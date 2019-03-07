Пекин применяет против США налоговую бомбу

"Весь мир, затаив дыхание, ждет решений" весенней сессии китайского парламента. Этот обычно довольно неубедительный и привычный тезис официальной пропаганды Пекина в 2019 году оказался на удивление близок к реальности. Весь — не весь, но в общем мир, конечно, интересуется, как китайское руководство намерено дальше обороняться от торговой войны, объявленной Америкой. Сможет ли, выдержит ли, пишет РИА Новости.

По сути, речь шла всего о нескольких ключевых цифрах, из которых должны были стать ясны перспективы одной из двух первых экономик мира на ближайший год. И вот глава китайского правительства Ли Кэцян назвал эти цифры в своем длинном отчетном докладе, причем нет особых сомнений в том, что в течение ближайших полутора недель сессии все названные показатели будут утверждены.

© AFP 2018 / GREG BAKER Китай предложил Трампу 1,2 триллиона долларов: что он получит взамен

Итак, ожидается, что за год китайская экономика вырастет на шесть — шесть с половиной процентов, несмотря на военную обстановку на мировых рынках. Правительство попросту вольет дополнительные средства в экономику: в процентах столько же, в деньгах — более 150 миллиардов долларов, при общем бюджете примерно в три триллиона долларов. В результате чуть-чуть возрастет бюджетный дефицит (до 2,8% от ВВП — это совсем не страшно).

Но это не все. Пекин продолжает применять против США смертельное американское оружие — снижение налогов для бизнеса. Налог на добавленную стоимость будет снижен с 16 до 13%, притом что в транспорте и строительстве он сократится и вовсе до девяти процентов. Снижение идет не первый год, просто сейчас "затаившему дыхание" миру над было посмотреть на общий баланс всех этих мер и решить: да, цифры сходятся, Китай это сможет.

Почему налоги — это оружие, в том числе в экономической драке с США: потому, что в ней победит тот, у кого хватит ресурсов для войны. Понятно, что любые ограничения импорта из государства-неприятеля всегда бьют и по тому, кто эти ограничения вводит. Поэтому суть вопроса — как пересидеть пик "военных действий" и не порушить собственную экономику, надеясь, что оппонент не выдержит первым.

И здесь картина очень смешанная, прежде всего для напавшей на Китай Америки. На днях в США подвели итоги 2018 года, и получилось, что давно уже… ну, точнее, с 2005 года в стране не было так хорошо. Америка прирастила ВВП на 2,9-3,1% (по разной системе подсчетов), обогнав и Германию, и Италию, и Великобританию. Внутри США идет, как всегда, спор — а все ли так хорошо и не будет ли скоро очень плохо? Но одно трудно оспорить: дело в налогах. В проведенном администрацией Дональда Трампа снижении налогов в 2017 году. И еще в отмене ею шаг за шагом сотен и тысяч всяких ограничений для бизнеса.

Снижение налогов и все прочее резко оживило малый и средний бизнес, уменьшило безработицу, увеличило зарплаты, повело к росту покупательской активности. Конечно, глубинных проблем типа хронического и безнадежного долга все это не решило. И да, может быть, дальше в стране и будет хуже (хотя предсказывают, наоборот, еще большее ускорение роста), но пока что запас прочности, в том числе в торговых войнах, у США увеличился. А Китай просто повторяет (и не первый год) тот же налоговый прием и тоже наращивает этим мускулы.

Здесь возникает вопрос: что тогда будет дальше с затеянной Трампом экономической конфронтацией с главным конкурентом США? Особенно с учетом того, что в конце месяца предстоит саммит Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином во Флориде, когда станет ясно, заключат ли стороны некую большую сделку, которая закроет все накопившиеся вопросы. А ведь могут и ни к чему не прийти — отказался же Трамп от подписания документов на саммите с лидером Северной Кореи.

Китай (и об этом уже многое сказано на упомянутой сессии парламента страны) заявляет, что договариваться готов, но уничтожать шансы на дальнейший рост и развитие не будет. Америка… тут, как всегда в США, все очень сложно. Есть две фракции советников и членов кабинета. Одна говорит: подписываем скорее, пока не стало хуже. Вторая придумала такую сделку, которую Китай гарантированно не примет.

Почему Америке должно стать хуже: а на эту тему есть доклад, подготовленный экспертами Принстонского и Колумбийского университетов с прочими коллегами. Они заявляют, что главное оружие торговой войны — удорожание китайского импорта за счет тарифов и пошлин — не очень повлияло на Китай, зато обходилось американским компаниям и потребителю в 4,4 миллиарда долларов в месяц.

Как это работает: тарифы делают импортный (китайский) товар дороже, но и американский производитель в этом случае поднимает цены, раз таковые поднялись у конкурента. То есть вся тяжесть торговой войны возложена на американского потребителя. И пока тот пользуется плодами трамповского снижения налогов, все терпимо. Но терпение не бесконечно.

Что же за сделка готовится в итоге к саммиту? На эту тему есть множество утечек и предположений, притом что все предположения могут оказаться верными одновременно. Мягкий вариант сделки, видимо, имеет отношение к предложению Пекина отменить свои, ответные тарифы против американской продукции и закупать громадные количества соевых бобов, нефти с газом и прочего, выравняв таким образом торговый баланс. Китайская экономика это вполне выдержит. А вот главная для США цель торговой войны — заблокировать технологические преимущества Китая — с ней хуже.

Тут группа "ястребов" рядом с Трампом придумала сделку, в которой прописывалось бы право США в любой момент вернуть уже отмененные тарифы, если американцы сочтут, что Китай слишком подыгрывает своим производителям, особенно по части технологий. Зато в тексте документа должно быть обозначено полное отсутствие такого же права у Китая. В общем, суть идеи понятна.

И осталось только, чтобы обе стороны тщательно взвесили перед очередной схваткой тот самый вопрос — у кого больше ресурсов выдержать все трудности, связанные с продолжением борьбы.