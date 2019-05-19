Американские СМИ: Трамп принял в Белом доме мягкого фашиста

Казалось бы, рядовая встреча Дональда Трампа с очередным иностранным лидером — но нет: в западных СМИ был ажиотаж.

На днях Вашингтон посетили Сталин и Пол Пот — и были любезно приняты президентом США в Белом доме. Такой вывод можно сделать из гневных публикаций американских СМИ, комментирующих визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон, рассказал Владимир Корнилов РИА Новости.

Казалось бы, рядовая встреча Дональда Трампа с очередным иностранным лидером — но нет: в западных СМИ был ажиотаж.

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Поскольку отношения между Орбаном и Евросоюзом в последнее время ухудшаются буквально на глазах, неудивительно, что теплый прием, который был оказан венгерскому лидеру в Белом доме, многие комментаторы восприняли как четкий и вполне однозначный сигнал Брюсселю и Берлину. И уж наверняка неслучайно этот визит состоялся на пике избирательной кампании в Европе.

Всем было очевидно, что Орбан обязательно использует вашингтонскую встречу в качестве предвыборного хода. Да он и не скрывал своих намерений, демонстративно появившись перед Трампом в галстуке ярко-оранжевого цвета, под которым ведет сейчас избирательную кампанию его партия "Фидес". Напомним, та самая, которую два месяца назад подвергли публичной порке в Европарламенте, приостановив ее членство в ведущей парламентской группе "Европейская народная партия". Разногласия между европейскими мейнстримными группами и "Фидес" вызвала антимиграционная политика Орбана, резко расходящаяся с позицией Брюсселя.

Его взгляды по данному вопросу подверглись жесткой критике американских СМИ. Как только ни называли премьер-министра Венгрии накануне и после визита. "Ультраправый националист" — это самый умеренный вариант. Издание Vox считает Орбана "мягким фашистом", а его политику — "системой, нацеленной на искоренение инакомыслия и захват контроля над всеми основными аспектами политико-социальной жизни страны без необходимости прибегать к жестким мерам вроде запрета выборов и построения полицейского государства". То есть самый настоящий фашист, но без концлагерей.

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Другое американское издание, The Atlantic, договорилось до сравнений венгерского премьера с упомянутыми выше историческими деятелями: "Как Пол Пот или Иосиф Сталин, Орбан мечтает ликвидировать интеллигенцию". Да-да, речь идет о политике, который в 1980-е считался на Западе "антикоммунистическим диссидентом". Теперь он, оказывается, Сталин, Пол Пот и фашист в одном лице.

Можете себе представить, как эта пресса восприняла слова Трампа о том, что Орбан — "уважаемый во всей Европе" политик. Президент США даже похвалил своего гостя в первую очередь за борьбу против нелегальной миграции — очень близкая Трампу тема. По сути, глава Белого дома открыто поддержал Орбана в его борьбе против Брюсселя.

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В Венгрии этот посыл сторонники "Фидес", разумеется, восприняли с воодушевлением. В принципе, у правящей партии и до того не было проблем с поддержкой электората. Если на прошлых выборах в Европарламент в 2014 году "Фидес" получила 51,5% голосов, то последний опрос показывает, что сейчас вполне может набрать больше 60%. Рейтинг ближайших преследователей колеблется в районе шести-семи процентов. Учитывая то, что голосование на европейских выборах в Венгрии преподносится чуть ли не как референдум в поддержку миграционной политики Орбана, результаты более чем впечатляют.

Если чиновники Брюсселя думали, что демарш Европейской народной партии по отношению к "Фидес" усилит антиорбановские настроения в Венгрии, то они явно просчитались: это вызвало прямо противоположную реакцию. В итоге сейчас на предвыборных дебатах во Франции представителей партии Макрона обвиняют в том, что они толкают "Фидес" "в объятия Сальвини". Орбана активно поддержал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, сколачивающий блок евроскептиков в будущем Европарламенте. Всего за несколько дней до визита Орбана в США итальянец посетил Будапешт, где источал оптимизм по поводу возможного объединения его Лиги (убедительно лидирующей сейчас в предвыборных рейтингах в Италии) с "Фидес".

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Венгерские СМИ приняли идею такого союза на ура и уже даже рассуждают о создании "оси Будапешт — Рим". "Если Вышеградская группа, к которой присоединится Италия, сформирует блок государств с населением до 120 миллионов человек, франко-германской оси, государствам Бенилюкса и скандинавам будет труднее контролировать его", —мечтательно пишет онлайн-газета Hungary Today.

Самое любопытное, что целый ряд тезисов Сальвини (например, о роли Орбана в защите христианских общин) публично повторил и Трамп на встрече с венгерским лидером.

Теперь Орбан может смело говорить: "На разогреве у меня выступал президент США".