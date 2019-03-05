Большая тройка для Украины: как получилось, что придется выбирать из этих

До президентских выборов на Украине осталось меньше месяца. Социологические службы публикуют рейтинги кандидатов, но особой веры им нет — искушенные в украинской политической возне эксперты, аналитики и просто досужие граждане неплохо осведомлены о том, кто ужинает и танцует каждую конкретную социологическую контору, пишет колумнист Нюра Н. Берг.

И все же тенденция очевидна — Петр Порошенко довольно шустро улучшает свои электоральные перспективы, ведь начинал он с цифр в рамках статистической погрешности, передает РИА Новости.

Собственно, тройка лидеров определилась, и все флуктуации будут происходить именно внутри нее. Итак, женщина, комик и трагик.

© Sputnik / Стрингер Выборы на Украине: почему Зеленский стал кандидатом и кто за ним стоит

На первом месте все еще остается Владимир Зеленский, и хотя его рейтинг несколько просел, он опережает идущего вторым Порошенко в полтора раза.

Слабым местом комика является тот факт, что у него нет достаточно жестких и агрессивных ответов на модные сегодня на Украине вопросы типа "Чей Крым?", "Как вернуть Донбасс?" и "Братья ли нам граждане России?". То есть Владимир, конечно, надувает щеки, выпучивает глаза, демонстрируя крайнюю решимость подтвердить все существующие военно-политические парадигмы, но что-то, видимо, бдительных активистов не убеждает, и они продолжают называть Зеленского то тайным ставленником Кремля, то явным протеже Коломойского.

У кандидата действительно нет ни программы, ни команды, но в Сети разгоняется идея о том, что именно Зе (так на плакатах) меньшее из зол, потому что Порошенко — зло абсолютное и тотальное. Граждане, настроенные голосовать за комика, рассматривают его, если можно так выразиться, как своего рода капусту: поставить на стол не стыдно, съедят — не жалко. Кто-то будет голосовать в пику актуальной власти, кто-то — "чисто по приколу", а кто-то в злорадном предвкушении незавидной судьбы актера на президентской должности под плотным пронацистским контролем гражданского общества.

Впрочем, похоже, Зеленский уже выбрал весь теоретический ресурс роста рейтинга, потому что, кроме личного обаяния и артистических данных, предъявить ему нечего. У него нет ни вертикали, ни админресурса, ни стаи боевиков, готовых отстаивать его результаты в избирательных комиссиях. Трудно представить себе, какой кунштюк мог бы дать импульс росту электоральных симпатий Зеленского — рынок обещаний и подачек плотно контролируется действующим президентом, рынок ожесточенной критики Порошенко тоже вполне конкурентен. В самом лучшем случае Зеленский выйдет во второй тур.

Рейтинг Порошенко заметно подрос за последние недели и составляет сегодня примерно 18% от числа определившихся с выбором. Ряд аналитиков считает это следствием томос-тура, кто-то уверен, что профессионально проработанная и уже внедренная сетка подкупа кандидатов дает свои плоды. Есть еще мнение, что население впечатлено бескомпромиссной борьбой кандидата за евроатлантическое будущее Украины. Порошенко действительно все эти дни неустанно колесит по стране и неуклонно повышает накал речей.

Кампания Порошенко ведется грамотно. Практически все избирательные комиссии контролируются либо его штабом, либо штабами кандидатов-спойлеров. Подкуплены именно те слои населения, которые нужно было подкупить. Резко выросли выплаты военным и сотрудникам спецслужб, деньги щедро влиты в армию создателей виртуальной реальности. В порохоботы рекрутированы все мало-мальски циничные соискатели материальных благ. Те неустанно строчат мегатонны постов в социальных сетях, воспевающих каждый шаг гаранта. Парадигма такая — "стыд забудется, а денежки останутся".

Электорально активной массе, по словам депутата Куприя, обещана выплата тысячи гривен за правильное голосование на лицо, а также 250 гривен за каждого завербованного. Но самый головокружительный сюрприз предназначен пенсионерам с минимальными доходами. Им посулили то ли компенсацию индексации, то ли индексацию компенсации в размере 2410 гривен (около 6,5 тысячи рублей). Но уже в апреле.

Штаб Порошенко с потрясающей непосредственностью тупо скопировал все предвыборные лозунги избирательной кампании "Единой России" и Владимира Путина, просто переведя их на украинский без малейших изменений.

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Справедливости ради отметим, что и критика действий Порошенко имеет место. Скажем, Аваков выступил с обвинением действующего президента в растрате полутора миллиардов бюджетных гривен на подкуп избирателей. Это, однако, не производит особенного воздействия на электорат Порошенко, и так все знающий.

Ну и замыкающая сегодня тройку лидеров Юлия Тимошенко, которая странным образом растеряла практически все свое преимущество, такое очевидное в начале кампании.

После пышного съезда, где была озвучена крайне амбициозная, но ничем не отличающаяся от порошенковской программа обустройства Украины, Юлия Владимировна как-то странно замолчала, лишь изредка заявляя, что, мол, Порошенко подкупает избирателей, — получив алаверды с теми же обвинениями. Есть некоторое подозрение, что, первоначально поставив на Тимошенко, злой гений украинской политики Игорь Коломойский затем решил полностью сосредоточиться на Зеленском. Косвенно об этом свидетельствует очевидный для внимательного наблюдателя факт смещения поддержки блогеров, журналистов, политиков гнезда Коломойского в сторону актера.

Теперь несколько слов о тех, кто не имеет шансов прорваться в тройку. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата, и среди них есть персонажи, фамилии которых вообще ничего не говорят даже очень искушенным экспертам. Часть из них выполняют спойлерские функции, кто-то пытается промоутировать свою политическую силу под парламентские выборы. Бывшие регионалы, на единство которых рассчитывали избиратели юго-востока, публично переругались друг с другом еще на дальних подходах к избирательной кампании и ни о каком единстве не помышляют. Между тем если бы их рейтинги можно было сплюсовать, то единый кандидат имел бы неплохие перспективы выйти во второй тур. Однако есть подозрение, что такой головной боли эта часть оппозиционеров не желает, а лишь думает о парламентских выборах, чтобы и дальше, подыгрывая власти во всех ее законопроектах, сохранять вид борьбы.

...Вот так примерно выглядит сегодня президентская гонка на Украине. Букмекерские конторы ставят на Порошенко.