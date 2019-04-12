Тупая элита, или Зачем нужны университеты

Главные фигуранты этой истории уже предстали перед судом (и публика насладилась фотографиями этого зрелища), а чего-то не хватает. Скандал по поводу продажного элитного американского образования получил свои 15 минут… ну пусть пару недель… славы и пошел на убыль. Ушел на задний план, оттесненный другими скандалами. Давайте посмотрим, что из важного для американцев и для нас упущено в этой истории, пишет РИА Новости.

Если кратко, то суть дела такова: оказалось, что еще год назад ФБР начало расследование массовых мошенничеств при поступлении в наиболее престижные университеты США. Сейчас произведены первые аресты — речь о посредниках, профессиональных агентах по проталкиванию неспособных к обучению детей из элитных семей в вузы по квотам "для спортсменов" (для этого изготовляли фальшивки) или иными кривыми путями. Почему речь об элите — потому что цена такого "поступления" доходит до полумиллиона долларов, и это только то, что мы сегодня знаем. Арестованы и некоторые родители, включая звезд Голливуда. Суд начал заседать, расследование продолжается, будут новые фигуранты.

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И что мы видим? Все как всегда. Сначала вопли по телевидению и в прочих СМИ о том, как Америка до такого дошла и чего стоят их престижные дипломы для элиты — во всех смыслах слов "стоят" и "элита", еще налицо бойкоты и увольнения попавшихся — это в США устраивать умеют. А дальше — медиапространство заполняется новыми скандалами.

И вроде все сказано о том, как не должно быть, то есть какого высшего образования им (да, кстати, и нам) не нужно. А какое нужно? И зачем оно вообще необходимо — не столько отдельным людям, сколько обществу, чтобы опять же всем отдельным людям, из которых состоит общество, жилось хорошо? Вот здесь итог американской дискуссии на эту тему — хаос и невнятность. Возмущаться мы все умеем, а вот вы скажите, как надо и зачем. А "мы", между прочим, — это не только США или небольшая группа западных стран. Это, страшно сказать, вообще человечество. Которому долго объясняли, что Запад — эталон по части объяснения смысла жизни.

И вот мы видим в эпицентре этого Запада идейные судороги по части того, зачем учиться. И такие же судороги по части смысла и организации медицины — вот только один недавний пример, когда к ответу призвали всю фармацевтическую отрасль, чудовищно завышающую цены на лекарства, на фоне все более яростного разговора о том, что такое вообще здравоохранение, что оно может, а что не может делать с людьми. А еще есть давний разговор о том, нужна ли такая журналистика (индустрия "фальшивых новостей", как говорит президент США) и в чем смысл СМИ. В общем, все основные принципы существования общества — с нуля.

Но давайте посмотрим, о чем сказали, а о чем не сказали американцы в связи со скандалом вокруг элитных университетов.

Всплыли вот какие, не очень замеченные пока в России цифры: численность компаний-"консультантов" по проталкиванию в вузы в США сейчас — около пяти тысяч. И 26 процентов студентов элитных вузов пользовались их услугами. Это как бы легальный бизнес, пока его не поймают на чем-то нелегальном.

При этом есть доклады о том, что элитный диплом нужен чаще лишь для статуса, потому что выпускники "непрестижных" заведений зарабатывают не меньше, и — представьте — кто-то обходится и без формального высшего образования, но знаний и талантов при этом имеет не менее прочих.

И еще, как напоминает длинная путаная статья в New YorkTimes, за последний год скандал вокруг высшего образования был не один, а несколько. И прежде всего — с квотами для чернокожих студентов. Дело в том, что абитуриенты азиатского происхождения (китайцы, вьетнамцы, филиппинцы) возмутились: а где квоты для нас, ведь черные еле-еле превышают десять процентов населения США, а привилегий у них… Притом что результат обратный: среди негритянского населения лишь растет расизм по отношению к прочим плюс убеждение, что прочие им вечно должны — в том числе и места в лучших вузах.

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А финансовая и голливудская элита в ответ придумала вот это — консалтинговые фирмы по проталкиванию детей через другие квоты.

Так ведь это уже было… в СССР. Как минимум в послевоенную эпоху существовала такая проблема — массовый прием "производственников". Процентов этак сорок поступивших в практически любые вузы должны были прийти из глубин рабочего класса, с производства или из села. У них была квота, поскольку на экзаменах они неизменно набирали резко меньше баллов, чем дети городской интеллигенции. То есть были куда менее пригодны для дальнейшей учебы, причем эта недопригодность была очевидна с первого курса до последнего (а многие отсеивались буквально сразу). Исключения — гении с производства — конечно, были. Так они ведь были и в самые крепостные времена: вспомним Ломоносова.

Сами производственники отлично видели разницу по части способностей собственных и тех студентов, которые поступали без квот, а лишь на основе реальных заслуг. Поэтому они были очень активны по части профессиональной политической деятельности ("общественной работы"), раньше других и опять же по квотам вступали в КПСС и после окончания шли по "вообще руководящей" линии.

Что в итоге получалось, смотри выше, на США: тупая элита делала вид, что руководила действительно образованным классом, тянувшим всю работу, требовавшую настоящих знаний. Раскол и ненависть между этим классом и партийно-государственной элитой все возрастали — кому же нравится, когда одни работают, а другие в целом руководят. Чем все для СССР кончилось — известно.

Но умные советские родители нашли путь в обход той классово-правильной системы. Они не то чтобы отдавали детей на настоящее производство, в горячий цех, но вот лаборантом… И те становились "производственниками". А это, по сути, та же система "консультантов", что сейчас на целых две недели возмутила США. Где квоты, там и коррупция.

Теперь посмотрим на противоположную ситуацию — ту самую "а как надо". На идеал. Поступают в высшие учебные заведения лишь люди, одаренные от природы талантом, что заметно еще в школе. И без всяких квот, а только по реальным способностям, да пусть то будет хоть дочь столичного профессора. А это система жестокая, ее не обманешь: или школьник учится, или нет, а если нет, то и в университете не вытянет.

Почему это идеал… тут много ответов. Например, такой: высшее гуманитарное образование дает нужные моральные качества для настоящей элиты (это ключевая идея конфуцианства). Или: место человека в обществе зависит не от происхождения, а от знаний и способностей (идеалы европейского Просвещения). Или: тупая элита, принимающая тысячи повседневных глупых решений, завалит страну, лишит ее конкурентоспособности, в том числе в военной сфере (это мудрость эпохи мировых войн). Но жестокие системы отбора элит никто не любит.