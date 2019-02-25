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Девушка на одной из городских улиц весной.

Каменные джунгли или райский уголок: что шокировало сельского парня в городе

© RIA Novosti . Mikhail Beznosov
Колумнисты
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Сардор Ибрагимов
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И в городе, и в деревне есть свои плюсы и минусы. В этом убедился простой парень из глубинки, который попал в столицу. О его наблюдениях и выводах читайте в колонке.

Когда-то колумнист Sputnik Кыргызстан Сардор Ибрагимов грезил о жизни в городе: в сельских буднях парню не хватало разнообразия. Переехав в столицу, он понял, что не все так однозначно. Он решил разобраться, что же лучше: каменные джунгли или сельские просторы.

Всю свою сознательную жизнь я прожил в селе, но сердце всегда рвалось в город. Я переехал в Бишкек и теперь со знанием дела могу сравнить два образа жизни.

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Почему я очень хотел покинуть малую родину? Да, в селе нет развлечений. Не подумайте, я не какой-то там тусовщик, чтобы веселиться до рассвета. Вот только в Иссык-Кульской области, где я родился, совершенно нечем заняться. Оживление бывает только летом.

Можно разнообразить жизнь походами на озеро, пикниками в горах. Сразу вспоминается Семеновское ущелье — рай моего детства. Кроме этого, летом отдохнуть на озере приезжают многочисленные родственники со всех уголков страны. А когда собирается твоя большая азиатская семья, скучать не приходится.

В остальное же время картина в селе унылая. В середине осени начинаются проливные дожди, которые превращают дороги в глину. Обувь становится черной, независимо от того, какой ее задумал неизвестный дизайнер из Поднебесной.

В селах свет могут отключить в любое время дня и ночи, но зимой без электроэнергии особенно грустно. Это в Бишкеке перед отключением электричества граждан ставят в известность и говорят причину, в селах же с тобой никто не церемонится.

Я помню, как долгими зимними вечерами мы играли в городки, любуясь мерцанием свечи, — такая вот деревенская романтика. Понимаю, что наши предки сидели так каждый вечер, но жить без света в XXI веке просто жуть. При этом ты, конечно, можешь пожаловаться в соцсетях, что у вас в селе свет отключили. Но кому это будет интересно?

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У нас в селе самым масштабным праздником считается 9 Мая. В этот день в центральном парке можно встретить всех: бывших одноклассников, старых приятелей, должников или тех, кому должен ты. В общем, смотреть нужно в оба.

В День Победы по всему периметру люди ставят столы и начинается своего рода ярмарка. Именно этот праздник объединяет  сельчан.

В Бишкеке же мероприятия круглый год. Тут я побывал на литературных вечерах, сходил на экскурсию в сотовую компанию, послушал лекторов на международном пиар-форуме, освоил курсы IT-академии и многое другое.

Однако в столице остро чувствуется нехватка свежего воздуха. Конечно, за дозой кислорода можно ходить в парки, но где среднестатистическому бишкекчанину найти на это время? Приходится дышать пылью и выхлопными газами.

Не хватает фруктов и ягод, растущих за окном. Конечно, рынки в Бишкеке до отвала забиты всякой всячиной. Вот только ягоды особенно вкусны лишь в тот момент, когда их только что сорвали. Во время перевозки овощи и фрукты теряют вкус.

Еще один недостаток жизни в селе — отсутствие условий для людей с инвалидностью. Например, в городе сейчас вовсю строятся пандусы, а в селе такое слово и не знают. В деревенских школах и больницах ступеньки очень трудно преодолеть. Ох, как много я спотыкался на тех ужасных лестницах!

Что касается удобств, то они все на улице. Вы хотите просто искупаться. Для этого нужно наколоть дрова, набрать полный чан воды, затопить баню, и вуаля — можно мыться! Есть, конечно, люди, которые устанавливают санузлы дома, но они считаются элитой.

В Бишкеке мало кто сталкивается с необходимостью рубить дрова: спасибо коммунальным службам! На крайний случай всегда можно сходить в баню или сауну — их тут огромное количество.

В селе не обязательно иметь свой автомобиль. Ты можешь всюду ходить пешком. Максимальное расстояние можно преодолеть за полчаса. Если лень топать, всегда можно взять велосипед — на нем передвигается большинство жителей.

Горожане же не могут обойтись без транспорта. Лучше всего, пожалуй, быть владельцем автомобиля. Конечно, тут много такси, но они бьют по карману, а маршрутки — по психике.

Чего мне действительно не хватает в городе, так это людской теплоты. Здесь все куда-то спешат и до других нет никакого дела. В селе же тебя все знают, каждый друг другу родственник, бывший одноклассник или коллега.

Понять, где лучше — в селе или городе, — невозможно. Кто-то стремится в столицу, чтобы построить бизнес, другой находит умиротворение в селе — разводит домашних животных и сажает деревья. Важно найти себя, тогда житель маленькой деревушки может быть так же счастлив, как человек, живущий на Бали.




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