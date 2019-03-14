Быть матерью-одиночкой не стыдно, но сложно — откровения бизнес-леди

Регина Сманова - успешная и невероятно красивая женщина, имя которой связано с ресторанным бизнесом в Кыргызстане. В рамках рубрики "Я — родитель" Sputnik Кыргызстан она совершенно открыто рассказала о личной жизни, в том числе о разводах и воспитании детей.

— Вы успешная бизнес-леди, а какая вы мама?

— Я ресторатор, работаю практически круглосуточно, поэтому многие удивляются, когда узнают, что у меня трое детей. Старшему 15 лет, дочке 7, и самому младшему скоро будет три года.

Sputnik / Табылды Кадырбеков Ресторатор и маркетолог Регина Сманова

Сейчас почему-то наличие более двух детей в семье считается чуть ли не героизмом. Но нас в семье, к примеру, было четверо, так что для меня трое — не предел, я хочу четвертого, пятого… И вообще, если бы была возможность, родила бы кучу детей.

Я мать-одиночка. Поэтому не буду говорить, что воспитание детей дается мне легко, конечно нет. Дети нуждаются во внимании и заботе, им нужно уделять достаточно времени. Но я очень демократичная мама и стараюсь приучать их к самостоятельности. У меня один выходной — воскресенье, и этот день я полностью посвящаю детям, готовлю им разные вкусности. Вообще, стараюсь по возможности готовить часто. Очень хочу, чтобы они, когда вырастут, помнили наши совместные чаепития и обеды.

Психолог Наурызбаева рассказала, почему распадаются семьи

Также хочу, чтобы жизнь моих детей была праздником. Я не типичная мамаша. Например, не ругаю детей за двойки, не делаю с ними уроки по 2-3 часа, для этого есть педагог. Признаюсь, даже в дневники заглядываю редко — может, два раза в год. Я считаю, что отметка — это оценка знаний на сегодня, на этот час и момент, завтра все может измениться. Я никогда не контролирую уроки, конечно, могу помочь, где-то подсказать или попросить учителя, чтобы он помог ребенку. Важно, чтобы дети понимали, что знания нужны исключительно им самим. При этом, конечно, мечтаю, чтобы они учились в самых престижных учебных заведениях.

— Каково быть матерью-одиночкой, что для вас может быть самым страшным?

Sputnik / Эмиль Садыров Подарить любовь: супруги из Бишкека воспитывают 24 ребенка

— Есть женщины, которые ходят по судам, судятся с бывшими мужьями, чтобы те платили алименты. Лично я не стала тратить на это свою энергию и выбрала другой путь — путь созидания. Я ни от кого ничего не жду. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то помог, что-то принес, позвонил, спросил, какая требуется помощь, но это просто мечты. На деле же я рассчитываю только на себя.

У нас сложился стереотип, что говорить о том, что ты разведена, стыдно. Я, например, не раз разводилась и считаю, что в этом нет ничего трагичного. Наверное, лучше иметь одного хорошего родителя, чем жить в полной семье, но со скандалами, слезами и стрессами.

Мать, у которой пять: как выжить с пятерняшками

Можно всю жизнь рыдать, чувствовать себя несчастной, жаловаться всем подряд, говорить, какие все ужасные. Или сказать себе то, что сказала я: "Так, Регина, все понятно, никто тебе ничего не даст в этой жизни, иди и зарабатывай сама". Очень страшно остаться без ничего.

Sputnik / Табылды Кадырбеков Ресторатор и маркетолог Регина Сманова

Я проходила через этот ужас, когда у тебя в кошельке всего 100 сомов, а надо купить то и это, заплатить за третье... Были ситуации, когда звонила бывшим мужьям и спрашивала, могут ли они как-то поддержать, но помощи от них не было и нет.

Поэтому я для себя вывела такую формулу: "останавливаться нельзя никогда". Как только расслабляешься, думая, что у тебя в принципе все хорошо, жизнь тут же доказывает обратное. В прошлом году, например, я за считаные секунды осталась без работы, то есть без стабильного дохода. Мне даже не выплатили положенное, просто сказали: "Регина, спасибо, ты свободна". Это было ужасно. Когда происходит что-то подобное, первым делом думаешь о детях — чем их кормить завтра. Хочется лечь и рыдать, но ты не можешь себе этого позволить. И если шевелишься, что-то делаешь, куда-то идешь, то в принципе что-то потихоньку получается. Ждать доброго человека, который скажет: "Я хочу тебе помочь!", - не стоит. Слова: "У меня трое детей, что мне делать и как я завтра буду жить?" - никого не интересуют. Поэтому надо вставать и действовать!

