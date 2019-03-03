Зимовка в Таиланде: почему все не так радужно, как кажется

Колумнист Sputnik Анастасия Волчок укрылась от холодов в бунгало на острове Ланта, но через месяц была счастлива вернуться домой.

"Месяц в Таиланде вместо бесконечной белорусской зимы?" – переспросила я мужа, когда он поинтересовался, стоит ли ехать в командировку. – "Конечно же, да!"

Знакомые, побывавшие там, расписывали отдых как, по меньшей мере, путевку в рай, интернет сулил прекрасные пляжи с аккуратными рядами бунгало и море спелых тропических фруктов. Как тут устоять жене декабриста, то есть программиста? Многие вообще живут там по полгода и больше, быстрый интернет – все, что нужно для удаленной работы.

Кто ж знал, что для офисного растения вроде меня поездка на остров Ланта окажется очередным выпуском программы "Последний герой"?

Sputnik / Анастасия Волчок На пляже в Таиланде безлюдно только рано утром

Перелет

После того, как в прошлом году мы слетали в Японию, я уже представляла себе, что такое провести в самолетах больше десяти часов и еще столько же, если не больше, – в разных аэропортах.

Возможно, если лететь бизнес-классом, неудобства сводятся к минимуму, но, лежа на полу в аэропорту Абу-Даби (все стулья там с подлокотниками, так что на них получится вздремнуть только сидя, и счастливы те, кто может уснуть в таком положении), я в очередной раз зарекалась путешествовать. Кстати, желающих поспать было довольно много, некоторые даже предусмотрительно стащили пледы из самолета.

Арабы никак не реагировали на это лежбище, лишь когда объявляли посадку, подходили, вглядываясь в лица, как будто могли без паспорта определить, не тот ли это злодей, из-за которого самолет никак не может взлететь.

Город контрастов

Бангкок встретил удушающей жарой. Тем разительнее был контраст с температурой в трансферном автобусе, который вез нас в другой аэропорт. Тайцы выкручивают кондиционеры до температуры, когда плевок замерзает в полете, и сидят в куртках и шапках, даром что снаружи +39°С. Естественно, все больны – хор кашляющих мог бы соперничать с аристофановскими "Лягушками".

Sputnik / Анастасия Волчок Природа здесь совершенно удивительная

Пейзаж за окном поражает разнообразием. Рядом с небоскребом трехъярусный мост автострады, под которым - затхлая речушка и городьба хибарок из жердей. Особняк со стеклопакетами соседствует с лачугой на сваях из серых стволов, скрученных веревками. У зданий валяются какие-то тюки и пакеты – не то мусор, не то имущество, которое негде хранить.

Насчет "негде" я говорю не случайно – в хостеле, в котором мы ночевали, комнатка была два на два, мимо кровати можно было протиснуться боком. Непонятно, экономят ли тут на материалах или виноват налог на землю, выгоняющий владельцев прибрежных кафе в море, на сваи.

Sputnik / Анастасия Волчок Типичный тайский пейзаж

В итоге мы поселились на втором этаже двухэтажного деревянного домика – со щелями в стенах, сквозь которые, очевидно, и просачивались алчущие крови комары, зато буквально в шаге от моря. Периодически сверху падали маленькие ящерки, но, к счастью, никакой многоногой ползающей живности я не заметила.

Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? Айн, цвай, драй… фоер!

Зато были птицы. И немцы. Одни не давали спать по утрам, другие – без объявления войны начинали галдеть в три часа ночи.

Особенно мне нравилась одна птица, вроде нашей кукушки. Сначала она прокашливалась, потом издавала несколько раз громкое "ку-ку", причем второе "ку" каждый раз было на тон ниже. "Кукушку" любили все. Едва она открывала рот, куковать за компанию начинало все население окрестных бунгало.

Sputnik / Анастасия Волчок Весь остров увит цветущими бугенвиллиями

Про немцев того же сказать не могу. Они заваливались на курорт компанией, много пили, много и очень громко разговаривали – а через два дня исчезали, и их место занимали новые, которым хозяева и остальные отдыхающие еще не успели объяснить, что по ночам здесь спят.

Шагомер не нужен

Тайцы не ходят пешком. И на велосипедах тоже не ездят.

Самый популярный транспорт тут – мопеды, топливо для них можно купить за сорок бат (примерно 1,3 доллара) в литровой пластиковой бутылке на каждом углу. Мопед, к которому сбоку прицеплена тележка, – это тук-тук, местный вариант такси. Трясет страшно, пыль столбом, но как альтернатива идти по кустам на обочине, шарахаясь от машин и туристов, впервые севших на мопед, – а пешеходных дорожек тут нет – сойдет.

