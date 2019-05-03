Короля играет свита. Что сыграла команда Зеленского

Пока неспешный украинский ЦИК готовился официально назвать имя победителя президентских выборов, Владимир Александрович Зеленский успел отъехать на турецкий курорт, где в блиц-режиме набирался сил для служения Отечеству и, по слухам, встречался с влиятельной группой поддержки.

А пока вновь избранный президент Украины отдыхал, с украинцами красочно общались его советники и помощники, давая разнообразные комментарии по всем вопросам общественной и политической жизни страны, пишет Нюра Берг для РИА Новости. Некоторые так заходились, что впору было опасаться: а ну как на инаугурации гетманскую булаву вручат не пану Зеленскому, а, например, начальнику его штаба Дмитрию Разумкову — насколько речистым оказался юный политтехнолог.

© Sputnik / Стрингер На Украине официально объявили итоги президентских выборов

Впрочем, не он один. Доселе мало кому известный гражданин, которого Зеленский как будто прочит на должность министра обороны, Иван Апаршин в своих импровизациях многое открыл изумленным избирателям, явно не ожидавшим увидеть в команде артиста настолько воинственного и одновременно говорливого ястреба.

К группе спикеров присоединилась также супруга Владимира Александровича. Елена Зеленская поначалу энергично отговаривала мужа от "этого проекта", но довольно быстро вошла в роль первой леди и максимально близко к тексту повторила все основные месседжи первых двух советников.

Что же можно сказать, проанализировав выступления советников и жены президента, а отчасти и самого главы государства? Сказать можно разное. Кто-то маркирует формат энергичным определением "шок и трепет", кто-то — "слабоумие и отвага", а кто-то уверен, что команда Владимира Александровича намеренно дискредитирует своего патрона в глазах его избирателей, выполняя чей-то дьявольский умысел. Ибо, как говорится, и надо бы хуже, да некуда.

Пройдемся же по основным посылам более подробно.

Из выступлений советников Зеленского следует: Россия — агрессор, Путин — враг, переговоры с главой российского государства вести можно, но на сугубо украинских условиях. Украинские условия известны со времен Петра Порошенко — Крым вернуть, Донбасс сдать, газ прокачивать, нефть поставлять, прощения просить, репарации платить. Нет ни одного симптома коррекции генеральной линии, опираясь на который можно было бы сказать: лед тронулся. Заявления советников воинственны и запальчивы, особенно старается упомянутый теоретический министр обороны Апаршин. Он не велит Зеленскому разговаривать с Путиным без свидетелей, а только в формате "я и кузнец", настаивая на том, чтобы к переговорам по Донбассу были привлечены также США и Великобритания, что означает, разумеется, окончательно их похоронить. Мало того, Апаршин обещает нанести русским неожиданный удар при первом же удобном случае.

Таким образом, не остается сомнений в том, что никаких замирений по непризнанным республикам не планируется. Полковнику вторит и чревовещатель президента Разумков, который категорически отрицает возможность переговоров непосредственно с руководителями ЛДНР. Да и сам Зеленский четко заявляет: никакой амнистии, никакого особого статуса Донбассу. Правда, обещает перевести войну в формат информационной, что очевидным образом не входит в планы Ивана Апаршина, пообещавшего, что через пять лет зарплата солдат на передовой (!) достигнет тысячи евро.

С Апаршина спрос небольшой — его кандидатуру посоветовал Зеленскому известный своей истеричной русофобией персонаж, выученик академии НАТО Анатолий Гриценко, поддержавший Владимира на выборах, что само по себе крайне любопытно. Но народ спрашивает именно что с Зеленского: а как вы, слуга народа, могли на эту кандидатуру согласиться? Кандидатура успела наговорить сто бочек арестантов, изумила публику ультимативной воинственностью и ни разу не была призвана к умеренности, собственно, ее будущим патроном.

Жена Зеленского, в свою очередь, заверила публику в том, что Владимир "не пойдет на уступки агрессору", не станет вести переговоры с Путиным без присутствия международных лидеров и "не станет ничьей марионеткой", потому что однажды он громко кричал на Коломойского. А еще она объяснила, почему Владимир пошел в политику: "мы решили, что нужно что-то делать, чтобы не превратиться в Россию". Публика зря ждала от Елены, сценаристки шоу "95 квартал", каких-то ярких и оригинальных суждений. Первая леди лишь прилежно пересказала шпаргалки политолога Разумкова.

Но и это еще не все. В эти дни особым умом и сообразительностью в очередной раз блеснул действующий министр социальной политики Рева, назвавший жителей Донбасса мразью прямо во время интервью, данного им BBC (казалось бы, вот повод для блистательного антре в духе информационной войны — президент мог примерно оборвать подобные речи, показав жителям ЛДНР серьезность своих миротворческих намерений. Но нет).

© Sputnik / Алексей Витвицкий Команда Порошенко планирует сорвать инаугурацию Зеленского – СМИ

Итак, вполне очевидны предварительные выводы о принципах внешней политики в их связке с проблемой решения внутригражданского украинского конфликта. Курс — на евроинтеграцию и членство в НАТО, опора — на международную антироссийскую коалицию ненавистников и санкционеров, послушное выполнение указаний Помпео и Волкера. Та самая пресловутая преемственность украинской политики по всем признакам будет обеспечена на сто процентов — к вящей радости крайне активного Порошенко, отечески наставляющего Зеленского. Хорошо, не на сто — возможно, части российских певцов из списка "Миротворца" разрешат делать чес по Украине.

Ну, и сакраментальное. Короля, как известно, играет свита. Свита президента Зеленского играет его уныло, тяжеловесно и бездарно, подставляя по всем мыслимым позициям. Хотя, надо признать, он и сам не лыком шит.