никто не мечтает в будущем с детьми перебиваться с хлеба на воду.

Некоторые девушки и сами добиваются невероятных высот, зарабатывают состояния. И тут у большинства парней возникают сомнения: а зачем я ей вообще нужен? В качестве домашнего питомца?! Да и понятно, что таким девушкам нужны успешные женихи. Вспомните, как Facebook заполонили женские признания в любви, адресованные футболисту Виталию Люксу.

Есть еще одна очень пугающая вещь — свадьба. Это ведь покупка платья, костюмов, украшений, подарков... В такие моменты думаешь: хорошо, что у меня фигура с выпускного вечера на изменилась, можно надеть школьный пиджак…

Не понимаю, с чего люди берут, что нужно пригласить не 500, а 1 000 гостей?! Неужели они боятся, что без такой орды зрителей в их брак никто не поверит? А ведь гостям помимо угощений еще и зрелища подавай, и здесь не все так гладко. Стал капризным кыргызстанский гость — не удивишь его артистами местными. Им подавай заморских и только самых хитовых, тех, которых по телевизору показывают.

Ситуация вырисовывается крайне нелогичная: свадьба длится один день, а супружеская жизнь — долгие годы. Многие современные пары вместо романтической поездки на Гоа или в Турцию отправляются зарабатывать деньги, чтобы погасить кредит, взятый на той. Не лучшее начало семейной жизни, не так ли?

© AFP 2018 / Michael Buholzer "Я скажу тебе да": самые ожидаемые звездные свадьбы 9

Как-то я случайно подслушал разговор двух девушек. Одна из них рассказывала, что работает с мужем в Москве. Они отправляют деньги родственникам, а те в свою очередь ходят по гостям. Где логика, господа, где?!

Давайте поговорим еще и про разводы. Эта статистика неуклонно растет, а все потому, что у нас неправильно подходят к вопросам брака. Давайте вспомним, как было в СССР. Тогда была сформулирована четкая программа: в семь лет мальчик шел в школу, в 18 отправлялся в армию, а в 20 — учиться. Кто-то шел работать на завод, а кто-то — в научную сферу. В 25 лет женился, и 100 советских рублей в месяц хватало, чтобы прокормить семью.

Как обстоятельства складываются сегодня? В нашей стране с работой туговато. Люди вынуждены пахать сразу на двух работах, и при этом получают какие-то 15 тысяч сомов, которых тоже не хватает. Вот так и разбивается семейная идиллия о быт.

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Есть еще один момент: в идеале супружество — это осознанное решение двух взрослых людей. А на деле осознанностью и не пахнет: парень в свои двадцать восемь вдруг спохватывается, что "уже пора". Вот и лучший друг женился…

Получается, как в комедии "Джентльмены удачи" — все побежали, и я побежал. Да и девушкам несладко в нашем обществе. Исполнилось восемнадцать — будь добра, выходи замуж. Ты же не хочешь остаться старой девой? Тут уж не до выбора — хватают первое попавшееся.

Все-таки в браке ключевой пункт — встретить своего человека. Тогда и количество роз в букете не будет иметь значения, и пресловутое "эл эмне дейт" окажется не важным.