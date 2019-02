Знание травмирует психику. Чем опасен феномен "русских лимонов"

Пикантности ситуации добавляло то, что опубликована статья была не в таблоиде (вроде Daily Mail, которая еще и не такой бред печатает) и не в каком-нибудь формально респектабельном издании, превратившемся ныне в орган безудержной антироссийской пропаганды (The New York Times, Times, The Guardian — список этот, увы, длинен и неуклонно увеличивается).

Нет, статья вышла в оплоте деловой прессы — журнале Forbes, который никак нельзя заподозрить в симпатиях к России, но все-таки в публикации абсолютно фантазийной "клюквы" он до сих пор замечен вроде не был. Последнее вполне понятно, учитывая, что на публикуемую в нем информацию ориентируются люди, принимающие бизнес-решения на миллионы и миллиарды долларов, пишет РИА Новости.

И тем не менее.

По сложившейся традиции ее легко можно было бы объяснить в рамках нынешней безумной — как по масштабам, так и по содержанию — антироссийской кампании в глобальном медиамейнстриме. Однако представляется, что все куда проще и никаких особых русофобских целей автор текста не преследовала. В конце концов, у нее под раздачу вместе с Россией попала и Юго-Восточная Азия.

Так в чем же дело? Ответ очень прост: дело в банальном непрофессионализме. И только.

Молодая журналистка и кулинарный критик Лиззи Сакс — магистр в области пищевых наук или исследований (food studies), то есть не профессиональный шеф-повар, а именно специалист в загадочной сфере, порожденной современным западным университетским образованием. Она наткнулась на привлекший ее внимание феномен — относительно высокий уровень потребления лимонов в России и ЮВА.

С помощью Google она могла провести минимально поверхностное исследование и выяснила бы, например, что в России лимоны фактически находятся в том же ценовом сегменте, что и яблоки. Просто их килограммами не поешь.

Еще журналистка узнала бы, что в России действительно любят и ценят лимоны и вокруг них сформирована целая культура. Связано это как с тем, что в них видят доступный и прекрасно хранящийся кладезь витамина С, так и с особенностями национальной кухни.

Магистру в области пищевых исследований (раз уж она не узнала об этом в ходе учебы) не стоило бы особого труда выяснить, что традиционная русская кухня — "кислая" в своей основе. Это связано как с исторически самыми популярными в России методами обработки продуктов (скисание, квашение, брожение и т. д.), так и с тем, что значительная часть произрастающих в российском климате даров природы обладает кислым вкусом (от брусники до ржи, от облепихи до культовой "антоновки").

В общем, в России любят кислое, едят его много, поэтому неудивительно, что экзотический фрукт тут пришелся ко двору, превратился в родной, а чай с лимоном стал национальным напитком.

Но ничего этого Лиззи не сделала.

Она просто поговорила на какой-то бизнес-тусовке с неким американским предпринимателем и по результатам их болтовни за коктейлем и взятых с потолка идей склепала статью, которая была опубликована в одном из главных в мире бизнес-изданий и вызвала гомерический хохот на седьмой части суши.

Давайте будем честны — ничего специфически американского в этой ситуации нет. Она символизирует феномен, с которым приходится сталкиваться все чаще и повсеместно в современном мире: окончательно стало взрослым и вышло на первый план в профессиональном смысле поколение миллениалов. Первое поколение детей, взращенных в максимально тепличных условиях. Дело не только в снижении образовательных стандартов, на что так часто теперь жалуются. Дело в падении (временами до нуля) любых требований, снятии всякой ответственности и создании максимально комфортных, исключающих любые травмы условий для молодых людей.

В результате в мир вышла армия граждан, в которой немалую долю занимают люди, исторически составлявшие маргинально-исчезающее меньшинство: инфантильные, но чрезвычайно самоуверенные и с впечатляющими запросами, все чаще претендующие на места, требующие высочайшего уровня профессионализма и ответственности.

Глупая колонка в Forbes — мелочь по сравнению с делами, в которых реально решаются судьбы мира. На прошлой неделе был опубликован инсайд, согласно которому США признали Хуана Гуаидо временным президентом страны, потому что представители венесуэльской оппозиции убедили чиновников в Вашингтоне, что этого будет достаточно, чтобы армия "перешла на сторону народа" и власть Мадуро пала.

Диверсификация источников информации для получения максимально объективной картины, организация масштабной агентурной сети, непосредственная работа с ключевыми местными фигурами, сложнейшие операции ЦРУ и других американских спецслужб — вот что многие десятилетия обеспечивало Штатам очень высокий уровень влияния в Латинской Америке. Все это оказалось заменено на формулу "пара местных нам рассказала — мы им поверили". А когда что-то пошло не так, можно развести руками и сказать, что были приложены все возможные усилия, но никто не виноват и наказывать никого нельзя, потому что это травмирует тонкую душевную организацию 35-летних детей.

И хотя подобные провалы американцев, безусловно, вызывают легкое злорадство, смеяться над ними весьма рискованно, поскольку теперь от такого не застрахован никто, ни одна развитая страна, отказавшаяся от традиционных методов воспитания юного поколения — с дисциплиной, жесткими требованиями и ответственностью за свои действия. Решать эту проблему придется, поскольку подобные кадры на критически значимых для общества постах просто опасны для страны. В этом смысле нелепые публикации в СМИ — наименьшее из зол, которые могут причинить представители данного вида.

В результате в голову упорно лезет мысль: поскольку больше нельзя пороть детей, может, стоит вернуть порку хотя бы для некоторых взрослых?