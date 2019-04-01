Стандартные уникальные выборы на Украине — новая сюрреалистическая реальность

Президентские выборы на Украине можно назвать трижды уникальными.
Во-первых, они проходят в условиях гражданской войны. Выборы 2014 года проводились в момент, когда эта война только стартовала, большинство избирателей надеялись, что это недоразумение, которое быстро закончится, верили обещаниям Порошенко обеспечить мир сразу после своего избрания. Сейчас идет пятый год войны. Порошенко уже никто не верит, но он умудрятся всерьез претендовать на выход во второй тур.
В-третьих, впервые два фаворита – политических монстра сражаются за второе место (чтобы попасть во второй тур). Лидер – политический новичок комик Зеленский. Порошенко и Тимошенко удобнее далее встретиться с ним, а не друг с другом. То есть в результате вытеснения майданом сил антимайдана из активной политики, борьба разворачивается между инфернальным злом и его гротескным отражением.
Но при всей уникальности идущих украинских выборов, они все же стандартны до оскомины, стандартны настолько, что количество стандарта переходит в новое качество, создавая новую сюрреалистическую реальность.
Все обманули всех
Украинские политики всегда обманывали друг друга. Заключая любые договоры и соглашения, они еще до согласования всех позиций уже знали, когда и как собираются их нарушить. Однако раньше, если уж соглашения заключались, то какое-то время (чаще всего весьма короткое) соблюдались, в виду наличия общего интереса (уничтожить общего политического конкурента или отнять чей-то прибыльный бизнес). Сейчас же все договорились со всеми обо всем заранее, все всех обманули, и каждый играет свою игру в абсолютном хаосе, попутно ведя переговоры о новых соглашениях, которые никто не собирается выполнять.
Но у Игоря Валерьевича не только имидж обаятельного бандита, он – едва ли не единственный из украинских олигархов, обладающий чувством юмора. Он человек плохо образованный, зато нестандартно мыслящий. Поэтому его несложные в целом схемы всегда загоняют в тупик его украинских коллег по олигархическому ремеслу. Просто у Коломйского всегда бывает три варианта действий там, где они видят только один.
Юлия Владимировна, как было сказано выше, не тот человек, который сдается. Она и сейчас бьется отчаянно за призрачные, но все же шансы обойти Порошенко и пробиться во второй тур. Но легитимация ее гипотетического второго места всецело зависит от поддержки Коломойского.
Не исключено, что Игорь Валерьевич решит еще раз сменить сторону в этой игре. Впрочем, об этом мы узнаем еще до наступления вечера.
Будет только хуже
Единственный безупречно верный вывод, который позволяет нам сделать вся эта борьба пауков в банке: кто бы ни стал очередным президентом Украины, народу и стране лучше не будет.
Независимо от фамилии нового (старого) главы государства, у власти останутся те же силы, которые руководят Украиной последние пять лет. Не случайно каждый кандидат обладает полным «джентльменским набором» из олигархической группы поддержки и опоры на одну или несколько силовых структур и собственных боевиков, пытающихся задавать тон на улицах.
С чем столкнется новый президент?
Во-первых, как я уже говорил, необходимо будет расплатиться с теми, кто его поддержал и привел к власти. В условиях полного обнищания населения, разрушения экономики и неспособности сформировать бюджет без иностранных кредитов, расплатиться можно, только передав под контроль немногие оставшиеся доходными государственные должности (таможня, прокуратура, налоговая) и устроив очередной передел собственности в пользу победителей (то есть отъем у побежденных всех сколько-нибудь стоящих предприятий). Понятно, что в таких условиях напряжение в обществе возрастет, ненависть народа к власти усилится, а опасность срыва внутриэлитного конфликта в силовой сценарий увеличится.
В-третьих, за последние пять лет свыше 10 миллионов трудоспособных граждан Украины покинули родину, отправившись на заработки в ЕС и в Россию. В 2018 году социологи отметили тенденцию к вывозу ранее уехавшими гражданами семей – то есть они уже не рассчитывают на возвращение в обозримом будущем. Ухудшение экономической ситуации, с одной стороны, приводит к усилению стремления к эмиграции (свыше 70% граждан заявляют о своем желании так или иначе покинуть Украину). Однако реализовать это желание могут не все. С исчерпанием квалифицированных кадров шансы найти работу за рубежом у эмигрантов с Украины снижаются, и все большее их число остается дома, маргинализируясь и пополняя ряды боевиков и откровенных бандитов. С каждым днем ситуация становится все менее контролируемой,
Таким образом, после так называемых «мирных и легитимных» выборов нового президента Украину ждет обвальное ухудшение социально-экономической ситуации.
Причем противоречия все менее разрешимы, а шансы на стабилизацию регулярной государственности хоть на каком-нибудь (пусть и очень низком уровне) все мизернее.