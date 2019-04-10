Беспилотники в бой: как страны СНГ готовятся к войнам будущего

Совет министров обороны государств-участников СНГ состоялся в Ереване. На этом представительном форуме специалисты противовоздушной обороны попытались заглянуть в будущее, которое обещает максимально роботизированные вооруженные конфликты. И проанализировали "сирийский" опыт борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Вместе с общими проблемами применения и противодействия БПЛА, каждая из стран-участников форума в Армении имеет свои особенности, опыт и взгляды на развитие подобных технологий. Это позволяет выйти за рамки сирийского опыта, найти конструктивные или парадоксальные решения в сфере технологий и на стыке партнерских интересов.

© Sputnik / Виталий Аньков Талибы сбивают беспилотники США советскими ракетами Р-73 - как им это удается

Делегации военных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также предприятий военно-промышленного комплекса СНГ на 50-м заседании Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ определили приоритеты развития средств ПВО с учетом сирийского боевого опыта и ряда других факторов. И наметили мероприятия оперативной подготовки объединенной системы ПВО.

Подобная работа носит системный характер. Ранее страны СНГ организовали совместное противодействие беспилотной авиации, согласовали концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, дальнейшее развитие объединенной системы ПВО, пути ее адаптации к решению задач воздушно-космической обороны.

Вернемся к растущему рою беспилотников, значительно осложняющих задачи войсковой (объектовой) противовоздушной обороны.

Ударные возможности

БПЛА в военных целях применяются не первый год, однако заметный качественный скачок произошел в Сирии, где террористы перешли к тактике массированного использования ударных беспилотников кустарного производства. Сбитые и захваченные (принудительно приземленные) образцы демонстрировали в Москве минувшей осенью.

© Sputnik / Евгений Биятов В тюрьму на 10 лет: в Узбекистане ужесточат наказание за беспилотники

В арсенале террористов сегодня имеются сотни разведывательных и ударных дронов-самоделок. Сборочные цехи обнаруживали в Сирии и в Ираке. Каждая группировка ежемесячно расходует на комплектующие БПЛА тысячи долларов, ведь в «рабочий набор» входят десятки дорогостоящих элементов, включая камеры GoPro и пластиковую взрывчатку. Неслучайно Минобороны США со своим огромным бюджетом экстренно запросило у конгресса дополнительные средства на борьбу с угрозами беспилотной авиации террористов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял: "Сирийский опыт показывает, что в современных войнах и вооруженных конфликтах возрастает роль робототехнических комплексов. Силами беспилотников обеспечивается круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории Сирии". А начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что около 60–70 российских беспилотников (легкие аппараты "Орлан-10" и "Элерон-3", тяжелые "Форпосты") ежедневно находятся в сирийском небе, ведут разведку, выполняют задачи радиоэлектронного подавления и ряд других. За время боевых действий российской группировки в Сирии беспилотники выполнили свыше 15 тысяч задач, и провели в небе около 100 тысяч часов.

Ранее американские СМИ сообщали, что российские войска в Сирии уже несколько недель блокируют сигналы спутниковой навигации GPS американских беспилотников. И это существенно сказывается на операциях ВС США. По данным источников, помехи создаются для относительно небольших дронов-разведчиков, и средства для наведения помех способны преодолевать защиту от глушилок.

Подавление и обновление

Вооруженные силы России оснащаются новыми многофункциональными комплексами БПЛА, способными решать разведывательные и ударные задачи. Так, в составе 201-й российской военной базы в Таджикистане формируется батальон беспилотной авиации. Роты малой и ближней дальности вооружат беспилотными комплексами "Орлан-10", "Леер-3", "Гранат", "Тахион", "Элерон". Отряд большой дальности получит БПЛА "Форпост". 201-я база уже располагает новейшими средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками противника.

В России разрабатывается боевой беспилотник "Самум" для борьбы с дронами противника. Кроме того, в сети имеется видеозапись с неизвестного российского БПЛА в сирийском Абу-Кемале. Предположительно, это новейший российский беспилотник "Орион" демонстрирует работу лазерного целеуказателя (подсвечивает цель для управляемых боеприпасов). В будущем каждый российский солдат получит свой карманный беспилотник . А пока производство роботизированных БПЛА стремительно растет во многих странах СНГ.

Волей судьбы Армения имеет самое непосредственное отношение к войне беспилотников и гонке вооружений в этой высокотехнологичной сфере, располагает значительным опытом использования и противодействия БПЛА. В зоне карабахского конфликта используются армянские и азербайджанские беспилотники различного предназначения, включая ударные. За последние 10 лет здесь сбито 22 беспилотника ВС Азербайджана. Недавно Армянская армия приняла на вооружение ударные беспилотники типа "Крунк".

На фоне террористических угроз начали производить БПЛА в Узбекистане, и вместе с тем в республике значительно ужесточили наказание за несанкционированное использование беспилотников – до 10 лет тюремного заключения.

© Sputnik / Евгений Биятов Правоохранители Узбекистана начали работать с беспилотниками

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко активно содействует разработке и производству новых БПЛА. Недавно республика показала в Абу-Даби беспилотник, снаряженный "лимонками". Ранее белорусские специалисты модернизировали дрон "Беркут-2" (), предназначенный для Минобороны и пограничников.

Технологии стремительно развиваются. Два примера из дальнего зарубежья. Израильский дрон Rotem () в сложенном виде имеет всего 97 сантиметров в длину, 18 в ширину и 13 — в высоту. С его помощью операторы могут следить за целью, проводить разведку, а также провести моментальное уничтожение цели путем удара (тарана).

Американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk способен вести длительную разведку на высоте около 16 километров. Впрочем, афганские талибы и йеменские хуситы научились сбивать с земли "эталонные" беспилотники американского производства авиационными ракетами советского производства Р-73 на недосягаемых, вроде бы, высотах. Технологическая гонка продолжается.