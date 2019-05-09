"Золотой капкан": как Россия и Китай прекратят гегемонию доллара

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Американские аналитики поняли, зачем Россия и Китай покупают все больше золота. Накопление золота приведет к тому, что его цена взлетит, а бумажные валюты превратятся в "покерные фишки". О том, как Россия и Китай готовят ловушку для Запада читайте в материале колумниста РИА Новости.

Нужно больше золота

По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем этого драгоценного металла на балансе центральных банков за прошлый год вырос на 651 тонну — самый большой показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта. Почти половину этого золота купил Банк России.

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Сейчас у Центробанка 2112 тонн золота — на сумму около 87 миллиардов долларов, рекордный объем за всю историю современной России. За последние десять лет доля золота в резервах страны выросла с 3,5 до 18,6 процента, а вложения в американские облигации и доллар сократились до минимума. В итоге Россия вышла на пятое место в мире среди держателей золотого запаса.

Вторым покупателем драгметалла после Российской Федерации стал Китай, располагающий запасом 1853 тонны на 76 миллиардов долларов. В конце прошлого года Пекин после более чем двухлетнего перерыва резко увеличил закупки золота, что привело к росту его стоимости до полугодового максимума — 1300 долларов за унцию.

В "золотой клуб" стремится войти и Индия. В минувшем году Резервный банк страны нарастил золотой запас почти на 42 тонны, доведя его до рекордно высокого уровня — 600,4 тонны.

Усугубляющаяся геополитическая и экономическая неопределенность подтолкнули центральные банки к решению диверсифицировать свои резервы и сосредоточиться на вложении в безопасные и ликвидные активы, констатировал WGC.

С начала года цены на золото скорректировались, но, отмечает финансовый аналитик Билл Холтер в интервью изданию FXStreet, в этом нет ничего удивительного: сейчас середина периода коррекции. "Для России и Китая это очевидный плюс, ведь они получают больше унций золота за доллары", — рассуждает Холтер.

По оценкам Bloomberg, политика диверсификации резервов, которую проводят ведущие мировые экономики, поддержит глобальный спрос на слитки и — как следствие — цены.

Часть большого плана

Накапливая золото, государства, разумеется, стремятся застраховаться от различных рисков — в первую очередь геополитических и санкционных.

В отличие от других валют, акций или облигаций, золото — актив, не связанный обязательствами с третьими лицами. Поэтому, например, США не могут обложить принадлежащее России золото санкциями, отмечает Рональд-Петер Штеферле, аналитик немецкой инвесткомпании Incrementum.

"Золото — самая твердая валюта в мире, подверженная лишь минимальной естественной инфляции, и хорошая страховка от колебаний доллара. Это высоколиквидный ресурс, а большие золотые резервы укрепляют доверие инвесторов к рублю", — цитирует Штеферле газета Neue Zürcher Zeitung.

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Все большую значимость приобретает золото и в качестве страховки от дефолта США. Как отмечает Билл Холтер, Китай и Россия прекрасно понимают, что Штатам будет очень сложно рассчитаться по долговым обязательствам и в конечном итоге покупка американских гособлигаций бесполезна. "Как же они (Китай и Россия. — Прим. ред.) защищают себя? Скупают золото. Золото и серебро — прямые конкуренты любой бумажной валюты", — объясняет аналитик.

С Холтером полностью согласен другой эксперт, аналитик рынка и профессиональный трейдер Грегори Маннарино. "Среда, в которой мы сейчас существуем, не похожа ни на что раньше в мировой истории, — уверен он. — Она не имеет ничего общего со свободным рынком, рыночной экономикой. Непрерывный выпуск государственных долговых бумаг — все, что удерживает экономику от краха. Нет никакого восстановления, нет экономического бума. Долговой бум — это все, что у нас есть. И не только здесь, в Соединенных Штатах. Это глобальное явление".

Взрывной рост цен

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Аналитики уверены, что в сегодняшней ситуации покупка драгоценных металлов является самой лучшей стратегией как для центробанков, так и для частных инвесторов. "Точно так же, как на рынке госдолга США надувается самый большой пузырь в истории, золото и серебро остаются рекордно недооцененными, — утверждает Маннарино. — Поэтому сейчас нужно делать ставки против госдолга и покупать твердые активы, такие как золото и серебро. Физическое золото сегодня — самый недооцененный актив в мире. Ни один политик и ни один глава Федеральной резервной системы не могут этого изменить. И ничто не сможет остановить взрывного роста цен на золото, который мы увидим в будущем".

С таким прогнозом соглашаются и крупнейшие инвестбанки. По прогнозу Goldman Sachs, непрерывная работа печатного станка, все больше угрожая стабильности мировой экономики, разгонит цены на реальные активы — в первую очередь на золото.

Росту будет способствовать и грядущее снижение мировой добычи этого драгметалла. По подсчетам специалистов Newmont Goldcorp, одной из крупнейших мировых золотодобывающих компаний, к 2022 году производство опустится до уровня начала века. По оценке геологической службы США, при сохранении темпов добычи на нынешних уровнях запасы золота в недрах Земли исчерпаются уже к 2034 году.

Билл Холтер уверен, что именно в преддверии краха американского долгового рынка Россия и Китай стремятся приобрести как можно больше золота.

"Далеко идущий план Москвы и Пекина состоит в том, чтобы истощить золотые запасы Запада. После того, как возникнут проблемы с поставками этого металла, Россия и Китай сумеют разрушить гегемонию казначейства США и доллара в качестве резервной валюты и установят свои порядки в мировой экономике", — приходит к выводу Холтер.