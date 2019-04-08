Ось НАТО — сдвиг вправо: "Междуморье" как клин в Европе

Семидесятилетие НАТО, отмеченное в столице альянса Вашингтоне, на торжество отнюдь не походило. Наряду со стандартными утверждениями ценности и важности организации генеральный секретарь Йенс Столтенберг признавал: "Мы должны честно сказать — вопросы о силе альянса задаются по обе стороны Атлантики".

Нет сомнений, вопросов много. Главные европейские столпы альянса - Германия и Франция уклоняются от исполнения требований вашингтонского босса, который применяет к ним совсем уж грубое политическое и экономическое давление. Турция закупает российские С-400, и на предложение выбрать, с кем она — с Россией или США, — предлагает самому Вашингтону решить, с кем он: с ней, союзницей по НАТО, или с "террористами-курдами". Американские либертарианцы из Института Като сравнивают альянс с 70-летним "пенсионером" и предлагают освободить место для новой архитектуры безопасности.

Приятно российскому уху слышать такие вопросы. Однако не стоит позволять лестным звукам вводить себя в заблуждение. Следите за руками: реальная политика НАТО резко отличается от этих утешительных известий. На европейскую политику сдерживания Пентагон в этом году потратит 6,53 миллиарда долларов — почти в два раза больше, чем в 2017-м (тогда было 3,42 миллиарда долларов). Расходы увеличиваются по пяти направлениям: усиление присутствия, учения и военная подготовка, расширение развертывания, укрепление возможностей партнеров.

О каких партнерах идет речь? На территории каких государств будет усиливаться присутствие и расширяться развертывание? Точно не Германии и не Франции.

Принципиальное обновление, происшедшее в НАТО за последние годы, — это сдвиг центра тяжести альянса из Западной в Восточную Европу. Процесс стартовал еще во времена администрации Джорджа Буша: Германия и Франция показали себя "ненадежными" партнерами, выступив вместе с Россией против войны в Ираке в 2003 году. За это они получили от тогдашнего министра обороны Дональда Рамсфельда с его точки зрения уничижительный ярлык "старой Европы". А услужливые восточные страны, которых Вашингтон в то время вводил в состав НАТО и ЕС на роль застрельщика своих инициатив, удостоились именования "новой Европы".

Администрация Трампа завершила этот переход: теперь европейский конец трансатлантической оси крепко опирается на Польшу. Только в Польше с ее националистическим правительством президент США мог произнести свою милитаристскую речь в июле 2017 года. Только Польша инициативно и настойчиво предлагает свою территорию для размещения военных баз США. И более того: готова платить за это миллиарды долларов и агитирует других увеличивать взносы в НАТО. Только в Польше в феврале 2019 года могла состояться конференция против Ирана.

Польша, со своей стороны, делает все возможное, чтобы быть надежной военной опорой. В феврале этого года Минобороны Польши утвердило план модернизации армии страны на 48,9 миллиарда долларов — с целью "укрепления восточного фланга НАТО". Не стоит сомневаться в том, что вооружения будут закуплены в США. В марте президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что ведет переговоры о приобретении многоцелевых самолетов пятого поколения F-35: планируется купить 32 единицы до 2026 года. Польша и в целом Восточная и Центральная Европа рассматриваются Вашингтоном в качестве потенциальной стартовой площадки для баллистических и крылатых ракет с ядерными носителями.

В плане идей у Варшавы давно есть и концептуальное обоснование. "Междуморье" (термину примерно сто лет) — это геостратегический проект объединения под польским руководством стран между Балтийским и Черным морями, а заодно и Адриатикой. В годы диктатуры Юзефа Пилсудского концепция "Междуморья" подкреплялась тактикой "прометеизма" — разрушения СССР путем разжигания в народах национализма и сепаратизма: мол, "как Прометей принес огонь людям, так Польша принесет свободу порабощенным Москвой народам". Впоследствии такую политику взял на вооружение Третий рейх, создавая национальные легионы СС, а затем этим же занялись США во времена холодной войны, разжигая национализм в рамках "Закона о порабощенных народах".

Для польских националистов "Междуморье" давно было главным оперативным концептом. Новизна в том, что его подхватили американские стратеги и военные. Первым его ввел в оборот в 2009 году Джордж Фридман, глава американского частного разведывательного агентства "Стратфор". Раскрытая "Викиликс" переписка "Стратфор" показывает, что термин "Междуморье" (Intermarium) встречается в 394 письмах "Стратфора", отправленных за два года до декабря 2011-го. В "Геополитическом дневнике" за 2015 год говорится предельно четко: "Ввиду возрождения мощи России идея "Междуморья", поддержанного не Францией, а США, и имеющего своей целью Россию, станет неизбежна". Эти и другие факты и цитаты содержатся в докладе "Концепция "Междуморья": от Пилсудского до Трампа", представленном накануне 70-летия НАТО, 3 апреля, в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Новой политэкономической инкарнацией "Междуморья" стала поддержанная США "Инициатива трех морей" (The Three Seas Initiative), предложенная польскими национал-консерваторами из партии "Право и справедливость". Прошло уже три саммита этой новой структуры, один из них в июле 2017 года посетил Д. Трамп; обсуждали поставки в Европу американского сжиженного газа, то есть вытеснения оттуда российского. Одним из создателей концепции "Триморья" был экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Джонс. Очевидно, что четырехзвездный американский генерал вступает в дело не во имя социальных задач.

РИА Новости / Александр Паниотов Швыткин: страны НАТО часто действуют вопреки международным нормам

"Мы хотим быть и на самом деле являемся практическими политиками, совместно создающими эффективную и активную Центральную Европу как мировую величину", — заявил президент Польши Анджей Дуда на саммите "Триморья" в Бухаресте в 2018 году.

Есть у Польши и еще одно важное геостратегическое устремление: разделить "Междуморьем" своих "извечных" врагов — Россию и Германию. Германия национал-консервативному польскому правительству видится также как олицетворение "либеральной Европы" — еще один повод для противостояния.

Украинские ультраправые не могли не поддержать такой проект. Один из неонацистских лидеров Андрей Билецкий ("Патриот Украины", "Социал-национальная ассамблея", "Правый сектор" — все эти организации запрещены в России) создал "Группу поддержки Междуморья". Параллельно в темном подполье неонацистских организаций на Украине создавалась сеть "Реконкиста", имеющая все атрибуты подпольной военизированной структуры будущего "Междуморья". Организация таких нелегальных силовых групп, имеющих к тому же реальный боевой опыт, невольно приводит к пугающим параллелям с операцией "Гладио" времен холодной войны. Это была подпольная военизированная (по факту — террористическая) сеть под контролем американских спецслужб, проводившая теракты "под чужим флагом" в Западной Европе.

Таким образом, при президенте Трампе вошли в резонанс со стороны США и Польши 1) в идеологическом плане, через националистические устремления, 2) в политическом плане, через стремление нанести удар по России и по Германии, 3) в военном плане, через потребности Вашингтона в усилении инфраструктуры в Европе и милитаризм Варшавы. Яростно антироссийская политика, готовность участвовать в американских провокациях против России и единства ЕС делают Польшу, Румынию, Прибалтику и, конечно, Украину самыми надежными союзниками США в Европе.

"Междуморье" может стать самым эффективным американским клином, вбитым в западную оконечность большого Евразийского континента. Оно навсегда похоронит стремление к строительству общего пространства безопасности и демократического сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Нельзя допустить, чтобы химеры "Междуморья" вновь погрузили Европу и весь мир в хаос нового конфликта.