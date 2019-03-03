Зимовка в Таиланде: почему все не так радужно, как кажется

"Месяц в Таиланде вместо бесконечной белорусской зимы?" – переспросила я мужа, когда он поинтересовался, стоит ли ехать в командировку. – "Конечно же, да!"
Знакомые, побывавшие там, расписывали отдых как, по меньшей мере, путевку в рай, интернет сулил прекрасные пляжи с аккуратными рядами бунгало и море спелых тропических фруктов. Как тут устоять жене декабриста, то есть программиста? Многие вообще живут там по полгода и больше, быстрый интернет – все, что нужно для удаленной работы.
Кто ж знал, что для офисного растения вроде меня поездка на остров Ланта окажется очередным выпуском программы "Последний герой"?
Перелет
После того, как в прошлом году мы слетали в Японию, я уже представляла себе, что такое провести в самолетах больше десяти часов и еще столько же, если не больше, – в разных аэропортах.
Возможно, если лететь бизнес-классом, неудобства сводятся к минимуму, но, лежа на полу в аэропорту Абу-Даби (все стулья там с подлокотниками, так что на них получится вздремнуть только сидя, и счастливы те, кто может уснуть в таком положении), я в очередной раз зарекалась путешествовать. Кстати, желающих поспать было довольно много, некоторые даже предусмотрительно стащили пледы из самолета.
Арабы никак не реагировали на это лежбище, лишь когда объявляли посадку, подходили, вглядываясь в лица, как будто могли без паспорта определить, не тот ли это злодей, из-за которого самолет никак не может взлететь.
Город контрастов
Бангкок встретил удушающей жарой. Тем разительнее был контраст с температурой в трансферном автобусе, который вез нас в другой аэропорт. Тайцы выкручивают кондиционеры до температуры, когда плевок замерзает в полете, и сидят в куртках и шапках, даром что снаружи +39°С. Естественно, все больны – хор кашляющих мог бы соперничать с аристофановскими "Лягушками".
Пейзаж за окном поражает разнообразием. Рядом с небоскребом трехъярусный мост автострады, под которым - затхлая речушка и городьба хибарок из жердей. Особняк со стеклопакетами соседствует с лачугой на сваях из серых стволов, скрученных веревками. У зданий валяются какие-то тюки и пакеты – не то мусор, не то имущество, которое негде хранить.
Насчет "негде" я говорю не случайно – в хостеле, в котором мы ночевали, комнатка была два на два, мимо кровати можно было протиснуться боком. Непонятно, экономят ли тут на материалах или виноват налог на землю, выгоняющий владельцев прибрежных кафе в море, на сваи.
В итоге мы поселились на втором этаже двухэтажного деревянного домика – со щелями в стенах, сквозь которые, очевидно, и просачивались алчущие крови комары, зато буквально в шаге от моря. Периодически сверху падали маленькие ящерки, но, к счастью, никакой многоногой ползающей живности я не заметила.
Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? Айн, цвай, драй… фоер!
Зато были птицы. И немцы. Одни не давали спать по утрам, другие – без объявления войны начинали галдеть в три часа ночи.
Особенно мне нравилась одна птица, вроде нашей кукушки. Сначала она прокашливалась, потом издавала несколько раз громкое "ку-ку", причем второе "ку" каждый раз было на тон ниже. "Кукушку" любили все. Едва она открывала рот, куковать за компанию начинало все население окрестных бунгало.
Про немцев того же сказать не могу. Они заваливались на курорт компанией, много пили, много и очень громко разговаривали – а через два дня исчезали, и их место занимали новые, которым хозяева и остальные отдыхающие еще не успели объяснить, что по ночам здесь спят.
Шагомер не нужен
Тайцы не ходят пешком. И на велосипедах тоже не ездят.
Самый популярный транспорт тут – мопеды, топливо для них можно купить за сорок бат (примерно 1,3 доллара) в литровой пластиковой бутылке на каждом углу. Мопед, к которому сбоку прицеплена тележка, – это тук-тук, местный вариант такси. Трясет страшно, пыль столбом, но как альтернатива идти по кустам на обочине, шарахаясь от машин и туристов, впервые севших на мопед, – а пешеходных дорожек тут нет – сойдет.
