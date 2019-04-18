Все по Гоголю: второй тур президентских выборов на Украине

По поводу выборов на братском "хуторе близ Диканьки": ситуация там совершенно гоголевская. По итогам первого тура большинство украинцев проголосовало за Голобородько, персонажа сериала "Слуга народа" и автора идеи сериала "Сваты", внезапно ворвавшегося в украинский политикум – то есть в значительной степени не за реального политика с программой, а за "нос майора Ковалева" с телепрограммой. За ролики, скетчи, КВН и прочее направленное движение электронов.
Смех сквозь слезы
Смех тут тоже гоголевский: сквозь слезы. На Украине каждодневно льется кровь, а не водица, потому что значительная ее часть не намерена быть "бастионом Европы". Хочет жить своим уставом, говорит на русском и вот уже пять лет, как отстаивает это право с оружием в руках.
Не менее 80% остальных украинцев используют русский язык в повседневном общении, и даже Петр Порошенко, когда электоральная ситуация совсем приперла, запел, что "русскоязычный". А Владимир Зеленский вел на русском языке всю предвыборную кампанию (плюс уважение к "мове", что правильно) – и выиграл, демонстрируя реальное отношение граждан страны к вымученному, угрюмому, бандеровскому украинству, на которое делали ставки практически все, кого Зеленский легко обошел. Не сработали ни "томос", ни "героический" прорыв москитного флота под Крымский мост, ни "декоммунизация", ни марши с портретами Бандеры и Шухевича…
Возьму на себя смелость сказать, что это "страшная месть" нормальных украинцев: они восприняли полувиртуального Зеленского как возможность высказать власти правду, не опасаясь сгореть в одесском аду Дома профсоюзов. Не разделив судьбу Олеся Бузины. Или Кирилла Вышинского. Не попав под суд или хотя бы под злобный язык Фарион. И вызвав неподдельное разочарование провокаторов вроде Бабченко.
Надоело населению демонстрировать то, чего на деле нет.
Этого никакая Диканька не выдержит!
Поскольку люди со стороны легче оказываются пророками в отечестве, сошлемся на социологию от Института Гэллапа. Он сообщает: к началу нынешнего года "уровень доверия жителей Украины к своему правительству упал до 9% при среднем общемировом значении в 56% и среднем значении по бывшему СССР в 48%. Украина уже два года уверенно лидирует по этому показателю".
Аж 91% опрошенных граждан Украины считают нынешних министров коррумпированными. Ирония опять-таки вполне гоголевская, но по Гэллапу (ну, и по Гоголю) наивысший уровень поддержки имело правительство Азарова перед государственным переворотом в 2014 году (!). Хотя этот уровень и не превышал 24%.
Украинские политики, в которых осталась толика здравомыслия, посетили Москву, чтобы обсудить с "Газпромом" и правительством энергетическое и иное будущее. Их, конечно, заклеймили националисты, но в ад ни Медведчук, ни Бойко не провалились, а последний, будучи кандидатом в президенты, скорее всего, и голосов себе поднабрал.
Ни раскол православия, ни навязчивое украинство, ни "ускоренная евроинтеграция", до которой реально ближе не стало, ни НАТО, намеренное установить ракеты вдоль границы с Россией (чем подпишет смертный приговор украинской государственности), не впечатлили большинство избирателей. Проигравший первый тур Порошенко, в полном соответствии с украинской политической традицией легко переобуваться в воздухе, внес спешные коррективы в свои лозунги. Ушла тема "главнокомандующего" решительной евробитвы с Путиным. На первый план выдвинулось миротворчество и даже урегулирование проблемы Донбасса: по социологии следом за удручающей бедностью и раздражающей коррупцией четверть украинских избирателей считает ее главной в программе кандидата, за которого они были бы готовы отдать голоса.
Все это басни пасечника, и ни Порошенко, ни, кстати, Зеленский не имеют подлинного ключа к этой истории, что подтверждается намеренными оговорками обоих: не собираемся вести переговоры с представителями востока Украины. То есть с миллионами своих сограждан.
А ведь без этого никакой "пан голова" не поможет.
Вышинский: в Киевском СИЗО смеются над Порошенко >>
Вывод: перед нами очередные "побасенки", предвыборное хвастовство, обещания, о которых забудут назавтра: что, "начальники Незалежной" дали команду сворачивать "проект Украина" как средство сдерживания России? Ничего про это не слыхать.
Что-то подсказывает мне: ни в ком из кандидатов не увидел бы Гоголь "глубины душевной", которая способна обратить "презренную жизнь" в "перл создания". Недаром же кто-то подметил: Зеленский нынче выигрывает на тех же лозунгах, что и Порошенко пять лет назад. И?..
"Скучно на этом свете, господа!"
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