— На чем вы делаете акцент в воспитании детей?

— Я говорила выше — на самостоятельности. Часто рассказываю, через что сама прошла, говорю о том, что на ожидание чудес можно потратить много времени, поэтому всегда лучше действовать, что все получится — если не сразу, то позже. Если старший сын хочет есть, я могу сказать: "Ты вполне можешь сам приготовить еду. Открывай YouTube, смотри рецепты, пробуй!" Также учу детей быть честными и справедливыми. Для меня это очень важно. Вообще, хочу дать им хороший старт — не жалею денег на образование, еду, лечение и развлечения.

— У вас достаточно взрослый сын, легко находите с ним общий язык?

— Я консультировалась с психологом. У него сейчас подростковый возраст, и это сложный период. Да, я зарабатываю деньги, да, я содержу семью, распределяю финансы, но дети, особенно сыновья, должны знать, что женщина должна оставаться женщиной.

Я часто рассказываю старшему сыну, что жила в очень простой семье. В детстве у меня был такой период, что у нас дома не было сахара и не было денег его купить. Вместо этого мы ели сушеный баткенский абрикос. Я стараюсь, чтобы дети росли добрыми и ценили простые человеческие отношения. Например, сын спокойно поможет бабушке с сумками, при этом я этому специально его не учила.

— Когда вы впервые стали мамой, сколько сидели в декрете?

— Первый ребенок был запланированным, очень желанным. Тогда я перечитала всю литературу на свете, и это была спокойная, обычная беременность. Я наслаждалась этим периодом. Мне было 22 года. Старший сын — единственный ребенок, с которым я просидела дома до трех лет. Только потом пошла дальше учиться и работать.

А вот с дочерью и вторым сыном пришлось совмещать материнство с работой. С дочкой у меня была возможность побыть дома до шести месяцев, а вот с младшим практически с работы уехала в роддом. Когда ему исполнилось 40 дней, снова вышла на работу. Тогда у меня был тяжелый период. Я приезжала домой каждые два часа, чтобы покормить ребенка. Это очень сложно — получается, что ты бесконечно находишься в дороге. То приезжаешь, а он еще спит, или, наоборот, застряла в пробке и приехала, когда он уже плачет от голода. Это большой стресс как для ребенка, так и для матери. Я очень старалась кормить его грудью как можно дольше, но не получилось. Думала оставить хотя бы ночные кормления, но, к сожалению, когда ребенок перешел на искусственное кормление, отказался от груди.

У меня нет чувства вины, и я не считаю себя плохой матерью. Я пошла зарабатывать на жизнь, потому что так получилось. Если бы у меня была возможность, я, конечно, сидела бы дома.

— Что вам дало материнство?

— Оно раскрыло меня как женщину. Я раньше переживала, думала, что люди будут говорить: "Вот у нее трое детей, и никто на работу не возьмет". Оказывается, это не так. Кто вообще такое придумал? Если вас не берут на работу по той причине, что у вас дети, не работайте с этим человеком! Значит, у вас не сходятся жизненные позиции. Идите в другое место, к такому начальнику, который скажет: "Я рад, что у тебя трое детей". Да, дети болеют, но ничего страшного не произойдет, если сотрудник уедет домой пораньше.

Бросивших детей отцов могут сделать нерукопожатными в Казахстане

У меня был такой случай. Ко мне на работу пришла девочка, которая неделю назад родила — вся такая прозрачная, худая, невыспавшаяся, в ужасном состоянии. Она сказала, что так сложилась жизнь. Я ее приняла, так как понимала, что ей нужно кормить ребенка.

— Что вы можете пожелать мамам?

— Дети должны запомнить красивую, счастливую, молодую маму, пока они маленькие. Поэтому, что бы ни происходило, не загружайте их своими проблемами. Никогда не отчаивайтесь! Бывают взлеты и падения, но все будет хорошо.

© Foto : Из личного архива Регины Смановой Ресторатор и маркетолог Регина Сманова

Нужно всегда оставаться оптимистом. Вкладывайте свою любовь в детей и ресурсы в их образование.