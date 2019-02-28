Угрозой миру являются США, а не Россия, думает большинство жителей планеты

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, начавшаяся в пятницу, не стала выдающимся событием. На нее не поехали Владимир Путин и Дональд Трамп, в последний момент по известным причинам отказался ехать Эммануэль Макрон, планировавшийся в качестве одного из основных спикеров. Так что уровень мероприятия не столь высок, как это порой бывало в истории данного форума, пишет РИА Новости.

Но Мюнхенская конференция примечательна не только выступлениями политиков (порой судьбоносными и знаковыми — вроде речи Путина в 2007 году), но и публикацией результатов целого ряда глобальных исследований мировых тенденций и общественного мнения в различных странах. Вот и сейчас в преддверии форума обнародованы любопытные опросы, некоторые результаты которых стали откровением для западных СМИ и аналитиков.

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Например, британская пресса, сыгравшая за последний год значительную роль в разжигании антироссийских настроений в мире, откровенно шокирована тем фактом, что население земли считает Америку большей угрозой миру, чем Россия или Китай. Шок понятен — ведь получается, что усилия по демонизации России оказались в основном напрасны.

Опрос, проведенный известной социологической компанией Pew Research Centre, выявил, что в мире Америку с ее непредсказуемой внешней политикой боятся гораздо сильнее. Причем ладно бы в странах, традиционно недовольных Вашингтоном и тяготеющих к России (например, в Сербии результаты опросов никого не удивили). Но неожиданно для многих жители стран — союзников США и даже их соседи проявили свою боязнь. Например, 46% жителей Канады считают, что Соединенные Штаты являются угрозой для их страны (Россию и Китай таковыми считают, соответственно, 32% и 31%). А в Мексике своих больших соседей опасаются 64% населения, Россию же и Китай видят угрозой меньше трети. Оказалось, что американцев опасаются больше, чем россиян, в Германии, Франции, Японии, Южной Корее, то есть в тех странах, которые традиционно считаются близкими союзниками США.

Корректность этого глобального опроса подтвердило и другое исследование, также подготовленное к конференции в Мюнхене. Немецкий Фонд Фридриха Эберта провел анализ общественного мнения в семи европейских странах, выявив, к примеру, что в Германии 50% населения считают США главной угрозой миру, а вот Россию таковой видят 33%. Во Франции Америку боятся 24% населения, Россию — 12%.

Этими настроениями вполне логично объясняется и неприятие жителями данных стран западной политики санкций в отношении России. Скажем, во Франции режим санкций поддержали 33% (против — 43%), в Германии — всего 17% (против — 75%). Даже в Латвии, где местная пресса давно старается всячески очернить российскую внешнюю политику, против режима санкций высказались 59% жителей.

Это действительно означает, что усилия западных агитаторов по абсолютной демонизации России оказались если не напрасными, то, во всяком случае, не столь эффективными, как это многим казалось. И судя по аналитическим отчетам, которые сопровождают данные исследования, этот факт вызывает серьезную тревогу западных экспертов. Они действительно не знают, что делать, в чем некоторые из них прямо признаются.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Политолог: США демонизируют Россию, чтобы продавать свое оружие Европе

Как ни пытались элиты западного мира запугать собственное население "российской и китайской угрозой", они столкнулись с тем, что это население куда больше обеспокоено другими проблемами. Организаторы Мюнхенской конференции, которые сами традиционно готовят ежегодный обширный доклад по главным вызовам мировой безопасности, хоть и назвали на этот раз в числе основных угроз климатические изменения, усиливающиеся кибератаки, терроризм и так далее, но главной проблемой они, похоже, видят резкое изменение роли Америки в мире. По крайней мере, такой вывод можно сделать по объему материалов, которые они посвятили данной теме.

По мнению авторов основного доклада, сейчас Штаты теряют роль единственного мирового гегемона и начинается "эпоха соревнования великих держав", к которой совершенно не готов Европейский союз. Надо заметить, знаковое признание, свидетельствующее о том, что сам ЕС исключен из конкуренции мировых лидеров, к каковым отнесены лишь США, Россия и Китай.

Анализируя последние попытки европейских лидеров по созданию единой армии, авторы Мюнхенского доклада пишут о необходимости "стратегической автономии" Европы и ее внешней политики. Еще одно знаковое признание, свидетельствующее о том, что сами европейцы прекрасно осознают свою несамостоятельную роль в "большой игре", а многие из них до сих пор жутко напуганы перспективой получения хоть каких-то признаков самостоятельности или той же автономии.

Мюнхенский доклад в очередной раз наглядно свидетельствует о том, что народы большинства стран умнее и прозорливее своих элит и аналитиков, обслуживающих эти элиты. Общественное мнение настроено на дружбу и сотрудничество с Россией, в которой большинство европейцев, азиатов, африканцев не видят угрозу для себя ни сейчас, ни в будущем.

Но эксперты в Мюнхене продолжают сокрушаться в связи с тем, что у Европы нет плана Б на случай деконструкции сложившейся в годы холодной войны системы трансатлантической безопасности, высказывают панические мысли на предмет того, как же Европа будет защищаться, если суверен бросит ее на произвол судьбы.

Защищаться от кого? Конечно же, от России — хором отвечают европейские эксперты. А им бы поинтересоваться мнением собственного народа, который верно укажет, где и в ком содержится реальная угроза миру и безопасности. Это точно не Россия.