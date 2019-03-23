Передача власти, или Каковы пути развития Казахстана

Отставка Нурсултана Назарбаева и вступление в должность президента Касым-Жомарта Токаева – планомерные и продуманные события. Они вполне гармонично завершают первый этап транзита власти, о котором много говорили и писали, но который по существу только начинается, пишет колумнист Александр Князев.

Отставка Нурсултана Назарбаева и вступление в должность президента Касым-Жомарта Токаева – планомерные и продуманные события. Они вполне гармонично завершают первый этап транзита власти, о котором много говорили и писали, но который по существу только начинается, пишет колумнист Александр Князев.

Серый кардинал

В какой-то мере новая и теперь уже действующая политическая система Казахстана будет напоминать иранскую, где верховный лидер юридически и фактически является руководителем страны, имея право корректировать действия президента и правительства.

© Sputnik / /Рамиз Бахтияров Мирзиёев позвонил Назарбаеву после его отставки — о чем говорили президенты

Реализуемая в Казахстане трансформация политической системы немножко похожа и на систему власти в Китае после ухода Дэн Сяопина с официальных постов, но со статусом, который позволял китайскому лидеру направлять развитие страны в русле инициированных ему реформ.

И опыт Ирана, и опыт Китая с точки зрения нынешнего времени можно считать вполне успешным, что позволяет с оптимизмом смотреть и на казахстанский вариант начавшегося транзита, сочетающего как обновление руководства страны, так и уверенность в преемственности власти.

В казахстанской версии функцию координации действий всех органов власти будет выполнять Совет безопасности, право руководить которым Нурсултану Назарбаеву законодательно предоставлено пожизненно.

При этом Совет безопасности фактически становится верховным арбитром в оценке всех вопросов государственной политики и экономики, предоставляя право ветвям власти осуществлять повседневное руководство страной и поправляя их в случае необходимости.

Помимо этого, еще с 2010 года Назарбаев обладает особым статусом "Первого президента Республики Казахстан – Елбасы", в законе о котором важен такой пункт: "Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Первым президентом Республики Казахстан — Елбасы".

За Нурсултаном Назарбаевым остается и руководство правящей партией "Нур Отан", имеющей подавляющее большинство в обеих палатах парламента и в маслихатах – местных представительных органах власти, а также членство в Конституционном совете РК, руководство Ассамблеей народа Казахстана, работающей в сфере межнациональных отношений.

Эти позиции позволяют Первому президенту Казахстана оставаться центром политической жизни и всей системы государственного управления республики.

Таким образом, говорить о каком-то уходе Назарбаева из политической жизни абсолютно неправомочно, скорее, напротив, в должности председателя Совбеза у него может оказаться больше возможностей заниматься вопросами стратегического характера, закреплением своего сценария последующего развития Казахстана и его позиционированием за пределами страны.

© Sputnik / Алексей Никольский "Мудрый политик": как отреагировали на отставку Назарбаева в странах СНГ

Реализовывать же этот сценарий будет его команда, на ближайший обозримый период – во главе с Токаевым.

Почему выбор пал на Токаева

Кандидатура Касым-Жомарта Токаева не является неожиданной, это соответствовало его конституционному статусу, а о вероятности выполнения им подобной функции в перспективе говорилось еще в 2013 году, когда он стал председателем Сената парламента РК.

Большую часть своей карьеры Токаев провел в МИДе, но возглавлял и правительство, был государственным секретарем, и управление страной – понятная для него задача.

Выбор Токаева, помимо конституционно-правовой составляющей, представляется очень верным в политическом плане. Токаев это, пожалуй, наиболее авторитетный после самого Назарбаева казахстанский политик за рубежом, его хорошо знают в Москве, Пекине, Вашингтоне и Брюсселе.

Огромный дипломатический опыт наверняка позволит ему достаточно уверенно сохранять существующее равновесное положение Казахстана в отношениях с мировыми центрами силы и всеми внешними партнерами.

Токаев, занимающий нейтральные и самостоятельные позиции в структуре казахстанской политической элиты и не примыкающий ни к одной из ведущих элитных групп, в силу этого способен стать приемлемой фигурой для всей казахстанской политической и бизнес-элиты, сохранить внутриполитический баланс в стране, а значит, и внутриполитическую стабильность.

Касым-Жомарт Токаев будет президентом до окончания действующего срока избрания, его задачей является проведение президентских выборов. Этот срок наступит весной 2020 года, и, таким образом, у Токаева есть около года для того, чтобы утвердиться.

Для него это некий испытательный срок, который ему необходимо пройти максимально успешно.

Именно этот год до президентских выборов становится настоящим транзитом, оценку которому должны будут дать будущие электоральные предпочтения казахстанского общества.

Стоит ли волноваться союзникам

Внешнеполитические приоритеты и стратегии Казахстана в этот период вряд ли претерпят большие изменения, партнерам и союзникам Казахстана в этом отношении нет поводов для сомнений.

Еще в октябре 2018 года в обращении к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердил эти приоритеты, включая характер отношений с Россией, участие в интеграционных процессах в формате ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и во всех региональных и международных организациях.

Нет оснований предполагать, что здесь произойдут какие-либо критически важные, принципиальные изменения.

Сам выбор времени для ухода с поста президента и модель транзита власти говорят нам о том, что казахстанским руководством и политической элитой страны основной акцент сделан на сохранении стабильности и выборе эволюционного пути.

Это важно для самой страны, и это создает комфортную обстановку для внешнеполитических партнеров, действующих и потенциальных инвесторов, а также стран-соседей. Особенность Казахстана – столь нечастая в современном мире предсказуемость.

Источник: Sputnik Таджикистан.