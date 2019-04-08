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Девушка на выставке Тюбетейка

Весна идет - чапану дорога: с чем носить и как сочетать традиционный кафтан

Sputnik
Колумнисты
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Жаннат Идрисова
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Практикующий стилист и историк моды Жаннат Идрисова объясняет, почему модницам этой весной обязательно нужен чапан.

С наступлением весеннего тепла многие многие модницы прикидывают, какую верхнюю одежду, более легкую и красивую, им приобрести. Плащи, легкие пальто и куртки, кейпы, пончо, макинтоши – выбор богат! А самые стильные и радикальные модники наверняка отдадут предпочтение чапану – одному из хитов предстоящего сезона.

Этот кафтан без ворота и пуговиц, который является частью национального костюма народов среднеазиатских государств, включая Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан, в некоторых модных СМИ сегодня называют халатом. Это не совсем верно, поскольку в классическом варианте чапан больше похож на пальто – из плотной ткани, с утеплителем в виде ваты или верблюжьей шерсти, да еще и простеганный. Однако с халатом определенное сходство тоже наблюдается: прямой силуэт, простой крой, яркая ткань. Многие современные модели, выполненные из шелка и парчи, с легкой подкладкой или вообще без нее, наводят на сравнение и с плащами-пыльниками.

Показ мод традиционной и современной одежды из шелка на узбекско-европейском шелковом форуме в Вене, Австрия
© Facebook / Ministry of Foreign Affairs, Uzbekistan
Эксперт: сейчас в моде узбекский орнамент, но в СССР он был экзотикой
Почему чапан сегодня актуален? Начну с того, что ориентальные мотивы очень часто возносятся на модные пьедесталы в силу своей колоритности, сочетающейся с комфортностью. Один из ярких примеров – всплеск интереса в Европе к восточному стилю в 20-е годы прошлого века, чему немало способствовали "Русские сезоны" Сергея Дягилева. Выдающийся российский художник Лев Бакст, создававший яркие декорации к спектаклям дягилевского балета, эскизы роскошных костюмов, практически стал законодателем моды в Париже, потому что вдохновил своим творчеством другого гения – французского модельера Поля Пуаре - на создание ярких экзотических туалетов. Пуаре, представивший на суд публики яркие, похожие на азиатские одеяния халаты, шаровары, туники из полупрозрачных тканей, расшитые золотом и серебром платья, в одночасье стал самым востребованным кутюрье столицы мировой моды.

Выставка Восточный базар Тюбитейка
Sputnik
Выставка "Восточный базар Тюбитейка"

Интерес к этому стилю в том или ином ключе появлялся и позже, скажем, в 70-е, а также 90-е годы прошлого века, а в последние несколько лет наблюдается рост популярности икатов – уникальных ярких тканей ручной работы. Главные особенности икатов в том, что, во-первых, создаются они вручную на деревянном станке, как это делалось 1000 лет назад в Средней Азии, во-вторых, краска наносится не на готовый отрез, а на нити – до того, как материя будет соткана. При этом ни один узор практически не повторяется. Так вот, из этих тканей получаются особенно колоритные летние пальто и, конечно же, чапаны, с помощью которых легко можно составить богемные образы.

Таир Ф. Таиров
Sputnik
Коллекционер: иностранцы даже женились на узбечках ради покупки иката
Чтобы было понятно, насколько авторитетен икат в мире современной высокой моды, сделаю небольшое отступление: в 2005 году на него обратили внимание модельеры модного дома Oscar De La Renta, этот бренд первым вывел на статусный подиум манекенщиц в костюмах из этой ткани. В 2007 году на подобный эксперимент решился дом Balenciaga, в 2010-м – Gucci и Dries Van Noten, в 2011-м – Emilio Pucci, а потом в этот ряд встали и Roberto Cavalli, и Isabel Marant… Стоит отметить, что Oscar De La Renta возвращался к этой благодатной теме еще не единожды: в 2008-м, в 2013-м, а также в показах сезона 2018/2019 годов.

ПАССАЖИРЫ АЭРОПОРТ ДУШАНБЕ
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
ПАССАЖИРЫ АЭРОПОРТ ДУШАНБЕ

Чем еще чапан заслужил столь пристальное внимание асов модной индустрии? Веская причина – это его способность вписаться в мейнстримы последних лет: многослойность, сочетаемость несочетаемого, эклектику. Чапан способен стать незабываемой доминантой в образе, сочетающем форму японских минималистов и буйство красок эпохи модерна, в которой безраздельно царствовали вышеупомянутые Бакст и Пуаре.

С этим предметом одежды легко монтируются и классические брюки, и скинни, и джинсы; примерно такое же богатство вариантов, если говорить об обуви: туфли-лодочки, кроссовки, грубые ботинки и так далее. Его можно сочетать с кардиганами, легкими плащами и куртками, а высший пилотаж – надеть чапан поверх классического брючного костюма в моднейшую крупную клетку, добившись при этом идеальной "дружбы" принтов.

Выставка Восточный базар Тюбитейка
Sputnik
Выставка "Восточный базар Тюбитейка"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
Мария Захарова вновь вышла в свет в узбекском чапане
Что касается комбинирования узоров, то небольшая подсказка от экспертного сообщества стилистов: у любого принта есть три основные характеристики – цвет, размер и форма рисунка. Для удачного сочетания необходимо, чтобы 1-2 свойства совпадали, например, цвет и форма, или форма и размер, или цвет и размер.

Хорошая новость для российских приверженцев стиля: чапан можно приобрести не только в среднеазиатских государствах. В Москве, например, есть шоу-румы, в которых представлены различные модели – от летних до более теплых, а кроме того, сюда часто привозят чапаны в рамках различных выставок. Например, сравнительно недавно модницы российской столицы могли примерить их на ярмарке "Тюбетейка", в которой участвовали несколько предприятий легкой промышленности из Узбекистана.

Выставка Восточный базар Тюбитейка
Sputnik
Выставка "Восточный базар Тюбитейка"

Что делать, если вы никогда не были поклонником восточного стиля, заявляя, что он вам не идет и так далее? Ничего, то есть продолжать носить то, в чем чувствуете себя комфортно. Хотя, пожалуй, к чапану стоит присмотреться и в этом случае. Возможно, вы, поразмыслив, впустите его этой весной в свою жизнь, весьма вероятно, что это вам понравится.




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