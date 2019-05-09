"Золотой капкан": как Россия и Китай прекратят гегемонию доллара

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Американские аналитики поняли, зачем Россия и Китай покупают все больше золота. Накопление золота приведет к тому, что его цена взлетит, а бумажные валюты превратятся в "покерные фишки". О том, как Россия и Китай готовят ловушку для Запада читайте в материале колумниста РИА Новости.
Нужно больше золота
По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем этого драгоценного металла на балансе центральных банков за прошлый год вырос на 651 тонну — самый большой показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта. Почти половину этого золота купил Банк России.
Вторым покупателем драгметалла после Российской Федерации стал Китай, располагающий запасом 1853 тонны на 76 миллиардов долларов. В конце прошлого года Пекин после более чем двухлетнего перерыва резко увеличил закупки золота, что привело к росту его стоимости до полугодового максимума — 1300 долларов за унцию.
В "золотой клуб" стремится войти и Индия. В минувшем году Резервный банк страны нарастил золотой запас почти на 42 тонны, доведя его до рекордно высокого уровня — 600,4 тонны.
Усугубляющаяся геополитическая и экономическая неопределенность подтолкнули центральные банки к решению диверсифицировать свои резервы и сосредоточиться на вложении в безопасные и ликвидные активы, констатировал WGC.
С начала года цены на золото скорректировались, но, отмечает финансовый аналитик Билл Холтер в интервью изданию FXStreet, в этом нет ничего удивительного: сейчас середина периода коррекции. "Для России и Китая это очевидный плюс, ведь они получают больше унций золота за доллары", — рассуждает Холтер.
По оценкам Bloomberg, политика диверсификации резервов, которую проводят ведущие мировые экономики, поддержит глобальный спрос на слитки и — как следствие — цены.
Часть большого плана
Накапливая золото, государства, разумеется, стремятся застраховаться от различных рисков — в первую очередь геополитических и санкционных.
В отличие от других валют, акций или облигаций, золото — актив, не связанный обязательствами с третьими лицами. Поэтому, например, США не могут обложить принадлежащее России золото санкциями, отмечает Рональд-Петер Штеферле, аналитик немецкой инвесткомпании Incrementum.
"Золото — самая твердая валюта в мире, подверженная лишь минимальной естественной инфляции, и хорошая страховка от колебаний доллара. Это высоколиквидный ресурс, а большие золотые резервы укрепляют доверие инвесторов к рублю", — цитирует Штеферле газета Neue Zürcher Zeitung.
С Холтером полностью согласен другой эксперт, аналитик рынка и профессиональный трейдер Грегори Маннарино. "Среда, в которой мы сейчас существуем, не похожа ни на что раньше в мировой истории, — уверен он. — Она не имеет ничего общего со свободным рынком, рыночной экономикой. Непрерывный выпуск государственных долговых бумаг — все, что удерживает экономику от краха. Нет никакого восстановления, нет экономического бума. Долговой бум — это все, что у нас есть. И не только здесь, в Соединенных Штатах. Это глобальное явление".
Взрывной рост цен
С таким прогнозом соглашаются и крупнейшие инвестбанки. По прогнозу Goldman Sachs, непрерывная работа печатного станка, все больше угрожая стабильности мировой экономики, разгонит цены на реальные активы — в первую очередь на золото.
Росту будет способствовать и грядущее снижение мировой добычи этого драгметалла. По подсчетам специалистов Newmont Goldcorp, одной из крупнейших мировых золотодобывающих компаний, к 2022 году производство опустится до уровня начала века. По оценке геологической службы США, при сохранении темпов добычи на нынешних уровнях запасы золота в недрах Земли исчерпаются уже к 2034 году.
"Далеко идущий план Москвы и Пекина состоит в том, чтобы истощить золотые запасы Запада. После того, как возникнут проблемы с поставками этого металла, Россия и Китай сумеют разрушить гегемонию казначейства США и доллара в качестве резервной валюты и установят свои порядки в мировой экономике", — приходит к выводу Холтер.