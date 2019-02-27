Китай предложил Трампу 1,2 триллиона долларов: что он получит взамен

По информации канала, китайская делегация якобы предложила американской стороне уступку ценой в 1,2 триллиона долларов: именно на эту сумму Поднебесная якобы готова увеличить свои закупки американских товаров, чтобы добиться завершения торговой войны, которую Вашингтон развязал против Пекина. Сообщения об этой сделке века мгновенно облетели все мировые СМИ и дали очередной повод говорить о том, что Дональд Трамп и его администрация добились победы в экономической конфронтации с Китаем. Однако даже если информация, вброшенная CNBC, полностью соответствует действительности, такой вывод был бы, мягко говоря, преждевременным.

Агентство Рейтер описывает ситуацию следующим образом: "Китай согласился купить американских товаров на сумму до 1,2 триллиона долларов в качестве элемента переговоров, направленных на окончание торговой войны между двумя странами", сообщает CNBC. И далее: "Агентство Рейтер в среду сообщило эксклюзивную информацию о том, что обе стороны начинают обрисовывать контуры соглашения по структурным вопросам, формулируя положения шести меморандумов о взаимопонимании по вопросам предложенных китайских реформ".

Американская пропаганда, включая тех ее представителей, которые маскируются под "российских экспертов", успела в очередной раз отпраздновать победу демократии над тоталитарным Китаем, но ключевыми в сообщениях Рейтер и CNBC являются слова не о 1,2 триллиона долларов, а о том, что переговоры по структурным и глубоко принципиальным вопросам находятся на стадии, в которой определены только темы дискуссий и формат будущих договоренностей. Последние же, вполне вероятно, не будут заключены никогда.

Нельзя не отметить, что администрация Дональда Трампа и особенно дружественные ей лидеры общественного мнения и СМИ каким-то непостижимым образом начали применять одну из базовых схем работы администрации Порошенко и сочувствующих ей средств массовой информации. Примерно так же, как украинская сторона периодически радует свою аудиторию рассказами, сюжетами и новостями об очередной сокрушительной победе над Россией (причем "победа" обычно является фейком от начала до конца), так и американская протрамповская пропаганда начиная примерно с августа прошлого года периодически сообщает американской и мировой аудитории о том, что Трамп добился каких-то выдающихся результатов в своей экономической вендетте против Китая. Показательно, что каждый такой вброс в итоге оборачивается ничем — для иллюстрации этого тезиса достаточно вспомнить итоги личных переговоров Трампа и Си, которые тоже были представлены миру как некий американский прорыв и триумф, а на деле оказалось, что "на торговом фронте без перемен".

© Sputnik / Наталья Селиверстова Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар

Кстати, если информация источников агентства Рейтер соответствует действительности и переговоры по ключевым для США вопросам, таким, как интеллектуальная собственность, доступ на китайские рынки, кибершпионаж и принуждение американских компаний к трансферу технологий, действительно ведутся в формате работы над некими "меморандумами о взаимопонимании", то это фактически признание серьезнейшей победы китайской стороны. Конечно, нельзя сказать, что некий межправительственный меморандум о взаимопонимании будет являться ничего не значащей бумажкой, но по сути это даже не межправительственный договор и точно не серьезное международное соглашение. Дональду Трампу нужны железные результаты, полновесная китайская капитуляция, а сейчас получается, что результатом переговоров в самом лучшем для Соединенных Штатов случае станет набор деклараций о намерениях — и это прежде всего признание двух крайне горьких для Трампа фактов.

Первый: президент Соединенных Штатов понимает, что он не сможет протащить через конгресс и сенат полноценный договор с Китаем, потому что демократы сорвут его ратификацию независимо от того, насколько он будет выгоден Штатам. Точнее, чем более выгодным для Вашингтона будет договор, тем больше усилий демократы потратят на то, чтобы сорвать его подписание или ратификацию — чтобы не дать Трампу добиться исторической победы и усилить свои шансы на следующих выборах.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Жирный пузырь, который взорвется: Трамп назвал главную угрозу Америке

Факт второй: китайская делегация осведомлена об этой ситуации (вероятно, ее проинформировали многочисленные контакты в самой Демократической партии) и потому китайцы сейчас предлагают президенту США договариваться о "пустышке" — то есть о документах, которые не требуют ратификации конгресса или сената, но которые можно будет использовать в избирательной кампании. "Взятка" в 1,2 триллиона долларов в этом смысле — хороший пиар-трюк для того, чтобы подсластить горькую пилюлю. Вполне возможно, что избирателям эта цифра даже будет важнее и приятнее, чем рассуждения о сложных экономических и дипломатических материях.

Цифра в 1,2 триллиона долларов только на первый взгляд кажется огромной и значимой: как справедливо отмечают комментаторы в американском сегменте соцсетей, эта сумма примерно равна размеру китайского портфеля американских государственных облигаций, то есть в самом крайнем случае Китай может просто обменять 1,2 триллиона долларов американских государственных долгов на 1,2 триллиона долларов реальных американских товаров, и такой обмен вряд ли можно считать неким китайским поражением. Неудивительно, что делегация КНР заявила китайскому государственному изданию Global Times, что "Китай и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса по конкретным вопросам после своего последнего раунда экономических и торговых переговоров на высшем уровне в Вашингтоне". С точки зрения китайских дипломатов переговоры, вероятно, представляются вполне позитивными. Если Трамп согласится хотя бы временно оставить Китай в покое в обмен на ничего не значащие меморандумы о намерениях и одноразовую закупку американских товаров, то это будет как раз американская уступка.

Впрочем, наиболее вероятным промежуточным результатом американо-китайской торговой войны станет не капитуляция одной из сторон, а некое перемирие, которое будет объявлено победой как в Вашингтоне, так и в Пекине. Трамп вполне может рассчитывать на то, что подписанный меморандум о понимании плюс единовременная покупка товаров американских фермеров и производителей сильно помогут на выборах, а уж во время второго срока он попытается "дожать" Китай и заставить его пойти не на уступки, а именно на капитуляцию, включающую репатриацию в США производств и безоговорочное открытие китайского рынка для американского экспорта.

Если американская сторона действительно выберет этот сценарий, то нас ждут многочисленные победные реляции американских СМИ и дипломатов, а решающая битва за мировое доминирование между США и Китаем пройдет уже после 2020 года, и далеко не факт, что это сражение будет вестись экономическими методами. Судя по последним действиям американской стороны (в том числе выходу из ДРСМД и попыткам сократить свою зависимость от китайских поставщиков для американского ВПК), последним доводом в конфронтации с Китаем вполне может стать именно военная сила.

Источник: РИА Новости