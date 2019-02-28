Перспективное оружие: чем новый "Удав" лучше пистолета Макарова

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Государственная корпорация "Ростех" представила специалистам и общественности новый пистолетный комплекс "Удав" под патрон 9x21мм в феврале, сразу после завершения государственных испытаний. В марте межведомственная комиссия примет решение об организации серийного производства. Новый пистолет должен заменить пистолет Макарова (ПМ), который состоит на вооружении российской армии и большинства силовых структур СНГ.
Что могут получить Вооруженные силы РФ и стран, с которыми Москва поддерживает военно-техническое сотрудничество, становится понятнее при сравнении тактико-технических характеристик самозарядных пистолетов "Удав" и ПМ.
Ультиматум времени
Главные преимущества ПМ – надежность и безотказность в любых климатических условиях, высокий останавливающий эффект на дистанции до 50 метров (прицельная дальность), ресурс до 50 тысяч выстрелов. Начальная скорость полета пули – 315 метров в секунду. Боевая скорострельность – 30 выстрелов в минуту. Пистолет обладает приличной точностью (кучностью) стрельбы – на дистанции 25 метров радиус рассеивания составляет 75 мм. У хорошего стрелка на дистанции 50 метров все пули ложатся в круг диаметром 320 мм. Убойная сила стандартной пули сохраняется на расстоянии до 350 метров.
Пистолет достаточно легкий и удобный для скрытого ношения, в снаряженном состоянии весит менее 1 кг. Он имеет несколько модификаций. Один из модернизированных вариантов – спортивно-тренировочный "Байкал-442" под патрон 9×18 в свое время оставил у меня самые положительные впечатления от эксплуатации.
У него увеличена вместимость магазина, усовершенствованы боеприпасы. К примеру, специальный бронебойный патрон 9х18 ПБМ имеет твердосплавный сердечник, покрытый алюминиевой аэродинамической оболочкой. Вес пули снижен до 3,7 граммов, и стандартный пороховой заряд разгоняет ее до скорости 519 м/сек. Такая пуля на дистанции до 30 метров пробивает бронежилет 6Б5-12, с 10 метров – лист углеродистой стали толщиной 5 мм или 2,4 мм броневой стали. В целом пистолет Макарова сегодня по праву остается одним из самых популярных боевых пистолетов мира.
И все же рост интенсивности огня в ближнем бою и совершенствование индивидуальных средств защиты (бронежилетов и шлемов) со временем исчерпали ресурс модернизации ПМ. Сегодня в армии и других силовых структурах требуется легкое, надежное, удобное и простое в эксплуатации индивидуальное оружие большей мощности и прицельной дальности. И такое "самозарядное чудо" создано.
Современная классика
Пистолет имеет классическую автоматику, рамка выполнена из ударопрочного пластика со стальными несущими элементами. Под стволом предусмотрена направляющая для крепления фонаря или лазерного целеуказателя. Емкость магазина – 18 патронов. При смене магазина боеприпас автоматически досылается в патронник. Вес в снаряженном состоянии – 980 граммов. Заметим, несмотря на больший вес патронов, по сравнению с ПМ масса возросла всего на 170 граммов. Вес без магазина – 780 граммов. Длина – 206 миллиметров, толщина – 36 миллиметров. Пистолет может комплектоваться удлиненным стволом с резьбой в дульной части для крепления глушителя звука выстрела, и в этой модификации наверняка понравится бойцам спецподразделений. Планируется выпуск нескольких модификаций – специальной, армейской и гражданской.
"Удав" отличается прекрасной эргономикой, большим запасом надежности. Рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от +50 до –70 °С. Специалисты считают, что это изделие ЦНИИточмаш ни в чем не уступает лучшим российским аналогам – пистолетам Лебедева, Ярыгина, ГШ-18, и в чем-то их превосходит.
Достаточно высок экспортный потенциал этого пистолета. А название объясняется тем, что звук выстрела из него похож на шипение змеи.