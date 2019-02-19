Глобальное охлаждение: у нового поколения исчезает основной инстинкт

Вначале новости науки. Как сообщает в фундаментальной статье авторитетный журнал The Atlantic, с личной жизнью нового поколения землян творится что-то непонятное. По крайней мере, в развитых странах.

Все обстоятельства как бы говорят о том, что среди младшей половины передового человечества должен происходить расцвет всеобщей, свободной и беспроблемной любви.

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Взять, скажем, молодых и относительно молодых американцев — "миллениалов" (1980-1996 годов выпуска) и "поколение Z" (с 1997 года выпуска). Процент тех, кто считает, что вступать в интимные отношения без брака "совершенно нормально", — на историческом максимуме. Подавляющее большинство женщин имеют вообще бесплатный доступ к противозачаточным средствам. Новые случаи ВИЧ — напротив, на историческом минимуме.

"Гриндр" и "Тиндер" (приложения для знакомств) могут обеспечить быстрое и результативное знакомство буквально за час. Обмен глубоко личными фото и текстами через телефон признан нормой. "Полиамория" (это то же понятие, что и промискуитет, но лишенное негативной оценки) стала приличным словом. Слово "извращение" тоже избавилось от отрицательной смысловой нагрузки, а журнал для девочек Teen Vogue публикует инструкции по самым затейливым видам половой связи.

То есть запретов не осталось совсем. Можно практически все, а со многим — еще и помогут, и позаботятся о том, чтобы не было дурных последствий.

И тем не менее.

© Sputnik / Валерий Мельников Секс или жизнь: ученые доказали, что близость изнашивает организм

США: количество старшеклассников, начавших половую жизнь, — упало с 1991 по 2017 год с 54% до 40%. Те, кому уже третий десяток, — имели в два с половиной раза меньше партнеров, чем их сверстники из 90-х. А 15% вообще с момента достижения совершеннолетия живут в полном воздержании. Те, кто на целибат не перешел, — занимаются любовью примерно на 20% реже, чем 25 лет назад. Включая женатых и замужних. И исследователи заявляют, что эти данные устарели, — падение интереса к интимной сфере продолжается.

Великобритания: частота личной жизни у граждан в возрасте 16-44 лет упала с 2001 по 2012 год с "более шести раз в месяц" до "менее пяти".

Австралия: та же картина. Швеция: та же картина. Нидерланды: та же картина. Япония (где все и так было плохо) — по состоянию на 2015 год 43% взрослых граждан в возрасте от 18 до 34 лет вообще девственны, то есть не знали ласки как таковой.

Ученые придумали этому название "секс-рецессия" — и сейчас судорожно пытаются найти, кто виноват.

Как с некоторым ехидством отмечает издание, среди возможных виновников называются: "культура непрерывной подключенности к онлайну, сокрушительное экономическое давление, растущий уровень тревожности, психологическая слабость, антидепрессанты, стрим-ТВ, повышение фона эстрогенов, испускаемых пластмассами, снижение уровня тестостерона, цифровое порно, "золотой век вибраторов", приложения для знакомств, "паралич выбора" (это когда вариантов сто, а выбрать не можешь), сверхвнимательные родители, карьеризм, смартфоны, непрерывный новостной захлест, недосып, ожирение. Назовите любую современную проблему, и ее обязательно где-то обвиняют в том, что она имеет отношение к проблемам современного либидо".

...Мы не считаем себя умнее американских исследователей. Но позволим себе заметить, что почти вообще все перечисленные причины по сути — об одном и том же.

Наши молодые современники — первые поколения, ставшие с самого начала жизни ресурсом для целой пачки принципиально новых индустрий, зарабатывающих на человеческой психике. На восприятии, на тревоге, на агрессивности и нежности, на проблемах, мечтах и страхах, на возвышенных порывах и грязных фантазиях.

Это первые поколения, чьи личности целиком с малых лет стали золотоносным пластом для разработки революционных бизнесов. Это первые поколения, каждую секунду бодрствования которых застолбили, распилили и эксплуатируют. Для реализации всех движений их душ и тел имеются (причем довольно навязчивые) сервисы, приложения и психологическая помощь. В великой битве за их внимание сражаются добрые психологи и мобильные приложения, стрелялки и новости, онлайн-активисты с петициями наперевес и образовательные программы, мессенджеры и индустрия виртуальных развлечений — от невинных до как бы порочных.

Так вот: эти поколения — если и не осознают, то отлично чувствуют, что они ресурс. И поэтому главным их стремлением, причем во всем, становится экономия себя.

Согласно наглядной таблице, показывающей разницу между "миллениалами" и "поколением Зет", — там, где у миллениалов в приоритетах стоит "получение впечатлений", у Зет — "накопление денег".

Есть основания полагать, что деньги — это в данном случае концентрированный символ энергии вообще, маны, жизненной силы, которую стремится сохранять и накапливать молодая половина человечества.

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Поэтому вполне естественно, что из всех способов реализации "основного инстинкта" она предпочитает наименее энергозатратные. Не связанные с тем, чтобы втряхиваться в сложные и отягощенные непонятными сюрпризами реальные отношения. Не сопряженные с обязательной близостью (с кем бы то ни было). Не подвергающие бесценный ресурс психики никаким рискам.

Иными словами — возможно, перед нами сокрушительный эффект усиленной многолетней эксплуатации всех инстинктов современника. Он перешел в глухую оборону и закукливается в самом сильном, действительно основном инстинкте — самосохранении.

Правда, и этот инстинкт реализуется у него не совсем так, как изначально был задуман природой. Самосохранение в принципе было создано для того, чтобы особь спасла свою жизнь и тем доказала, что она достойна участвовать в непрерывном эволюционном чемпионате, — получила доступ к реализации дальнейших "основных инстинктов": размножения, доминирования и так далее.

Сейчас же инстинкт самосохранения, пусть и редуцированный, но остающийся у человека, — воспринимает как основную угрозу именно навязчивую, хитрую и бездушную эксплуатацию его инстинктов со всех сторон.

Отсюда, быть может, и то "глобальное охлаждение", которое испытывает друг к другу пресловутое Поколение Снежинок. Оно бережет себя — но уже не для того, чтобы куда-то там размножаться и доминировать. А просто так.