Весна идет - чапану дорога: с чем носить и как сочетать традиционный кафтан

С наступлением весеннего тепла многие многие модницы прикидывают, какую верхнюю одежду, более легкую и красивую, им приобрести. Плащи, легкие пальто и куртки, кейпы, пончо, макинтоши – выбор богат! А самые стильные и радикальные модники наверняка отдадут предпочтение чапану – одному из хитов предстоящего сезона.

Этот кафтан без ворота и пуговиц, который является частью национального костюма народов среднеазиатских государств, включая Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан, в некоторых модных СМИ сегодня называют халатом. Это не совсем верно, поскольку в классическом варианте чапан больше похож на пальто – из плотной ткани, с утеплителем в виде ваты или верблюжьей шерсти, да еще и простеганный. Однако с халатом определенное сходство тоже наблюдается: прямой силуэт, простой крой, яркая ткань. Многие современные модели, выполненные из шелка и парчи, с легкой подкладкой или вообще без нее, наводят на сравнение и с плащами-пыльниками.

Sputnik Выставка "Восточный базар Тюбитейка"

Почему чапан сегодня актуален? Начну с того, что ориентальные мотивы очень часто возносятся на модные пьедесталы в силу своей колоритности, сочетающейся с комфортностью. Один из ярких примеров – всплеск интереса в Европе к восточному стилю в 20-е годы прошлого века, чему немало способствовали "Русские сезоны" Сергея Дягилева. Выдающийся российский художник Лев Бакст, создававший яркие декорации к спектаклям дягилевского балета, эскизы роскошных костюмов, практически стал законодателем моды в Париже, потому что вдохновил своим творчеством другого гения – французского модельера Поля Пуаре - на создание ярких экзотических туалетов. Пуаре, представивший на суд публики яркие, похожие на азиатские одеяния халаты, шаровары, туники из полупрозрачных тканей, расшитые золотом и серебром платья, в одночасье стал самым востребованным кутюрье столицы мировой моды.

Интерес к этому стилю в том или ином ключе появлялся и позже, скажем, в 70-е, а также 90-е годы прошлого века, а в последние несколько лет наблюдается рост популярности икатов – уникальных ярких тканей ручной работы. Главные особенности икатов в том, что, во-первых, создаются они вручную на деревянном станке, как это делалось 1000 лет назад в Средней Азии, во-вторых, краска наносится не на готовый отрез, а на нити – до того, как материя будет соткана. При этом ни один узор практически не повторяется. Так вот, из этих тканей получаются особенно колоритные летние пальто и, конечно же, чапаны, с помощью которых легко можно составить богемные образы.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич ПАССАЖИРЫ АЭРОПОРТ ДУШАНБЕ

Чтобы было понятно, насколько авторитетен икат в мире современной высокой моды, сделаю небольшое отступление: в 2005 году на него обратили внимание модельеры модного дома Oscar De La Renta, этот бренд первым вывел на статусный подиум манекенщиц в костюмах из этой ткани. В 2007 году на подобный эксперимент решился дом Balenciaga, в 2010-м – Gucci и Dries Van Noten, в 2011-м – Emilio Pucci, а потом в этот ряд встали и Roberto Cavalli, и Isabel Marant… Стоит отметить, что Oscar De La Renta возвращался к этой благодатной теме еще не единожды: в 2008-м, в 2013-м, а также в показах сезона 2018/2019 годов.

Чем еще чапан заслужил столь пристальное внимание асов модной индустрии? Веская причина – это его способность вписаться в мейнстримы последних лет: многослойность, сочетаемость несочетаемого, эклектику. Чапан способен стать незабываемой доминантой в образе, сочетающем форму японских минималистов и буйство красок эпохи модерна, в которой безраздельно царствовали вышеупомянутые Бакст и Пуаре.

С этим предметом одежды легко монтируются и классические брюки, и скинни, и джинсы; примерно такое же богатство вариантов, если говорить об обуви: туфли-лодочки, кроссовки, грубые ботинки и так далее. Его можно сочетать с кардиганами, легкими плащами и куртками, а высший пилотаж – надеть чапан поверх классического брючного костюма в моднейшую крупную клетку, добившись при этом идеальной "дружбы" принтов.

Sputnik Выставка "Восточный базар Тюбитейка"

© Sputnik / Евгений Биятов Мария Захарова вновь вышла в свет в узбекском чапане

Что касается комбинирования узоров, то небольшая подсказка от экспертного сообщества стилистов: у любого принта есть три основные характеристики – цвет, размер и форма рисунка. Для удачного сочетания необходимо, чтобы 1-2 свойства совпадали, например, цвет и форма, или форма и размер, или цвет и размер.

Хорошая новость для российских приверженцев стиля: чапан можно приобрести не только в среднеазиатских государствах. В Москве, например, есть шоу-румы, в которых представлены различные модели – от летних до более теплых, а кроме того, сюда часто привозят чапаны в рамках различных выставок. Например, сравнительно недавно модницы российской столицы могли примерить их на ярмарке "Тюбетейка", в которой участвовали несколько предприятий легкой промышленности из Узбекистана.

Sputnik Выставка "Восточный базар Тюбитейка"

Что делать, если вы никогда не были поклонником восточного стиля, заявляя, что он вам не идет и так далее? Ничего, то есть продолжать носить то, в чем чувствуете себя комфортно. Хотя, пожалуй, к чапану стоит присмотреться и в этом случае. Возможно, вы, поразмыслив, впустите его этой весной в свою жизнь, весьма вероятно, что это вам понравится.