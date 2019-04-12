Талибы объявили войну американским ВВС

Тремя днями ранее эту же базу атаковал смертник Талибана* – жертвами взрыва у контрольно-пропускного пункта стали четверо военнослужащих. В среду талибы заявили об уничтожении американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress провинции Гильменд. Самолеты такого типа в боевой обстановке не падали со времен операции "Буря в пустыне", то есть более четверти века.

Sputnik рассказывал в марте об уничтожении талибами советской авиационной ракетой Р-73 беспилотного летательного аппарата США в небе над афганской провинцией Парван. Ранее американский беспилотник MQ-9 Reaper (ценой около 30 миллионов долларов) исчез в небе над провинцией Пактия, южнее Кабула. И складывается впечатление, что недавнее обещание талибов сбить новейший многоцелевой истребитель-невидимку F-35 – не пустые слова. Сегодня военно-воздушные силы США в Афганистане постоянно находятся под ударом, и парировать эту угрозу непросто.

Война Пентагона с талибами продолжается более 17 лет, и конца ей не видно. Коалиция во главе с США и силы НАТО после терактов 11 сентября 2001 года начали в Афганистане военную операцию "Несокрушимая свобода" – против "Талибана"* и "Аль-Каиды"*. Через 13 лет было объявлено о завершении "боевой миссии" и передаче контроля над ситуацией в Афганистане национальным силовым структурам. При этом американские военные базы никуда не делись, параллельно продолжались операции "Страж свободы" (США) и "Решительная поддержка" (НАТО).

Пикирующая исключительность

Весеннее наступление группировка "Талибан"* проводит ежегодно. Невзирая на присутствие американской коалиции, контролируемая талибами территория страны постоянно расширяется. Под властью террористической группировки сегодня проживает почти половина населения страны, около 15 миллионов человек.

Талибы отмечают, что обязательства по джихаду еще не выполнены. Целью нынешней операции "Победа" заявлены "истребление оккупации" и "очищение нашей мусульманской Родины от вторжения и коррупции". На этом фоне гибель бомбардировщика B-52 и его экипажа американское командование и афганские власти не комментируют, но и не опровергают. Соединенные Штаты униженно ведут переговоры по вопросам мирного урегулирования с участием талибов, и 14 – 15 апреля в Дохе состоится вторая межафганская конференция. Талибы намерены обсуждать лишь сроки вывода американского контингента.

© Александр Хроленко Решительная поддержка: сможет ли Сенат США завершить войну в Афганистане

Бессмысленность военной интервенции очевидна, и ранее американские сенаторы подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане. Меняются названия операций, численность оккупационных войск, состав правительства в Кабуле и президенты Соединенных Штатов, однако исламская республика внешним трансформациям не поддается. Тысячи американских военнослужащих и их союзников находятся в осаде на хорошо укрепленных базах, но безопасности это не гарантирует.

"Джихад" продолжается, и перед лицом партизанских формирований американские высокие технологии демонстрируют уязвимость. Талибы научились кустарно изготавливать ракетные установки, позволяющие поражать воздушные цели на высотах свыше 10 километров самонаводящимися авиационными ракетами прошлого века. Уничтожение стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress – показатель качественного скачка боевой эффективности группировки "Талибан"*.

Немного истории ПВО © Sputnik / Виталий Тимкив Беспилотники - в бой: как страны СНГ готовятся к войнам будущего

Стремительный рост военного бюджета США с 639 миллиардов долларов в 2018 году до 750 миллиардов долларов в 2020 году прямо пропорционального скачка боеготовности американских войск не вызывает. И, если воздушные "суперкрепости" B-52 можно достать с земли авиационной ракетой Р-73, созданной в начале 1980-х для МиГ-21 и МиГ-23, то с современными средствами ПВО военно-воздушным силам США лучше не встречаться.

Собственно, бомбардировщик B-52 Stratofortress и ранее попадал под асимметричную "раздачу" во время "Бури в пустыне" в Ираке, во Вьетнаме. Так, 3 февраля 1991 года "стратег" B-52 позывным "Hulk 46" отбомбился по иракской территории на малой высоте, попал под огонь зенитной установки 1960-х годов ЗСУ-23-4 "Шилка", и не долетел до базы на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане. Бомбардировщик упал, экипаж катапультировался, но трое из шести летчиков погибли.

В ночном бою под Ханоем 27 декабря 1972 года вьетнамский летчик-истребитель Фам Туан на МиГ-21 успешно атаковал американский B-52 Stratofortress на высоте около десяти тысяч метров, и сбил "стратега" двумя ракетами "воздух – воздух". Наземными средствами ПВО (ЗРК С-75 "Двина" с боевыми расчетами из Советского Союза) во Вьетнаме было сбито по американским данным 13 бомбардировщиков B-52, по вьетнамским – свыше 30 "стратегов". А всего за годы Вьетнамской войны ВВС и ВМС США потеряли 3374 самолета.

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Даже в мирных условиях бомбардировщики B-52 неоднократно теряли боезапас и горели, демонстрируя невысокую надежность в сравнении, к примеру, с российскими аналогами Ту-95. А если учесть недавнюю серию катастроф новейших многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-35 (в сентябре – в США и в апреле – в Японии) по 100 миллионов долларов за штуку, можно уверенно прогнозировать: талибы в Афганистане имеют больше шансов на успех в операции "Победа", нежели коллективный Запад в проектах "Страж свободы" и "Решительная поддержка".

* – запрещенная в России террористическая группировка.