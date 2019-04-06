Пентагон нарастит присутствие в Польше за чужой счет

Встречая сопротивление на востоке, Североатлантический альянс вынужден "расширяться" внутри себя – страны НАТО вложат сотни миллионов долларов в строительство военной инфраструктуры для войск США в Польше, где сегодня расквартированы 4500 американских военнослужащих.

Варшаве никто и ничто не угрожает. Увеличение оккупационного по сути контингента американских войск в мирной Европе отражает кризис и утрату смысла существования НАТО, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал в Брюсселе о предстоящей 3-4 апреля встрече глав МИД НАТО в Вашингтоне. Планируется обсудить расширение присутствия военного блока в Черном море и некоторые аспекты проведения учений с Грузией. Однако гвоздь программы – создание за счет европейских союзников качественно новой американской военной базы в центральной Польше.

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Обозначенные Столтенбергом 260 миллионов долларов – только начало, строительство серьезных военных объектов наверняка потребует многие миллиарды. Придется создавать новые арсеналы тяжелых вооружений и модернизировать старую транспортную структуру (для приема и перемещения в Европе сил и боевой техники США). Необходимо расширять и углублять морские порты, строить новые взлетно-посадочные полосы, совершенствовать железнодорожные узлы, укреплять речные мосты.

Польша давно пытается стать "ядром" военного присутствия НАТО и США в Восточной Европе. Ранее Варшава предложила разместить на своей территории на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию. Причем обещала компенсировать Пентагону все расходы – около двух миллиардов долларов. Мечты сбываются, и более того – Вашингтон заставит раскошелиться всех союзников.

Стоит ли радоваться союзникам альянса?

Инфраструктура – это бизнес

Столтенберг выдал довольно много "военных тайн" о проекте в центральной Польше: "Это часть более широких усилий по укреплению военной мобильности. Мы будем вкладывать деньги в строительство военных объектов для складирования и ремонта военной техники. Обеспечив заблаговременное складирование в Польше военного снаряжения, мы повысим нашу боеготовность, поскольку тогда в случае необходимости нам придется перемещать только личный состав, но не военную технику".

Практически сюжет из песни: "Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход!" Однако не все гладко даже на бумаге, а если "вспомнить про овраги", то американский президент Дональд Трамп после переговоров в сентябре с польским коллегой Анджеем Дудой заявил: США пока лишь оценивают возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Здесь заметен консалтинговый акцент: не анализируют последствия развертывания войск США в Европе, а именно "оценивают".

Дальше – больше. Только российские танкисты под знаменем "перестройки" могли в начале 1990-х годов выйти из Германии буквально в чистое поле близ Воронежа, Курска, Смоленска и долгими зимними месяцами проживать в палатках с печками-буржуйками. В избалованных армиях Запада так не принято. Ввод американской бронетанковой дивизии в Польшу требует развитой инфраструктуры (жилье для военнослужащих, боксы для танков, ремонтно-техническая база, склады горючего, безопасные арсеналы), то есть очень много времени и денег. Последнее слово – ключевое.

И неслучайно Столтенберг отмечает: "Проект демонстрирует добавленную стоимость НАТО, когда альянс своими инвестициями в Польше расширяет возможности двустороннего проекта между Варшавой и Вашингтоном о складировании в Польше снаряжения и вооружений для танковой бригады США".

Пожалуй, "добавленная стоимость" – точно не про войну. Терминология предполагает сделку, извлечение прибыли, расширение бизнеса, ребрендинг, апгрейд. И главное впечатление от нового проекта НАТО в Польше – это "домашняя заготовка" на черный день. Внимательно рассмотрим карту "восточного фланга".

© Foto : из архива Сергея Ермакова Ермаков: у НАТО не получится реанимировать Североатлантический альянс

Вынужденное складирование

Невозможно доказать целесообразность существования НАТО исключительно вербальными средствами – лозунгами о российской военной угрозе или многолетним камланием о неких "странах-изгоях". Вашингтону и в меньшей степени Брюсселю жизненно необходимы вооруженные конфликты (типа "Бури в пустыне"), перемалывающие миллиарды прежних оружейных инвестиций, открывающие военно-промышленному комплексу новые горизонты. Увы, есть много "но".

За минувшие пять лет Украина явно разочаровала НАТО. Серьезные европейские и американские политики присматривались к этой территории с начала 1990-х, вложили в "революцию достоинства" миллиарды долларов (инвестиции в расширение) и все же поставили на Украине жирный крест. В перспективе Киеву будут помогать, возможно, использовать ВСУ в черноморских провокациях.

И все же путь Киева в НАТО выглядит скорее мифологией, нежели реальной программой на ближайшие десятилетия. Немецкий канцлер Ангела Меркель еще в августе 2014 года высказалась на этот счет определенно и жестко: вопрос включения Украины в НАТО на Западе не обсуждается. Германия, Франция, Италия и другие натовские "слоны" не хотят воевать на российском фронте.

Преобладающий в Западной Европе здоровый пацифизм также является непреодолимым барьером на пути в НАТО для Грузии. Если в рамках альянса киприоты-греки и киприоты-турки являют пример корректного "искрообразования", то грузинский политический темперамент и 5-я статья Устава заранее обрекают вероятных союзников на бесперспективное ожидание, что бы там им ни говорилось. Превращение Грузии в основную военно-морскую базу США проблематично, оно требует времени, средств, точно не понравится Турции и гарантирует непредсказуемо острую реакцию России. Поэтому некий рост активности в Черном море и бесконечный сериал военных учений альянса на грузинской территории – это программа-максимум.

В странах Балтии рост военной инфраструктуры НАТО достиг определенного предела. Не хватает площадок для размещения вблизи границы РФ американских радаров. Натовские корабли скоро выживут из Балтийского моря треску и кильку. В ходе бессмысленного патрулирования балтийских небес альянс уже теряет ракеты, а массированные имитации Армагеддона вблизи Калининграда силами антикварной эскадрильи американских B-52H Stratofortress никого не пугают. При необходимости Россия способна создать над Балтикой бесполетную зону, но ведет себя весьма сдержанно. И здесь тупик.

Поэтому США и НАТО в Польше буквально окапываются, готовятся к десятилетиям позиционной борьбы – для удержания контроля над странами Восточной Европы. Альянс исторически обречен, но если не делать резких движений, способен протянуть существование еще несколько десятилетий. Но старые мехи не наполнить молодым вином.

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