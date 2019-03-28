С полигона за парту: сможет ли Узбекистан подготовить военных журналистов

Военная журналистика – профессия особая, героическая. Повышенное внимание к репортажам из горячих точек планеты закономерно. Профессионализм военных журналистов должен соответствовать требованиям времени, интересам государства, ожиданиям аудитории. Однако в последние годы специалистов этого профиля в странах СНГ почти не готовили.

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана заключил меморандум с Министерством обороны Узбекистана относительно совместной подготовки и переподготовки кадров, и в 2019 году начинает набор будущих военных журналистов (юношей и девушек). Это единственный пример такого рода в Центральной Азии, достойный распространения.

Ректор университета Шерзод Кудратходжаев заявил: "Впервые в истории Узбекистана военная журналистика станет направлением с систематической подготовкой кадров, позволит профессиональнее отобразить военную жизнь в СМИ".

Система уже просматривается в планах вовлечения в учебный процесс ведущих специалистов военного дела, пресс-служб и медиа-структур Министерства обороны, Таможенного Комитета, МВД, ГСБ, МЧС Узбекистана.

Для первых 20 студентов, которые выдержат творческий экзамен, собеседование и выполнят спортивные нормативы, разработана особая программа обучения с элементами военной подготовки, предусмотрен ряд спецкурсов. Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана образован постановлением президента Шавката Мирзиёева весной 2018 года, и станет единственным в стране центром подготовки работников медиа. Кафедры и факультеты журналистики в других университетах вскоре планомерно исчезнут.

Пером и шпагой

Мне довелось не один десяток лет поработать военным журналистом на полигонах и в гарнизонах Дальнего Востока, Кавказа, Центральной России (последовательно – ВМФ, Сухопутные войска, ВВС). Возможно, соображения практика о подготовке профильных специалистов окажутся полезными.

Преподаватели порой говорят, что журналистике невозможно научить, но можно научиться. И все же военному корреспонденту ничто не заменит университетского базового комплекса военной подготовки, специальных знаний и навыков работы в войсках, которые приобретаются на стажировках в ходе учебы. Профильное образование необходимо получать в вузе, потому что самостоятельное изучение оборонной сферы может затянуться на десятилетия, и не принести заметного успеха.

Для панорамного видения маневров на учебном полигоне или действий в зоне военного конфликта, для комплексного понимания принципов устройства и применения вооружений, процессов боевой подготовки войск необходимо полное погружение. Поэтому военная журналистика должна начинаться с "Курса молодого бойца", обкатки танком, огневой подготовки и марш-броска с оружием.

В процессе обучения наряду с гуманитарными дисциплинами необходимо охватить: стрелковое, артиллерийское и ракетное вооружение, бронетанковую технику, оружие массового поражения, средства химической защиты, общевойсковую тактику, ориентирование на местности, уставы (для элементарного представления о системе координат).

Затем необходимо проверить знания и навыки – практикой в профильных СМИ или пресс-службах, и снова вернуться "за парту", чтобы добрать недостающие звенья с помощью опытных преподавателей. Причем стажировок в ходе учебы на старших курсах должно быть не менее трех, продолжительностью не менее месяца (постоянное взаимодействие с производством профильного контента только приветствуется). На этом пути срастаются теория и практика, рождается военный журналист, которому еще расти и расти, приобретать специализацию, опыт командировок и собственный стиль, осваивать информационные форматы. Труд нелегкий, но благодарный, ведь на выходе – умение освещать и анализировать сложнейшие процессы в сфере обороны и безопасности, профессиональная востребованность, динамичная жизнь, внимание многомиллионной аудитории. Однако кроме технологии, важна и идеология процесса.

Символы и ориентиры

Значительный объем исторических, философских, культурно-религиозных знаний военному журналисту необходим. И на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища в 80-х годах прошлого века мы изучали не только марксистско-ленинскую философию. В основе «рабочего ядра», прежде всего, мировая история, классическая литература, воинские традиции.

С идеологией шутки плохи, ведь издавна в общественной иерархии многих стран "за первозначимым духовным служеньем воинское шло". И потому "призванье воинское свято, в народе ратнику почет", а журналист равен тому, кого понимает. Если не понимает, или не разделяет мировоззрения служивых, ничего выдающегося не напишет, не скажет, не снимет.

Важно понять: военный корреспондент общенационального или ведомственного СМИ не может оказаться "рефери над схваткой", он призван защищать интересы своей страны, а не какие-то абстрактные ценности. Поэтому выбор надо делать раз, и навсегда. В идеале, военная журналистика должна начинаться с военной присяги своему народу и государству. Иные трактовки и подходы опасны для общества и для жизни военного журналиста.

С привязкой к набору будущих военных журналистов Узбекистана, одно из центрально-азиатских изданий (финансируется ЕС) опубликовало любопытное интервью с военкором из Казахстана. Действительно, Назгуль Кенжетай – человек интересный, делает фоторепортажи из горячих точек турецком и английском языках. Работает в Турции, сотрудничает с Anadolu Agency, The Independent Turkish, CNN turk, Agency France Press, BBC Turkish. В интервью Назгуль патриотично замечает: "Каждая страна ведет пропаганду исходя из своих интересов... В это время мы – страны Центральной Азии, сидим, сложа руки. Точнее, уступая им информационное поле, не пытаемся дать альтернативный взгляд и позволяем забивать головы населения иностранной пропагандой".

Из текста понятно, что гражданка Казахстана на грантовой основе учится в Турции, затем работает в Сирии, исходя из турецких же и прочих зарубежных интересов. Какая от этого польза Казахстану и другим странам Центральной Азии?! Очевидно, таким образом готовить военных журналистов не следует. Даже если на кону 15 миллионов долларов США. Западные гранты и "независимые" СМИ решают в Центральной Азии иные задачи.