Sputnik / Анастасия Волчок Местные в основном перемещаются на мопедах, машин мало

Тайская диета

Не спорю, Таиланд – мечта любителя восточной кухни. Без чувства брезгливости. С железным желудком. Европейскую еду здесь готовят, но делают это ужасно. Первые дни я вообще пребывала в растерянности, где здесь можно поесть, не получив пищевое расстройство от одного вида грязной кухни с черным маслом в глубоких кастрюлях. К сожалению, кухню видно везде – это потому, что у тайских кафе и ресторанов максимум три стены. Тогда это элитное заведение с явно завышенными ценами. Две стены обещают более бюджетные варианты тех же блюд.

Sputnik / Анастасия Волчок Блинчики готовят не так, как у нас - это тонко раскатанное и обжаренное в большом количестве масла тесто

В магазинах продаются напитки и закуски – всякие чипсы, вафли и сникерсы. Кстати, в помещения нужно входить без обуви, и это добавляет стресса человеку, который в курсе существования грибка. Более крупный магазин, в котором, возможно, удастся раздобыть сосиски и хлеб, находился в трех долларах езды на такси от того места, где мы отдыхали. Говорят, где-то в глубине острова есть супермаркет, но до него мы тем более не доехали.

И, конечно же, фрукты. Пирамиды ананасов. Горы спелых манго. Гирлянды бананов. И все это – на каждом углу, хочешь кусочками, хочешь – в виде смузи или шейка.

Морепродукты по едальням развозили серые грузовички. Перед каждым кафе стоит лодочка, в которую на колотый лед сваливалось все это креветочное разнообразие. Честно говоря, пробовать то, что до меня попробовали местные мухи, я не рискнула, но не брезгливые люди говорят: дешево и вкусно.

Sputnik / Анастасия Волчок В лодке на колотом льду - морепродукты

Активный и пассивный отдых

Экскурсии по островам, пещерам и джунглям здесь предлагают на каждом углу, причем можно ехать как на целый день, так и на полдня, с утра.

Морская прогулка – пожалуй, мое самое сильное (положительное) впечатление от Таиланда. Множество мелких островков, одни с дикими пляжами, другие – с пещерами, третьи – с деревьями, поднимающимися из самой воды, по которым скачут орущие обезьяны – все именно так, как вы себе представляете.

А еще там были рыбы с ногами, прямо как из учебника по теории эволюции, но на фото они сливаются с грязью, так что вам придется поверить мне на слово.

Sputnik / Анастасия Волчок Многие здания уходят далеко в море - на длинных сваях, деревянных или бетонных

Мы заглянули в пещеру, которая издали напоминала череп, и тут всех ждал сюрприз в виде веревок с узлами, сброшенных с отвесной стены. Тайцы улыбались и показывали наверх. Туристы не улыбались. Возможно, они вспоминали пропущенные уроки физкультуры.

К счастью, многие отделались ссадинами, потому что мне сложно вообразить, как бы транспортировали в больницу человека, сорвавшегося с одного из таких уступов.

Болеть можно, но дорого

Больницы тут, кстати, тоже расположены на каждом шагу. Побывав в одной из них и едва не отдав концы, я ставлю тайской медицине (по крайней мере, для туристов) твердую десятку. Всего за сутки из жертвы местной кухни я превратилась обратно в человека – немного похудевшего и побледневшего, но готового продолжать отдых.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Не так страшна лихорадка, отравление и иже с ними, как обезвоживание, справиться с которым может помочь только капельница.

Кстати, без страховки я вообще не советую ехать куда бы то ни было, особенно в Таиланд. Мои сутки в больнице обошлись страховщикам в 900 евро, и они тянули четыре дня, видимо, надеясь, что время пребывания закончится и нам придется самим расплачиваться с больницей.

Страна улыбок

Те, кто считает Таиланд бедной страной, с предубеждением относятся и к его жителям. У многих воображение рисует толпы грязных ребятишек, которые выпрашивают у белого господина доллар на еду, и взрослых, обманывающих глупых иностранцев при любом удобном случае. Но это совсем не так. Тайцы очень приветливые и милые люди, и даже если цены для туристов завышены – не знаю, не с чем сравнить, – в магазине всегда пресекали попытку по рассеянности оставить более крупную купюру.

Sputnik / Анастасия Волчок Каждый остров прекрасен по-своему

Тайцы очень семейственные. Они живут там же, где работают, вместе с родственниками и детьми. Когда я вернулась из больницы, ко мне подошла хозяйка бунгало расспросить о самочувствии и с улыбкой предположила: "Может, у тебя ребеночек?" Услышав, что нет, она сказала, что это ничего, у них в Таиланде есть такие травы, которые мигом эту проблему поправят. И принесла. Это был максимально неловкий момент, но я была искренне тронута.

Sputnik / Анастасия Волчок Тайские сувениры - кашемировая шаль и серьги из крыльев жука-златки

Вообще, все вокруг всегда рады были помочь, подсказать, предлагали помощь – и очень много улыбались и смеялись. Как всегда, возвращаясь в Беларусь, словно окунаешься в холодную воду – и совсем не из-за продолжающейся тут зимы.

Но все-таки дома лучше.