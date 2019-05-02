Проблема "лишних". Почему половина россиян не работает по специальности

Любопытные данные были получены ВЦИОМ в ходе всероссийского опроса в конце прошлой недели. Как выясняется, почти половина жителей России не работают по специальности, которой обучались. В качестве основных причин этого неприятного явления респондентами чаще всего называются отсутствие возможности трудоустройства и низкая зарплата.

На мой взгляд, это не совсем так.

Точнее, низкая зарплата "по основной профессии", как и недостаток профильных рабочих мест — это все-таки следствие, а не причина. Причина же кроется в том, что рекламируемый всеми профильными ведомствами "рынок образовательных услуг" даже рынком-то так по-настоящему и не стал. Да еще и пребывает в совершенно жутчайшем дисбалансе с рынком труда. И все реформы образования в своем нынешнем виде с точки зрения воспроизводства трудовых ресурсов вообще никак с этим самым рынком труда не связаны.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Стали известны самые востребованные профессии в Узбекистане

И это очень тревожный сигнал как для российской экономики, так и для общества в целом (большого секрета тут нет): человек, не востребованный по основной специальности, как правило, экзистенциально не удовлетворен своей жизнью, что, в общем-то, неудивительно. И, как следствие, зачастую социально неспокоен. Иной раз представляя собой настоящий "горючий материал" для тех социальных процессов, которые нашему обществу совершенно не нужны.

И это, увы, характерно не только для нашей страны: вспомним, с чего начиналась печально знаменитая "арабская весна", движущей силой "протестующей улицы" в которой стала достаточно образованная, но не востребованная работодателями молодежь.

Впрочем, давайте по порядку.

Согласно данным опроса, 51% респондентов работают по специальности, из них 58% — люди с высшим образованием. Еще 47% наших соотечественников по специальности не работают (из них 55% — со средним специальным образованием). Но еще интереснее другое: почти треть (28%, если быть совсем точными) респондентов не работали по приобретенной профессии вообще никогда.

При этом ссылаться на "мобильность рынков труда в условиях постиндустриальной экономики" неуместно. Просто хотя бы потому, что для того, чтобы получить минимально устраивающую их работу, 37% граждан проходили курсы специальной профессиональной переподготовки. Еще 33% обучались самостоятельно. А 29% респондентов просто заявили, что и вовсе не получали никаких новых знаний и навыков для работы в своей сфере деятельности, и у них при этом, что самое удивительное, все "достаточно хорошо". Какой смысл в таких условиях удивляться как "профессиональной невостребованности граждан", так и жесточайшему кадровому кризису, в том числе и в таких сферах, как экономика и даже государственное управление.

Причины данного явления долго искать не надо, достаточно взглянуть на его генезис.

Кадровый дефицит в одних профессиях и кадровая избыточность в других изначально образовались у нас в ходе развала советской модели экономики и государственности. Когда "новой" капиталистической формации требовались специалисты в области оптовой и розничной торговли, коммивояжеры, маркетологи, агенты, трейдеры, финансисты. А носителей прежних специальностей, условных "физиков, инженеров, врачей и учителей", торжественно объявили "не вписавшимися в рынок" и отправили на свалку истории как "невостребованный материал". Так и появились в нашей с вами стране "лишние люди в условиях рыночной экономики". И тогда же, как следствие, появилась и концепция "образования как услуги". И самое главное, светлая убежденность, что и в этой отрасли, как и во всех остальных, "невидимая рука рынка" расставит все по местам.

...Невидимую руку рынка надо для начала поймать. И заставить работать: иначе она этого делать не любит, предпочитая подбирать то, что сравнительно плохо лежит.

Если вы обратите внимание, то все наши реформы в сфере образования, хоть и объявляют своей целью "включение образования в системный рынок услуг", начинаются отчего-то не с "рыночных элементов", а с реформы базовых навыков, приобретаемых в начальной школе. Потом идут через среднюю школу к высшей и средней специальной. А уже дальше, по мысли реформаторов, специалист готов и "востребованность" его на рынках теперь зависит исключительно от него самого.

Между тем с точки зрения практической экономики такая система — это очевидный нонсенс, "перевернутая пирамида": по идее, сначала хорошо бы понять, какие именно специалисты нужны этим самым рынкам труда. Это не так сложно, на самом деле.

По крайней мере, такой инструментарий у современных специалистов в области социальных технологий есть, нужно только уметь его применять. А с этим вот значительно хуже: кадровый дефицит проник и в те сферы, которые с ним, по идее, должны бороться и этот вопрос решать. И вот именно как раз действующие и перспективные рынки труда уже и должны давать своеобразный "заказ" высшей и средней специальной школе: условно говоря, сколько приблизительно нам нужно врачей, военных, учителей, инженеров, да хоть и экономистов с юристами, ибо и эти люди тоже рынку нужны. А уже высшая и средняя специальная школы и должны дальше диктовать средней и начальной: какого качества и с какими навыками абитуриенты ей, этой самой вышей школе, нужны.

И далее по цепочке.

В противном случае результатом "социально-образовательных технологий" является тот самый торговец фруктами с хорошим высшим образованием, самосожжение которого стало поводом для той самой "арабской весны".