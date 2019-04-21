Украина выбирает президента. России все равно

Сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов, который определит нового руководителя страны на следующий пятилетний срок. Причем определение "новый", судя по всему, следует понимать буквально, пишет колумнист Ирина Алкснис.

Победивший в первом туре практически с двукратным преимуществом Владимир Зеленский (он получил 30,24 процента против 15,95 процента у Петра Порошенко) воспринимается и экспертами, и украинскими избирателями как безоговорочный фаворит. Это подтверждают и замеры социологов. Согласно результатам свежего исследования Киевского международного института социологии, поддержать Зеленского готовы 72,2 процента респондентов, а действующего президента — 25,4 процента, указывает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Все по Гоголю: второй тур президентских выборов на Украине

Это наложило отпечаток на последние дни предвыборной кампании. Порошенко делал все положенные телодвижения и выражал уверенность в своей победе, однако его команда рассыпалась на глазах. Например, ушел, громко хлопнув дверью, замглавы администрации президента генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, курировавший спецслужбы. Поговорка про крыс, покидающих тонущий корабль, в последнее время стала самой популярной в Киеве.

Судебная власть также продемонстрировала впечатляющий талант переобуваться в воздухе. На уходящей неделе были освобождены из-под стражи Надежда Савченко и известный переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан, обвиняемые ни много ни мало в подготовке терактов на территории Украины и покушения на Петра Порошенко.

Кроме того, в четверг Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию украинского Приватбанка. Это означает полномасштабное и открытое возвращение в украинскую политику бывшего его владельца Игоря Коломойского. По слухам, именно он на самом деле стоит за лидером президентской гонки Владимиром Зеленским.

В общем, события последней предвыборной недели на Украине представляют собой осовремененную версию сцен из кинофильма "Свадьба в Малиновке" — тех, которые про "власть меняется".

Что касается украинского общества, то оно в пятый раз участвует в традиционном для страны спектакле "Как мы ошиблись в своем выборе в прошлый раз, но теперь-то точно все получится".

Стоит напомнить, что из пяти постсоветских руководителей страны четверо (за исключением Леонида Кучмы) покидали свой пост после первого же срока, причем со шлейфом острого общественного недовольства и презрения. Петр Порошенко просто повторяет судьбу почти всех своих предшественников, включая Виктора Януковича, растеряв с 2014 года крайне впечатляющий уровень доверия и поддержки, что был у него тогда.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Порошенко могут вызвать на допрос по делу о хищениях – глава МВД Украины

На этот раз украинцы сделали ставку и возложили надежды на шоумена-комика без малейшего политического опыта, заявившего о своих президентских амбициях чуть больше трех месяцев назад. Пожалуй, букмекерам имеет смысл начать принимать ставки, насколько быстрым и глубоким окажется разочарование украинского общества в новом претенденте на роль спасителя Украины от всех бед.

Однако участие в выборах профессионального массовика-затейника сыграло свою роль в предвыборной кампании, апогеем и масштабным финалом которой стали долгожданные дебаты кандидатов на стадионе "Олимпийский", прошедшие в пятницу вечером.

Порошенко с Зеленским выясняли, кто из них сильнее замазан в сотрудничестве с Россией, кто в большей степени считается ставленником олигархов, и в итоге оба встали на колени — все в полном соответствии с текущей общественно-политической повесткой Украины. Но большинство зрителей сошлись в том, что лидер предвыборной гонки в данном действе выглядел убедительнее. Профессиональный актер все-таки.

Россия, со своей стороны, также внесла лепту в избирательную кампанию соседей на финишной прямой.

В четверг Москва в ответ на действия Киева ужесточила санкции, расширив список украинской продукции, запрещенной к ввозу в Россию, а главное, запретив экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов. Данный шаг российских властей вызвал ожидаемо нервную реакцию украинской стороны.

Пять послемайданных лет привели к тому, что потери Украины от разрыва экономических связей оказались в 13 раз больше российских, причем в первую очередь они коснулись высокотехнологичных отраслей — приборо- и машиностроения. Вдобавок страна усилила свою энергозависимость от России. Новые же санкции, по словам главы российского Минэкономразвития Максима Орешкина, затронут еще 30 процентов российско-украинского товарооборота. Неудивительно, что решение Москвы явно встревожило украинских экономистов.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Последний бой: на дебаты Зеленского и Порошенко пришли 22 тысячи человек

В то же время по сложившейся традиции такие мелочи, как перспективы национальной экономики, мало волнуют украинских патриотов. Куда больше времени они уделили обсуждению темы, как же теперь воевать с агрессором, если тот перестанет поставлять ГСМ.

Однако наибольшее внимание с самыми разнообразными высказанными версиями и предположениями на Украине вызвал вопрос о том, а что, собственно, хотела сказать Москва данным своим шагом, на мельницу какого из кандидатов лила воду и какой цели стремится достичь.

Ведь известный своим коварным интриганством Кремль, разумеется, не просто так принял решение под самые выборы. Очевидно, Москва хочет добиться некоего эффекта.

Ну что ж, наверное, не стоит скрывать, что это действительно так и постановление российского правительства о расширении санкций и впрямь содержит в себе зашифрованное послание Украине.

Оно очень простое и короткое: России все равно.

Более двадцати лет Украина успешно позиционировала себя как страну-мост, страну-посредник между Россией и Европой, сидя на двух (а то и трех) стульях и на каждых выборах разыгрывая карту пророссийского кандидата, чтобы выторговать у Кремля очередную порцию бонусов, привилегий и прочих плюшек.

Последние годы были трудными и болезненными для российско-украинских отношений, но Киев в стремлении разорвать тесные узы с Москвой добился своего.

Россия освободилась от глубокой привязанности к юго-западной соседке. На месте братских чувств остался некоторый интерес к тамошнему политическому цирку (впрочем, неуклонно угасающий последние месяцы) и сформировался хладнокровный прагматизм как новая основа двусторонних отношений.

В рамках этого подхода для Москвы неважно, кого у соседей изберут президентом.

Украина определила свой путь и прошла точку невозврата на пути превращения в слаборазвитый ресурсный придаток и бедный, но достаточно обширный и в этом смысле привлекательный для России рынок. А значит, для очередных санкционных ограничений Москвы не имеет значения, предпочтут ли сегодня украинские избиратели Зеленского или же Порошенко каким-то чудом удержит власть. Россия не собирается вмешиваться в сделанный Украиной выбор.

Удачи.