Америка обдумывает импичмент Трампу: почему это хорошо

Несмотря на то что расследование специального прокурора Мюллера не привело к предъявлению официальных обвинений в "сговоре с Кремлем" и государственной измене, значительная часть американской политической элиты требует начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

В качестве мотивации предлагаются несколько вариантов, большинство которых связаны даже не столько с мифическим вмешательством России в американские выборы, сколько с тем, что Трамп был якобы рад этому вмешательству. В статье, опубликованной на сайте телекомпании CNN, известный экономист и профессор Колумбийского университета Джефри Сакс требует, чтобы импичмент был начат немедленно, и приводит следующие аргументы:

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"Трамп приветствовал вмешательство России в выборы 2016 года, сигнализируя о своей готовности изменить внешнюю политику США в пользу России, отменив санкции. Согласно докладу Мюллера, президент России Владимир Путин спустил с поводка российские спецслужбы, чтобы взломать электронные письма центрального комитета Демократической партии, и начал кампанию дезинформации, чтобы затроллить выборы через Facebook, а также используя другие средства. Хотя Мюллер не нашел убедительных доказательств того, что участники избирательного штаба Трампа вступили в сговор с российскими властями в ходе операции по взлому и дезинформации, они знали, что Россия предложила помощь и что Россия ожидала, что (кампания Трампа. — Прим. авт.) получит политическую выгоду от информации, украденной и раскрытой российскими усилиями".

Логика Сакса — иезуитская, но другого от него и не стоит ожидать. Влиятельный американский экономист имеет давние счеты с Россией, и ему, вероятно, хотелось бы, чтобы после импичмента Трампа новый президент завершил то, чего не смог сделать сам профессор в 1991-1994 годах, то есть окончательно уничтожить нашу страну.

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Сакс — это тот самый "американский консультант", который фактически писал экономическую "политику" России в начале 90-х. Ему принадлежит не только авторство шоковой терапии, которую хорошо помнят многие россияне, но и поразительное по накалу наглости интервью 1998 года, где он объяснял, что в начале 90-х американцы хотели России только хорошего, но российские реформаторы все испортили.

Помимо профессиональных русофобов и известных "экономических киллеров", которые уже давно требуют наказать Трампа просто за то, что он говорил о возможном смягчении антироссийских санкций, в пользу импичмента высказываются многочисленные конгрессмены и сенаторы Демократической партии. Более того, они готовы поднять бунт против руководства партии с целью принудить его к началу импичмента, несмотря на все сопутствующие политические сложности и риски.

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Нэнси Пелоси, лидер фракции меньшинства в палате представителей конгресса США, выступила резко против импичмента, но уже сейчас агентство Bloomberg пишет: "Пелоси находится под давлением, поскольку "прогрессивные демократы" требуют его после (публикации доклада) Мюллера".

В качестве инициаторов бунта демократов против партийных лидеров выступают такие знаковые фигуры, как конгрессмен Александрия Окасио-Кортес (самый популярный молодой политик Демпартии) и одна из потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии сенатор Элизабет Уоррен.

Запуск процедуры будет иметь крайне негативные последствия для администрации Трампа с точки зрения его способности проводить эффективную внешнюю и внутреннюю политику, а также организовать успешную избирательную кампанию в преддверии выборов 2020 года.

Однако, с другой стороны, Трампу может и не потребоваться вести избирательную кампанию в классическом понимании этого термина. Поскольку процедура импичмента, предусмотренная американским законодательством, является публичной и предполагает эдакий "парламентский суд" над президентом, благодаря ей глава государства получит идеальную возможность превратить это судилище в медийное шоу, которое, по сути, будет судом над его обвинителями.

Слушания по импичменту будут гарантированно транслировать все американские телеканалы, а уж рейтинги у такого политического шоу станут просто запредельными, что даст возможность Трампу и/или его "адвокатам" из числа республиканских сенаторов и конгрессменов донести свои политические месседжи до избирателей и вываливать компромат на лидеров Демократической партии непосредственно в прямой эфир. В том, что такой компромат есть, нет никаких сомнений еще со времен избирательной кампании 2016 года.

Более того: шоумен Трамп — мастер контроля телевизионной картинки, то есть он легко сможет одновременно создать себе образ политического мученика и последнего борца-одиночки за американскую свободу. Как справедливо заметил известный американский лингвист, публицист и политический теоретик Ноам Хомский, который выступал против расследования "Рашагейта", оппоненты Трампа подарили ему огромный подарок: "На самом деле, вероятно, они вручили ему победу на следующих выборах. Это вопрос нежелания иметь дело с фундаментальными проблемами, и они ищут что-то на стороне, что каким-то образом приведет к политическому успеху. Настоящие проблемы — это совсем другие вещи".

Можно было бы порадоваться за хаотизацию американской политики и за то, что попытка провести импичмент, по большому счету, лишь подточит уже дышащую на ладан систему государственного управления наших оппонентов. Но во всей этой истории есть неприятный для России момент. Осознав системные проблемы, связанные с внутриэлитной политической борьбой, более напоминающей внутриэлитную гражданскую войну, некоторые американские элитарии, в том числе связанные с силовыми структурами, предлагают проект объединения всех политических сил на основе общей программы.

Так вот, к сожалению, эта общая программа сводится к тому, что во всем виновата Россия и ее нужно жестоко наказать за то, что она развязала внутриэлитную гражданскую войну в США. Именно этот подход просматривается в заявлениях бывшего замдиректора ФБР по разведке Кевина Брока:

"Генеральный прокурор сказал, что американцы должны радоваться, что они не участвовали в сговоре с русскими. Честно говоря, американцы должны испытывать отвращение. В Москве и Кремле — праздник по этому поводу. Источником всего этого явно была российская кампания активных мер, под которой подразумеваются пропагандистские инициативы российской разведки, чтобы посеять раздор на выборах в США. У них в этом был некоторый успех. Думаю, что генеральный прокурор прав: мы должны вернуться к истокам и посмотреть, как это началось. Как мы дошли до того момента, когда стали доводить нашу политическую систему буквально до конвульсий, пытаясь гнаться за чем-то, что оказалось ложью?".

Если и демократы, и республиканцы, и администрация Трампа официально признают Россию виновной в том, что из-за нее началась настоящая война элит, которой не было со времен американской Гражданской, то это неизбежно приведет к определенной консолидации государственного аппарата США и усилению санкционного давления на нашу страну.

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Санкции — не самое грустное в этой истории, ибо ограничения, которые американцы могли ввести без серьезного ущерба для себя, — уже введены. В этом сценарии плохо будет то, что американские политики и силовики перестанут грызть друг другу глотки и смогут с удвоенными усилиями заняться дестабилизацией планеты.

Однако, к счастью, этот сценарий маловероятен. Ни Трамп, ни подавляющее большинство представителей "системных политиков" (то самое "глубинное государство", о котором так любит говорить Трамп) не заинтересованы во внутриамериканском примирении. Их интересует старая добрая тотальная война на уничтожение. Это значит, что весь мир, скорее всего, получит возможность наблюдать за вторым сезоном политического реалити-шоу, победитель которого получит бразды правления уже серьезно ослабленной американской империей, не только потерявшей значительную часть своего международного влияния, но и разломавшей механизмы внутреннего управления, когда-то позволявшие США быть настоящим мировым лидером.