Выборы-2019: европейские элиты уже готовы обвинить Москву в своем поражении

Над Европой опять звучит набат.

"Русские хакеры резко активизировали кампанию по срыву выборов в мае, вынуждая чиновников ЕС и технологические компании изо всех сил искать ответ", — предупреждает The Financial Times. Сама статья содержит массу алармистских заявлений различных специалистов в области политики и кибербезопасности, но ни одного примера, подтверждающего главный вывод о якобы "резкой активизации" хакеров из России, по какой-то причине не приводится.

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Если у европейских политиков (а FT ссылается на мнение сразу "трех высокопоставленных дипломатов" из ЕС, почему-то не названных) есть какие-то сведения о деятельности взломщиков, логично было бы поделиться. Но западным потребителям информации остается лишь догадываться о том, что же замышляют россияне.

По идее, хакеры должны взламывать некие компьютерные сети. Мы-то знаем о продвинутости электронных технологий на Западе и можем предположить, что, наверное, там все голосования давно уже проводятся через интернет. Соответственно, вот вам и простор для творчества киберпиратов. Однако спешим разочаровать уверовавших в технологическое преимущество Европы: выборы в высший законодательный орган ЕС происходят в основном по старинке, то есть избиратели заполняют бумажные бюллетени, а члены электоральных комиссий традиционно пересчитывают их вручную.

Единственное исключение — маленькая Эстония, гордящаяся тем, что первой в мире ввела электронное голосование — еще в 2005 году. С тех пор там голосуют в интернете. И вроде бы никаких особых проблем не возникало. В 2014-м, когда выбирали своих шестерых евродепутатов, 31 процент избирателей воспользовался возможностью проголосовать онлайн. На только что завершившихся выборах в эстонский парламент почти 44 процента голосов пришли через Сеть. Если уж русские хакеры в самом деле отрабатывают атаки на грядущие выборы Европарламента, то что им мешало потренироваться на Эстонии? Но такого рода инцидентов, насколько нам известно, не было.

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Даже если предположить, что россияне выберут эстонских евродепутатов (теперь благодаря выходу Британии из ЕС их уже будет семь, но по-прежнему менее процента всего парламента), это не изменит результаты волеизъявления в целом. А кроме Эстонии, ни одна страна ЕС вводить электронное голосование пока не собирается. Кого и что должны в таком случае взламывать хакеры, чтобы как-то повлиять на исход выборов?

Факты, впрочем, не мешают различным СМИ постоянно раскручивать страхи вокруг запрограммированного вмешательства русских хакеров. "У ЕС, на самом деле, нет плана предотвращения взлома выборов", — предупреждает американский журнал Wired. "Россия предпримет беспрецедентные действия, чтобы подорвать грядущие выборы Европейского парламента", — провозглашает бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен, ныне — советник президента Украины Петра Порошенко.

О неизбежном вмешательстве России в избирательный процесс говорится и в докладе соросовской структуры под названием "Европейский совет по международным отношениям". У доклада характерное название: "Европейские выборы — 2019: как антиевропейцы планируют разрушить Европу и что нужно сделать, чтобы остановить их". Здесь, правда, упор уже на "внутренних врагов" (вам не привиделось, именно такие термины применяют к оппозиции в Старом Свете XXI века), которые, разумеется, также "орудие Кремля".

Неслучайно премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на днях в Люксембурге, ответил на эти обвинения: "Еще выборов не было, а нас уже в чем-то подозревают? <...> Честно сказать, это какая-то чушь — параноидальная, я бы сказал, чушь — подозревать кого-то в том событии, которое еще не случилось. Вот состоятся выборы — пусть предъявят какие-то доказательства. Тогда будем с этим разбираться".

Естественно, это никто не принял во внимание. Глава Евросовета Дональд Туск призвал всех сплотиться в борьбе с "внешними антиевропейскими силами, которые пытаются — открыто и секретно — повлиять на демократический выбор европейцев, как это было с Брекситом". Заметьте, никто так и не доказал, что на референдум по выходу Британии из ЕС кто-то повлиял извне, если, конечно, не считать многочисленных попыток брюссельских чиновников (включая того же Туска) изменить ход голосования своей агитацией в суверенной стране.

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...Есть мнение. Все эти "параноидальные" (как сказал Медведев) заявления делаются с двумя целями. Во-первых, европейские официальные деятели пытаются поднять явку на выборах, которые мало волнуют самих жителей континента. Если в 1979 году в волеизъявлении участвовали 62 процента, то в последние две кампании — 43 процента. А в некоторых странах этот показатель выглядит совсем уж смехотворным: в Словакии пять лет назад голосовали 13 процентов избирателей, в Чехии — 18, в Словении — 25 процентов. Причем уровень мобилизованности евроскептично настроенных бюргеров оказывался заметно выше активности еврофилов, что видно по Британии и Франции. Именно поэтому истеблишменту сейчас крайне необходимо фейковыми вбросами о "внешнем вмешательстве" хоть как-то привлечь внимание избирателей, хоть как-то мобилизовать их.

Во-вторых, подобными заявлениями мейнстрим (это касается и политиков, и политологов, и журналистов) заранее пытается оправдаться за возможный провал, каковым считается успех евроскептиков. Те реально могут претендовать на формирование в будущем составе Европейского парламента мощной группы. Если это произойдет, элитам потребуются виновные — не могут же они обвинить в очередном провале себя.

Источник: РИА Новости