Тайская диета
Не спорю, Таиланд – мечта любителя восточной кухни. Без чувства брезгливости. С железным желудком. Европейскую еду здесь готовят, но делают это ужасно. Первые дни я вообще пребывала в растерянности, где здесь можно поесть, не получив пищевое расстройство от одного вида грязной кухни с черным маслом в глубоких кастрюлях. К сожалению, кухню видно везде – это потому, что у тайских кафе и ресторанов максимум три стены. Тогда это элитное заведение с явно завышенными ценами. Две стены обещают более бюджетные варианты тех же блюд.
В магазинах продаются напитки и закуски – всякие чипсы, вафли и сникерсы. Кстати, в помещения нужно входить без обуви, и это добавляет стресса человеку, который в курсе существования грибка. Более крупный магазин, в котором, возможно, удастся раздобыть сосиски и хлеб, находился в трех долларах езды на такси от того места, где мы отдыхали. Говорят, где-то в глубине острова есть супермаркет, но до него мы тем более не доехали.
И, конечно же, фрукты. Пирамиды ананасов. Горы спелых манго. Гирлянды бананов. И все это – на каждом углу, хочешь кусочками, хочешь – в виде смузи или шейка.
Морепродукты по едальням развозили серые грузовички. Перед каждым кафе стоит лодочка, в которую на колотый лед сваливалось все это креветочное разнообразие. Честно говоря, пробовать то, что до меня попробовали местные мухи, я не рискнула, но не брезгливые люди говорят: дешево и вкусно.
Активный и пассивный отдых
Экскурсии по островам, пещерам и джунглям здесь предлагают на каждом углу, причем можно ехать как на целый день, так и на полдня, с утра.
Морская прогулка – пожалуй, мое самое сильное (положительное) впечатление от Таиланда. Множество мелких островков, одни с дикими пляжами, другие – с пещерами, третьи – с деревьями, поднимающимися из самой воды, по которым скачут орущие обезьяны – все именно так, как вы себе представляете.
А еще там были рыбы с ногами, прямо как из учебника по теории эволюции, но на фото они сливаются с грязью, так что вам придется поверить мне на слово.
Мы заглянули в пещеру, которая издали напоминала череп, и тут всех ждал сюрприз в виде веревок с узлами, сброшенных с отвесной стены. Тайцы улыбались и показывали наверх. Туристы не улыбались. Возможно, они вспоминали пропущенные уроки физкультуры.
К счастью, многие отделались ссадинами, потому что мне сложно вообразить, как бы транспортировали в больницу человека, сорвавшегося с одного из таких уступов.
Болеть можно, но дорого
Больницы тут, кстати, тоже расположены на каждом шагу. Побывав в одной из них и едва не отдав концы, я ставлю тайской медицине (по крайней мере, для туристов) твердую десятку. Всего за сутки из жертвы местной кухни я превратилась обратно в человека – немного похудевшего и побледневшего, но готового продолжать отдых.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Не так страшна лихорадка, отравление и иже с ними, как обезвоживание, справиться с которым может помочь только капельница.
Кстати, без страховки я вообще не советую ехать куда бы то ни было, особенно в Таиланд. Мои сутки в больнице обошлись страховщикам в 900 евро, и они тянули четыре дня, видимо, надеясь, что время пребывания закончится и нам придется самим расплачиваться с больницей.
Страна улыбок
Те, кто считает Таиланд бедной страной, с предубеждением относятся и к его жителям. У многих воображение рисует толпы грязных ребятишек, которые выпрашивают у белого господина доллар на еду, и взрослых, обманывающих глупых иностранцев при любом удобном случае. Но это совсем не так. Тайцы очень приветливые и милые люди, и даже если цены для туристов завышены – не знаю, не с чем сравнить, – в магазине всегда пресекали попытку по рассеянности оставить более крупную купюру.
Тайцы очень семейственные. Они живут там же, где работают, вместе с родственниками и детьми. Когда я вернулась из больницы, ко мне подошла хозяйка бунгало расспросить о самочувствии и с улыбкой предположила: "Может, у тебя ребеночек?" Услышав, что нет, она сказала, что это ничего, у них в Таиланде есть такие травы, которые мигом эту проблему поправят. И принесла. Это был максимально неловкий момент, но я была искренне тронута.
Вообще, все вокруг всегда рады были помочь, подсказать, предлагали помощь – и очень много улыбались и смеялись. Как всегда, возвращаясь в Беларусь, словно окунаешься в холодную воду – и совсем не из-за продолжающейся тут зимы.
Но все-таки дома лучше.