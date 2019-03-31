Беременная слезно просила ее не увольнять: крик души бишкекчанки

Устраиваясь на работу госслужащей, я и представить не могла, что через 10 лет столкнусь с несправедливостью и непониманием со стороны руководства. Тогда мне было 23 года, и я пребывала в уверенности, что государственные организации всегда поддерживают сотрудников, пишет колумнист Sputnik Кыргызстан.

Я со студенческой скамьи хотела стать частью государственного аппарата. Когда мне предложили оставить высокооплачиваемую работу в частной компании и перейти на госслужбу, согласилась без каких-либо раздумий.

За годы добросовестной работы у меня практически не было выходных. В дни праздников я, как и другие коллеги, находилась на месте. Бывало, с температурой 39 градусов трудилась полный рабочий день. Даже научилась делать себе уколы — оказывается, это помогает экономить деньги и время. Чтобы не потерять работу, я не оформляла больничные листы...

Несмотря на все это, я любила свою работу и люблю ее сейчас. Успела выйти замуж, родить замечательного сына. Конечно, было непросто. Сын подрос, но, как и другие ребятишки, посещая детсад, нередко болел. Зачастую я оставляла болеющего малыша бабушкам, а сама уходила на работу.

Сейчас наша семья снова ждет пополнения...

В организации, где я работала, начальники меняются очень часто. С ними, как водится, приходит новая команда, которая впоследствии вежливо просит некоторых коллег сменить сферу деятельности. Видя все это, я из кожи вон лезла, чтобы не дать повода меня уволить, тем более в интересном положении. Однако никакого снисхождения в связи с беременностью ко мне не проявили — наоборот, давали еще больше поручений. Кажется, работодатели проверяли меня на прочность.

А потом и вовсе начали гнобить. Со мной перестали здороваться и разговаривать даже коллеги, которых я иногда заменяла и "прикрывала".

Я научилась работать и в таких "необычных" условиях, но продержалась недолго. Новоявленная начальница стала распускать обо мне слухи Поверили тому, кто первым донес, и меня вызвали на ковер. Очутившись в кабинете другого начальника — мужчины, которому было чуть больше 40 лет, я очень надеялась, что он с его жизненным опытом все поймет и оставит меня в покое. Не тут-то было: мне указали на дверь. Никакие мольбы не помогли. Позабыв о гордости, я слезно просила не увольнять меня, рассказывала о ребенке и кредите за жилье, но на лице моего собеседника не дрогнул ни один нерв...

Юристы, конечно, могут со мной поспорить: закон запрещает работодателям увольнять беременных, если они сами того не хотят. Но что делать, когда ты стоишь перед выбором — или изо дня в день пребывать в нервной обстановке, или подумать о здоровье будущего малыша? Я выбрала второе.

Намеренно не называю ни само ведомство, ни имена тех, кто вынудил меня уволиться. Надеюсь, прочитав этот текст, каждый, кто хотя бы раз непорядочно поступил в отношении коллег или подчиненных, узнает себя и задумается о том, что за несправедливо уволенными сотрудниками стоят их семьи.

Теперь я вынуждена мириться с новым статусом безработной. Получки супруга едва хватает на выплату кредита, оплату коммунальных услуг и продуктов питания. Расходы нашей семьи сократились втрое.

Да, кто-то скажет, что так живут многие кыргызстанцы, и это правда. Но даже сейчас, оглядываясь назад, я все равно благодарна своей работе и коллегам, людям, которые на протяжении долгого времени скрашивали мои трудовые будни.