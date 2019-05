Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела

Встреча Арктического форума в финском Рованиеми получилась неожиданно острой и скандальной. Автором скандала стал американский госсекретарь (и бывший руководитель ЦРУ) Майк Помпео, который решил использовать арктический саммит для того, чтобы нанести вербальный удар по арктическим проектам России и Китая, а также заявить об американских претензиях на главенствующую роль в арктическом регионе. Без традиционного американского бряцанья оружием тоже не обошлось, но в данном случае важен не перформанс самого Помпео (который повел себя не как дипломат, а как лоббист американского военно-промышленного комплекса), а тот сравнительно неожиданный результат, которого он смог добиться на саммите, пишет РИА Новости.

Чувствовалось, что госсекретарю США Помпео во время выступления очень сильно не хватало реквизита, и конкретно — курительной трубки и увеличительного стекла, которым пользовались известные сыщики XIX века. С таким реквизитом ключевая претензия высокопоставленного американского дипломата и шпиона звучала бы более убедительно:

"Россия уже оставляет следы на снегу, это следы от армейских сапог!" — сказал Помпео перед началом министерской встречи Арктического совета.

Однако нужно признать, что в целом мистер Помпео блестяще справился со своей задачей, ибо даже самые несмышленые журналисты и дипломаты смогли четко для себя уяснить два ключевых тезиса официальной американской позиции. А именно:

Америка вдруг обнаружила (!) в Арктике "следы России" и "китайское влияние", и

Америка намерена ликвидировать эти проблемы самым решительным образом.

Главную арктическую боль американской дипломатии Помпео сформулировал в виде жалобы. Оказывается, по его версии, "Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан".

На самом деле Москва просто обозначает свои права и устанавливает свои правила в строгом соответствии с международным правом, но, как показывает практика, для наших заокеанских оппонентов само понятие международного права существует только в том случае, если его можно использовать в качестве инструмента давления на противников Вашингтона. И, соответственно, никогда в том случае, если его использование приведет к ограничению американских интересов. В конце концов, совсем недавно советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон показал чудеса искренности и признался, что ему и всей администрации Трампа не стыдно использовать термин "Доктрина Монро", и не постеснялся заявить о том, что Венесуэла находится в "нашем (американском. — Прим. ред.) полушарии". В этих условиях бесполезно говорить о соблюдении международного права, в котором ни о каком "американском эксклюзивном праве на установление правительств в Западном полушарии" не сказано ни слова.

Очень жаль, что среди западных журналистов, присутствовавших на министерской встрече Арктического совета, не нашлось смельчака, который бы поинтересовался у госсекретаря Помпео, не считает ли он, что "Доктрина Монро" распространяется еще и на Северное полушарие планеты. Был шанс узнать много интересного о том, как в Белом доме воспринимают окружающую геополитическую и географическую реальность. Американцев часто подозревали в том, что они все ресурсы планеты (начиная от нефти и заканчивая ключевыми торговыми путями) делят на две категории: ресурсы в американской собственности и ресурсы, которыми американцы имеют полное право пользоваться как своей собственностью, потому что они "принадлежат всему человечеству". Но еще никогда (по крайней мере, в последние десятилетия) американская дипломатия не говорила так открыто о своих претензиях на право владеть или управлять другими странами (как в случае Венесуэлы) или ключевыми морскими путями (как это происходит в случае русской Арктики).

Впрочем, надо отметить, что у США претензии не только к России, но и к Китаю, которому досталась даже более серьезная доза критики и угроз. The New York Times пересказывает позицию американского госсекретаря: "Мистер Помпео был особенно остр в его замечаниях о Китае, который имеет статус наблюдателя в Арктическом совете. Он предупреждает, что усилия Пекина по созданию инфраструктуры в регионе и партнерству с Россией по новым морским маршрутам могут привести к превращению Арктики в еще одну область конкурирующих территориальных претензий, как и Южно-Китайское море.

"Модель агрессивного поведения Китая в других местах покажет, как он относится к Арктике", — сказал он.

Идея запретить Китаю дружить с Россией в Арктике, запретить использовать арктические российские торговые пути, запретить привлекать другие арктические страны в масштабный китайский проект "Один пояс — один путь", а также запретить выдавать этим странам кредиты на развитие арктической транспортной инфраструктуры — это очень смелое предложение американской дипломатии.

Но возникают обоснованные сомнения в том, что оно найдет понимание и поддержку в Пекине. Кстати, угроза с превращением Арктики в аналог Южно-Китайского моря выглядит в исполнении Помпео особенно комично. В Южно-Китайском море максимум успехов, которыми может похвастаться США, заключается в том, что американские военные корабли периодически могут там устраивать провокации "на грани фола", а Китай спокойно "столбит территорию". Если американская борьба с Россией будет такой же эффективной, как американская борьба с Китаем в Южно-Китайском море, то за наш успех в Арктике можно не беспокоиться. Хотя нужно признать, что американцы умеют выжимать максимум пиара из своих провокаций. Видимо, ради этих самых провокаций они и собираются наконец-то начать (с опозданием примерно на десятилетие) строить современный ледокольный флот, о чем торжественно сообщил главный американский дипломат.

Однако самый интересный результат американской дипломатической агрессии на встрече Арктического совета заключается в том, что американцы по большому счету остались в одиночестве. И это при том, что обычно Вашингтон всегда может рассчитывать на поддержку своих союзников. В этот раз все пошло по другому сценарию. Как сообщает The New York Times, представители стран — участниц и стран — наблюдателей Арктического совета (в Арктический совет входят Россия, Канада, США, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия, а Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур, Италия и Япония являются наблюдателями) были крайне раздражены тем, что форум, который обычно используется для совместного решения общих арктических проблем с особым акцентом на экологическое сотрудничество, был превращен американской стороной в очередную арену для выяснения отношений с геополитическими противниками. Один из дипломатов, участвовавших в переговорах, сообщил The New York Times, что атмосфера была явно недружественной по отношению к американским дипломатам: "С одной стороны семь стран (все страны — участницы Арктического совета. — Прим. ред.), а с другой — США" Если так будет продолжаться дальше, то американцам придется с лупой искать в Арктике не следы российских армейских сапог, а хоть кого-нибудь, кто захочет поддержать их.