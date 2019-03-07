Решительная поддержка: сможет ли Сенат США завершить войну в Афганистане

Войска США и их союзники по НАТО восемнадцатый год пытаются привести Афганистан в безопасное и демократическое состояние. Меняются названия и формат операций, численность войсковой группировки, правительства в Кабуле и президенты Соединенных Штатов. Но исламская республика внешним трансформациям практически не поддается, боевые действия в провинциях и теракты в столице не прекращаются, гибнут десятки афганских военнослужащих и полицейских. Несколько тысяч американских рейнджеров в основном отсиживаются на хорошо укрепленных базах.

Бессмысленность продолжения военной интервенции очевидна. Если Пентагон свернет операции в Афганистане, США сэкономят около 50 миллиардов долларов в год. Ранее представители Вашингтона и "Талибана"* согласовали общие принципы вывода американских войск.

Однако Пентагон до сих пор оттягивает на себя в Афганистане разрушительный потенциал двух десятков террористических группировок – "Талибана"*, ИГ* и других. Если американские войска уйдут, их примеру незамедлительно последуют союзники и партнеры, затем неизбежно и частные военные компании. В Афганистане начнется новый передел власти и сфер влияния с участием моджахедов, талибов, игиловцев и других многонациональных сил.

Актуальная миссия

Миссию "Решительная поддержка" США и НАТО осуществляют в Афганистане с января 2015 года. Около 16 тысяч военнослужащих из Североатлантического альянса и стран-партнеров обучают и консультируют правительственные силы безопасности ИРА, поддерживают авиацией, помогают в организации контртеррористических операций. Миссия опирается на мощную военную инфраструктуру в Кабуле и Баграме, военные базы в Мазари-Шарифе (северный Афганистан), Герате (западный Афганистан), Кандагаре (южный Афганистан) и Лагмане (восточный Афганистан). Правовая основа этой деятельности – официальное приглашение от правительства Афганистана и Соглашение о статусе сил между НАТО и Афганистаном, которое регулирует присутствие союзных войск. Миссия также одобрена Резолюцией 2189 Совета Безопасности ООН (ООН) в декабре 2014 года.

© AP Photo / Raumat Gul С кем в Кабуле готовы вести диалог представители "Талибана"

Вроде бы, все легитимно и американцы пришли в Афганистан, чтобы поддержать новые власти, создать эффективные национальные силы безопасности и условия для работы демократических институтов. Гладко было на бумаге, но советский опыт преобразований в Афганистане вашингтонские стратеги изучили неглубоко. Поэтому оказались в капкане, из которого достойно – без репутационных потерь – выбраться невозможно. Да и просто оставить военные базы и аэродромы означало бы утрату влияния в стратегически важном регионе планеты.

В мировом рейтинге военной мощи Исламская Республика Афганистан занимает 74-ю позицию из 137. Вооруженные силы, Афганская национальная полиция (АНП) и Главное управление национальной безопасности (ГУНБ) объединяют в своих рядах около 300 тысяч человек. Вроде бы неплохо для страны с населением 36 миллионов человек. И все же эффективное государство не создано, силовые структуры неустойчивы. Достижение победы над вооруженной оппозицией и нормализация ситуации в стране маловероятны.

Северный транзит

Действующее в Кабуле проамериканское правительство не контролирует большую часть территории Афганистана. Активность террористических группировок растет. Под контролем талибов находится 65% населения страны. Если Пентагон свернет операции в Афганистане, все обрушится не через три года (как было после выхода советских войск), а гораздо раньше. И тогда с новой силой вспыхнет гражданская война, миллионы афганских беженцев хлынут в соседние страны. Боевые действия наверняка выплеснутся за пределы исламской республики и дестабилизируют обстановку в Центральной Азии.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Узбекистан и США обсудили вовлечение в региональные проекты Афганистана

Не надо быть большим провидцем, чтобы предсказать, к чему может привести активность боевиков различных террористических группировок в северных приграничных районах Афганистана. Кабул, Душанбе и Ташкент крайне заинтересованы в сотрудничестве, прежде всего, в области безопасности, но Вашингтон ни сам не может решить афганскую проблему, ни другим не дает. Продолжается линия оттеснения Москвы. Пентагон по-прежнему рассматривает Афганистан как платформу, с которой можно эффективно проецировать силу, то есть угрожать Ирану, Китаю и России (потоками беженцев, активностью террористов и наркотрафиком).

И все же на саммите НАТО в мае 2017 года принято решение о продлении мандата миссии "Решительная поддержка" лишь до 2020 года. Евросоюз обязался инвестировать в афганские реформы (всего 18,6 млрд евро) – также только до 2020 года. Контрольный срок уже близок, и будущее соседних Таджикистана и Узбекистана во многом зависит от итогов американских геополитических экспериментов.

* – террористическая группировка, запрещенная в России.