К блокировке в Facebook: левиафан начал поедать себя

Социальная сеть Facebook заблокировала страницы четырех проектов Maffick Media (In the Now, Soapbox, Waste-Ed и Backthen) — независимой журналистской группы, частично принадлежащей агентству Ruptly. Самым популярным из проектов был In the Now, принадлежащий ведущей RT Аниссе Науэй. У нее было четыре миллиона подписчиков и два с половиной миллиарда просмотров видео, пишет колумнист РИА Новости.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заметила, что это "открытое геополитическое противостояние". МИД России заявил, что считает блокировку авторитарными действиями, которые "нарушают принципы свободы выражения мнения", и сообщил, что ждет реакции на произошедшее со стороны ОБСЕ.

В то же время вряд ли у кого-то данный шаг Facebook вызвал искреннее удивление. За последние годы все прекраснодушные иллюзии развеялись и стало все ясно и про "глобальную свободу слова", и про "принципы fair play в общественной жизни", и про сами основы демократии в исполнении наших западных партнеров.

Все вышеперечисленное безукоризненно соблюдается, пока они не воспринимают вас как реального конкурента. Как только вы для них переходите в разряд сил, способных на самом деле бросить им вызов и на равных играть с ними, против вас быстро пускают в ход любые — самые бесчестные и просто незаконные — методы.

Впрочем, в нынешней истории есть моменты, которые делают ее по-своему примечательной. Речь об обстоятельствах произошедшего.

Аккаунты заблокировали спустя несколько часов после того, как на CNN вышел "разоблачительный" репортаж о связи данных страниц с российским телеканалом RT. Это, собственно, никогда и не скрывалось, а весь публиковавшийся контент строго соответствовал законодательству и правилам Facebook. Все преступление In the Now, по мнению CNN, состояло в том, что "те, кто смотрит эти видеоролики, не отдают себе отчета в том, что они созданы на российские деньги".

Еще один показательный момент: "наводку" американскому телеканалу на страницы дала довольно известная НКО — German Marshall Fund, фонд, финансирующийся правительствами США, Германии, а также НАТО и другими специфическими организациями.

То есть получается, что Facebook молниеносно забанил соответствующие страницы после того, как не органы государственной власти, а просто одно СМИ и одна НКО (финансируемые правительствами конкретных стран) подняли шум о "финансировании" проекта другой страной. Даже не выдвигая при этом никаких обвинений в нарушении правил и законов.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Facebook удалила страницы агентства Sputnik

Это наглядно свидетельствует о том, до какой степени запугано руководство социальной сети идущими разбирательствами по поводу "руки Кремля", манипулирующей западным обществом с помощью Facebook.

Но на эту же ситуацию можно взглянуть и с другой стороны.

Одна из популярных тем общественно-политической дискуссии последних лет касается внутриполитического противостояния на Западе (и особенно в США), в рамках которого национально ориентированные элиты пытаются бороться против транснациональной глобалистской элиты и против "глубинного государства", подчиненного ей.

Забавно, что все три активных участника этой ситуации — Facebook, CNN и German Marshall Fund — представители этой самой зловещей силы. Facebook стал воплощением транснационального бизнеса, в распоряжении которого находятся колоссальные массивы информации о пользователях и инструменты контроля над ними. CNN и German Marshall Fund также неоднократно обличались в качестве мощных "щупалец" глобалистского левиафана.

В результате под атакой "глобалистских" НКО и телекомпании оказалась корпорация, вроде бы являющаяся инструментом глобализации. А мгновенное отступление Facebook недвусмысленно отразило реальные страхи его руководства перед теми, кто вроде как являются его партнерами.

То есть в тотальной и бескомпромиссной борьбе с русской угрозой левиафан как-то стихийно начал отгрызать собственные щупальца, лишая себя тех самых механизмов, которые обеспечили ему мировое влияние. Если данная тенденция продолжится (а сомнений в этом, по большому счету, нет), она обещает крайне увлекательную для наблюдения со стороны охоту на ведьм, в результате которой борцы за глобальное доминирование просто сожрут друг друга.