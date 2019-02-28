Перспективное оружие: чем новый "Удав" лучше пистолета Макарова

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Государственная корпорация "Ростех" представила специалистам и общественности новый пистолетный комплекс "Удав" под патрон 9x21мм в феврале, сразу после завершения государственных испытаний. В марте межведомственная комиссия примет решение об организации серийного производства. Новый пистолет должен заменить пистолет Макарова (ПМ), который состоит на вооружении российской армии и большинства силовых структур СНГ.

Что могут получить Вооруженные силы РФ и стран, с которыми Москва поддерживает военно-техническое сотрудничество, становится понятнее при сравнении тактико-технических характеристик самозарядных пистолетов "Удав" и ПМ.

Ультиматум времени

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Пистолет Макарова под патрон 9х18 мм с энергией пули в 300 Дж приняли на вооружение советской армии в середине прошлого века. ПМ не просто заменил пистолет ТТ и револьвер Нагана, а победил в конкурсе с участием ряда отечественных и зарубежных образцов (в частности, FN model 1910/22, Beretta M1934, Sauer 38H, Mauser HSc). За основу конструктор Николай Макаров взял немецкий пистолет Walther PP (который выпускался с 1929 года), но значительно усовершенствовал характеристики.

Главные преимущества ПМ – надежность и безотказность в любых климатических условиях, высокий останавливающий эффект на дистанции до 50 метров (прицельная дальность), ресурс до 50 тысяч выстрелов. Начальная скорость полета пули – 315 метров в секунду. Боевая скорострельность – 30 выстрелов в минуту. Пистолет обладает приличной точностью (кучностью) стрельбы – на дистанции 25 метров радиус рассеивания составляет 75 мм. У хорошего стрелка на дистанции 50 метров все пули ложатся в круг диаметром 320 мм. Убойная сила стандартной пули сохраняется на расстоянии до 350 метров.

Пистолет достаточно легкий и удобный для скрытого ношения, в снаряженном состоянии весит менее 1 кг. Он имеет несколько модификаций. Один из модернизированных вариантов – спортивно-тренировочный "Байкал-442" под патрон 9×18 в свое время оставил у меня самые положительные впечатления от эксплуатации.

У него увеличена вместимость магазина, усовершенствованы боеприпасы. К примеру, специальный бронебойный патрон 9х18 ПБМ имеет твердосплавный сердечник, покрытый алюминиевой аэродинамической оболочкой. Вес пули снижен до 3,7 граммов, и стандартный пороховой заряд разгоняет ее до скорости 519 м/сек. Такая пуля на дистанции до 30 метров пробивает бронежилет 6Б5-12, с 10 метров – лист углеродистой стали толщиной 5 мм или 2,4 мм броневой стали. В целом пистолет Макарова сегодня по праву остается одним из самых популярных боевых пистолетов мира.

И все же рост интенсивности огня в ближнем бою и совершенствование индивидуальных средств защиты (бронежилетов и шлемов) со временем исчерпали ресурс модернизации ПМ. Сегодня в армии и других силовых структурах требуется легкое, надежное, удобное и простое в эксплуатации индивидуальное оружие большей мощности и прицельной дальности. И такое "самозарядное чудо" создано.

Современная классика

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Новый пистолет "Удав" – развитие концепции самозарядного пистолета Сердюкова (СПС). Разработан для широкого применения в вооруженных силах. Для "Удава" создан мощный патрон с бронебойной и экспансивной пулями, что является главным преимуществом нового пистолета. Патрон 9х21 повышенной мощности позволяет пробивать бронежилеты 2-го класса из современных многослойных кевларовых материалов или легких титановых сплавов. Прицельная дальность стрельбы – до 100 метров.

Пистолет имеет классическую автоматику, рамка выполнена из ударопрочного пластика со стальными несущими элементами. Под стволом предусмотрена направляющая для крепления фонаря или лазерного целеуказателя. Емкость магазина – 18 патронов. При смене магазина боеприпас автоматически досылается в патронник. Вес в снаряженном состоянии – 980 граммов. Заметим, несмотря на больший вес патронов, по сравнению с ПМ масса возросла всего на 170 граммов. Вес без магазина – 780 граммов. Длина – 206 миллиметров, толщина – 36 миллиметров. Пистолет может комплектоваться удлиненным стволом с резьбой в дульной части для крепления глушителя звука выстрела, и в этой модификации наверняка понравится бойцам спецподразделений. Планируется выпуск нескольких модификаций – специальной, армейской и гражданской.

"Удав" отличается прекрасной эргономикой, большим запасом надежности. Рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от +50 до –70 °С. Специалисты считают, что это изделие ЦНИИточмаш ни в чем не уступает лучшим российским аналогам – пистолетам Лебедева, Ярыгина, ГШ-18, и в чем-то их превосходит.

Достаточно высок экспортный потенциал этого пистолета. А название объясняется тем, что звук выстрела из него похож на шипение змеи.