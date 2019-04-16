Современное образование: школа – режимный объект, или Куда смотрят учителя

Кажется, еще совсем недавно я сама была ребенком, ходила в школу, сидела за партой, на большой переменке бегала в ларек за жвачкой, случалось, и прогуливала уроки. Гардероб у нас находился в подвале – бывшем бомбоубежище, и любимым развлечением младшеклашек было дотянуться до щитка и вырубить его, а потом убежать с криками "Конец света!". Мы носили в школу джинсы, драные не по-модному, а из-за гвоздей на стройках, а когда ввели форму, накинули поверх маек пиджаки, пишет колумнист Sputnik Беларусь.

Недавно я побывала в своей старой школе, теперь уже гимназии – зашла к бывшей классной руководительнице. Она теперь ведет русский язык уже у моей младшей сестры, с которой у нас разница тринадцать лет. И поразилась, насколько за это время изменилась школа.

И я говорю не о новых дверях, на которые деньги собирали всем миром еще в мою бытность. Я о вертушке на входе. О педагогах, дежурящих по двое-трое на переменах в каждом коридоре. О "разбились на пары и пошли в столовую" – и далеко не в первом классе. Может, детям еще заложить руки за спину и опустить головы?! Зачем наши школы превращают в какие-то режимные учреждения?

Прыжок на месте – провокация

Сейчас родители могут выстроиться и хором проскандировать: "У тебя нет своих детей, а когда будут, никакие меры безопасности не покажутся излишними". Возможно. Но давайте проводить грань между безопасностью и тотальным контролем.

Кажется, очень скоро день любого школьника, и без того расписанный по минутам после школы музыкой, бассейном, танцами и репетитором по математике, будет начинаться так.

Надев свой браслет с GPS, ребенок садится в машину, которая подвозит его к самой калитке огороженной школьной территории. "Отпикав" свой пропуск или написав подробную объяснительную, почему он остался дома, ребенок направляется в класс, попутно пройдя фейс-контроль: правильно ли одет? Выглажена ли рубашка? Если нет – вдруг в семье проблемы, нужно срочно отправить его к социальному педагогу. Хмурое выражение лица? К психологу, вдруг он сейчас думает о том, как зарежет весь свой класс с учительницей во главе!

Оказавшись в кабинете, ребенок сдает телефон на хранение и весь урок до нервного тика гипнотизирует ящик, где он лежит – вдруг пришла СМС от друга? Или какой-нибудь современный тамагочи захотел есть?

Я открою большой секрет тем людям в министерствах, которые думают, что лишение ребенка любимого гаджета моментально переключит его внимание на учебу. Не переключит. Он будет рисовать в тетради, выцарапывать на парте свое имя, делать из ручек самолетик, двигать ногой стул соседа спереди. Все, что угодно, лишь бы не скучать.

Гимнастика на контрольных

Когда я преподавала сама, мне приходилось вытрясать шпаргалки в несколько этапов. Сначала я проходила по классу и собирала "бомбы" – заранее написанные варианты контрольной. Через минут пять, когда все успокаивались и принимались сосредоточенно шуршать, я просила класс встать и поднимала учебники, с грохотом рухнувшие с коленей. Еще минут десять спустя я вынимала из пеналов, ручек, из-под столов, снимала со спины соседа спереди шпаргалки, раздавала новые варианты контрольной и отправляла некоторых вымыть руки и коленки. Минут за двадцать до конца урока я подходила к упражняющимся в косоглазии и молча протягивала руку ладонью вверх. Как правило, в нее ложились незамеченные ранее листочки. На этом успокаивалась: оставшихся я считала достойными противниками, которые в будущем смогут сорвать куш в покере – действительно, зачем им учить мой предмет?

К чему я. Если есть возможность пойти против системы, ребенок найдет лазейку. И чем сильнее давление, тем большим будет противодействие, этому даже меня, гуманитария, на физике смогли научить (несмотря на то же сопротивление).

Sputnik Школьная система в Узбекистане

Загоняя детей в жесткие рамки, заставляя их ходить строем и отчитываться о своем маршруте из школы, расставляя охрану и ограничивая их во всем, в чем можно без откровенного нарушения прав человека, мы растим либо параноиков, которые будут оглядываться на каждую тень – вдруг опять слежка? Либо бунтарей, которые начнут с немотивированных (с родительской точки зрения) истерик и закончат… хорошо, если просто закончат.

Безопасность – это прекрасно. Родителям спокойнее, возможно, они даже меньше начинают воспитывать криком. Но зачем же пытаться растить сферических членов общества в вакууме режимных школ?

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