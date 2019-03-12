Поколение "снежинок" у руля ядерных держав: чем это нам грозит

Инцидент с положившим в багаж мину дипломатом из США и его последствия на двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном – колумнист Ирина Алкснис.

Пока российские эксперты и даже представители официальных органов с трудом подбирали слова для комментариев из серии "что это вообще такое было" по поводу субботнего инцидента с миной, изъятой у сотрудника американского посольства в Шереметьево — Госдеп пояснил, что боеприпас не представлял угрозы безопасности, и вообще ситуацию благополучно "урегулировали", пишет РИА Новости.

Таким образом, в представлении американского внешнеполитического ведомства история выеденного яйца не стоит.

© Sputnik / В Госдепе прокомментировали обнаружение мины у сотрудника посольства США

Параллельно по эту сторону океана редакция британской газеты Mail on Sunday отказалась приносить извинения российскому послу Александру Яковенко за клевету.

Издание, напомним, опубликовало материал, в котором написало, что Яковенко, работавший в 1981-1986 годы в Нью-Йорке в постпредстве РФ при ООН, якобы был выслан из страны за шпионаж, а в 1998 году был награжден орденом за "шпионскую деятельность". Если цитировать классика, то "интереснее всего в этом вранье то, что оно – вранье от первого до последнего слова".

Будучи пойманным на откровенной лжи, издание опубликовало направленное в редакцию заявление российского посольства с опровержением. Однако принесение извинений было сочтено газетой избыточным и ненужным шагом.

Между этими историями есть трудноуловимое, но вполне определенное сходство. Оно заключается в том, что в обоих случаях имело место поведение, которое принято называть инфантильным – детским, попросту говоря.

В одном случае работник посольства решил в самолете боеприпас провезти, чтобы – по его словам – пополнить личную коллекцию, а его ведомство отреагировало в стиле "а что такого?". В другом популярнейшее СМИ опубликовало выдумку на уровне пятилетнего ребенка, а на требование извинений за такое свинство отреагировало приблизительно в том же возрастном диапазоне – "нехочунебуду".

Налицо поведение безответственное, не просчитывающее последствий, потенциально угрожающее окружающим – но при этом безыскусное в своей непродуманности и очевидное взрослым людям в своей глупости. Хуже того, это поведение не просто ребенка, а ребенка крайне избалованного, над которым нет взрослого авторитета, в чьи задачи входил бы контроль поведения воспитанника, наказание за проступки и привитие правильных моральных установок и поведения.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Выборы-2019: европейские элиты уже готовы обвинить Москву в своем поражении

Самое впечатляющее заключается в том, что в качестве носителей этого поведения выступают не только отдельные граждане, пусть даже и занимающие значимые посты, но и целые казенные и общественные институты.

Мысль о том, что такая манера вредит самим западным государствам – довольно часто высказывается в последние годы. В ситуации, когда планка взросления сдвигается все дальше, а требований к молодым поколениям предъявляется все меньше, только вопросом времени становится, когда феномен "инфантилизации" начнет непосредственно влиять на общественную жизнь и государственную политику.

Однако пока пресловутое поколение "снежинок", то есть рожденных в конце прошлого века, ставшее объектом полномасштабного либерального воспитания и многочисленных ядовитых комментариев, занимает далеко не главенствующие позиции в обществе. У руля стоят получившие куда более традиционное воспитание и образование люди, по преимуществу 1960-80-х годов рождения. У этих людей не самый травмирующий жизненный опыт – не было больших войн, хотя были 90-е, но как личности они сформировались с пониманием, что испытания — рядом и возможны.

Но, как выясняется, этого откровенно недостаточно. Тренд на инфантилизацию успешно охватывает и 40-летних, и 50-летних, а за ними саму систему государственной власти и общественной жизни, где эти поколения в данный момент играют ключевые роли.

Ситуация усугубляется тем, что это все более феерическое впадение в детство (а точнее в состояние трудного подростка) демонстрируют государства в статусе великих держав, то есть тех, кто априори должен быть самым "взрослым" на мировой арене. Это, разумеется, не исключает жестких, беспринципных, жестоких и просто отвратительных решений и поступков со стороны "взрослых". Но всегда предполагалось, что за этими действиями стоит чуть более сложная мотивация, нежели "мож бахнем?", а также несколько более высокий уровень ответственности, нежели "а что такого-то?".

Мысль о том, что такая манера вредит самим западным государствам – довольно часто высказывается в последние годы. В ситуации, когда планка взросления сдвигается все дальше, а требований к молодым поколениям предъявляется все меньше, только вопросом времени становится, когда феномен "инфантилизации" начнет непосредственно влиять на общественную жизнь и государственную политику.

Однако пока пресловутое поколение "снежинок", то есть рожденных в конце прошлого века, ставшее объектом полномасштабного либерального воспитания и многочисленных ядовитых комментариев, занимает далеко не главенствующие позиции в обществе. У руля стоят получившие куда более традиционное воспитание и образование люди, по преимуществу 1960-80-х годов рождения. У этих людей не самый травмирующий жизненный опыт – не было больших войн, хотя были 90-е, но как личности они сформировались с пониманием, что испытания — рядом и возможны.

Но, как выясняется, этого откровенно недостаточно. Тренд на инфантилизацию успешно охватывает и 40-летних, и 50-летних, а за ними саму систему государственной власти и общественной жизни, где эти поколения в данный момент играют ключевые роли.

Ситуация усугубляется тем, что это все более феерическое впадение в детство (а точнее в состояние трудного подростка) демонстрируют государства в статусе великих держав, то есть тех, кто априори должен быть самым "взрослым" на мировой арене. Это, разумеется, не исключает жестких, беспринципных, жестоких и просто отвратительных решений и поступков со стороны "взрослых". Но всегда предполагалось, что за этими действиями стоит чуть более сложная мотивация, нежели "мож бахнем?", а также несколько более высокий уровень ответственности, нежели "а что такого-то?".