Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать

Самое интересное в этой истории то, что она носит глобальный характер. Да, перед нами продолжение склоки между двумя половинами Америки по ключевому вопросу — кто такие американцы, пишет РИА Новости. Но стоит только вспомнить про мигрантов, хлынувших не так давно в Европу и вызвавших там идейный, политический, вообще системный кризис, или про любую другую страну мира, включая нашу, — и становится понятно, что четыре тезиса, предложенные автором одного из американских республиканских медиаресурсов, — это нечто такое, что касается всех. Вообще всех.

Фото : из личного архива Ольги Павленко Павленко объяснила, почему многие страны отказались от пакта о миграции

В России три из четырех тезисов выглядят очевидными до скучного: зачем об этом вообще писать, разве и так не понятно? Итак, первое: нужно уважать волю живущих в стране людей — никто не имеет права на американское гражданство без того, чтобы на это согласились те, кто уже американские граждане. Только они могут решать, кого звать в свой дом и на каких условиях.

Второе: границы должны быть на замке. В смысле, каждая страна имеет право как минимум знать, кто в нее въезжает. Третье: если ты становишься американцем, это значит, ты становишься патриотом своей новой страны. Да, она всегда прирастала миграцией, но при этом — вплоть до недавних времен — предполагалось, что въезжающие хотят и могут стать именно американцами, то есть, добавим, любить свою новую страну и приносить ей пользу.

Еще раз: тут нет, с точки зрения россиянина или кого угодно, ничего сенсационного, кроме очевидного. Но эти три пункта в последние годы подвергнуты яростной атаке не только в США, но и в Европе, вплоть до того, что произносить их вслух в "приличном обществе" уже нельзя, в таком обществе надо принимать без разбора и границ кого угодно миллионами.

И вот вам четвертый пункт упомянутой публикации: наши законодатели должны уважать закон. Они не могут награждать американским гражданством тех, кто въехал в страну нелегально.

Вот это действительно бомба: законодатели должны уважать закон? Да тут ведь настоящий удар по Демократической партии, которая всерьез и не первый год продвигает идею легализации всех нелегалов (и пускать новых). Потому что они не только будут голосовать за демпартию, но вдобавок навсегда изменят национальный баланс в США. То есть демократы тогда будут править вечно.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Право на Америку: Трамп намерен отменить получение гражданства по рождению

Джо Байден в своем первом выступлении в качестве кандидата в кандидаты в президенты на выборах 2020 года от демократов, обвинил на этой неделе своего возможного соперника Дональда Трампа, что он представляет не всех американцев, а только своих будущих избирателей. То есть, среди прочего, тех, кто против бесконтрольной миграции с последующим гражданством для всех желающих. В общем, ту, неправильную Америку.

Интересно, как демократы хотят говорить за всех американцев, если они готовы сделать таковыми всех нелегалов подряд. Они ждут, что вся страна единогласно это примет?

Но мы обо всем этом еще не раз услышим, особенно притом, что "трамповская" Америка сейчас разворачивает бодрую и задиристую пропаганду и прежде всего на темы миграции. Заметим, главным объектом этой кампании на данный момент оказываются мигранты из мусульманских стран, и тут особенно кстати оказались мегатеракты против христиан на Шри-Ланке.

Что же касается "мигрантских караванов" через мексиканскую границу, то тут сложнее — латинское население США (большая часть которого вполне легальна) не выглядит таким уж удобным и безопасным объектом для информационных бомбежек.

Вот образцы этой пропаганды, рассылаемой по интернет-чатам и прочим каналам, с веселыми картинками. "Надо быть полным идиотом, чтобы думать, что въезд миллионов будущих получателей пособия, желающих уничтожить США, — это хорошая идея". Или: "Когда я закрываю двери в мой дом, я делаю это не потому, что ненавижу тех, кто снаружи, а потому что люблю тех, кто внутри". Или: "Пять самых богатых мусульманских стран не принимали вообще никаких сирийских беженцев, заявляя, что это увеличит угрозу терроризма. Их лидеры явно намного умнее наших".

© AFP 2018 / SAUL LOEB Право на Америку: Трамп намерен отменить получение гражданства по рождению

Ответ "приличных людей" очевиден: вы ксенофобы, исламофобы, расисты, альтернативно правые и так далее. Классический для глобалистов прием: кто с ними не согласен, находятся за рамками цивилизованного общества и спорить с ними невозможно. Слова "миграцию можно и нужно контролировать" — они запретные.

Ответ трамповской команды: президент только что распорядился поменять правила предоставления убежища. Если у него все получится, то, во-первых, любой нелегально пересекающий границу не получит разрешения на работу, если за таковым обратится. То есть легально не сможет работать никогда. (А сейчас, значит, это возможно). И еще — суды, рассматривающие просьбы об убежище, будут обязаны вынести решения в течение 180 дней. (А при демократах, оказывается, они могли тянуть с решением вечно, а мигранты продолжали получать пособие; то есть можно быть легальным нелегалом).

Правда, непонятно, что у Трампа с этой инициативой выйдет. Его оппоненты сражаются с каждым его решением по миграции, используя для этого судебную ветвь власти или особые законы отдельных штатов.

На высоком языке политологии происходящее называется возвращением от глобализма к системе национальных государств. Вот только в одних обществах (либеральных США и Европе) этот процесс идет в виде бешеной, лютой драки без правил. И результат ее далеко не ясен — кто, например, сказал, что и на следующих выборах в США победят республиканцы?