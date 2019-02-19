К блокировке в Facebook: левиафан начал поедать себя

Социальная сеть Facebook заблокировала страницы четырех проектов Maffick Media (In the Now, Soapbox, Waste-Ed и Backthen) — независимой журналистской группы, частично принадлежащей агентству Ruptly. Самым популярным из проектов был In the Now, принадлежащий ведущей RT Аниссе Науэй. У нее было четыре миллиона подписчиков и два с половиной миллиарда просмотров видео, пишет колумнист РИА Новости.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заметила, что это "открытое геополитическое противостояние". МИД России заявил, что считает блокировку авторитарными действиями, которые "нарушают принципы свободы выражения мнения", и сообщил, что ждет реакции на произошедшее со стороны ОБСЕ.
Все вышеперечисленное безукоризненно соблюдается, пока они не воспринимают вас как реального конкурента. Как только вы для них переходите в разряд сил, способных на самом деле бросить им вызов и на равных играть с ними, против вас быстро пускают в ход любые — самые бесчестные и просто незаконные — методы.
Впрочем, в нынешней истории есть моменты, которые делают ее по-своему примечательной. Речь об обстоятельствах произошедшего.
Еще один показательный момент: "наводку" американскому телеканалу на страницы дала довольно известная НКО — German Marshall Fund, фонд, финансирующийся правительствами США, Германии, а также НАТО и другими специфическими организациями.
То есть получается, что Facebook молниеносно забанил соответствующие страницы после того, как не органы государственной власти, а просто одно СМИ и одна НКО (финансируемые правительствами конкретных стран) подняли шум о "финансировании" проекта другой страной. Даже не выдвигая при этом никаких обвинений в нарушении правил и законов.
Но на эту же ситуацию можно взглянуть и с другой стороны.
Одна из популярных тем общественно-политической дискуссии последних лет касается внутриполитического противостояния на Западе (и особенно в США), в рамках которого национально ориентированные элиты пытаются бороться против транснациональной глобалистской элиты и против "глубинного государства", подчиненного ей.
Забавно, что все три активных участника этой ситуации — Facebook, CNN и German Marshall Fund — представители этой самой зловещей силы. Facebook стал воплощением транснационального бизнеса, в распоряжении которого находятся колоссальные массивы информации о пользователях и инструменты контроля над ними. CNN и German Marshall Fund также неоднократно обличались в качестве мощных "щупалец" глобалистского левиафана.
То есть в тотальной и бескомпромиссной борьбе с русской угрозой левиафан как-то стихийно начал отгрызать собственные щупальца, лишая себя тех самых механизмов, которые обеспечили ему мировое влияние. Если данная тенденция продолжится (а сомнений в этом, по большому счету, нет), она обещает крайне увлекательную для наблюдения со стороны охоту на ведьм, в результате которой борцы за глобальное доминирование просто сожрут друг друга.